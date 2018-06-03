Китайская молочная смесь для детей в четвертый раз завоевала золотую медаль на международной конференции по оценке качестве продуктов питания

Фото из открытых источников

ВАЛЕНСИЯ (VALENCIA), Испания, 25 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Согласно сообщению журналиста People's Daily Чэнь Сяодуна, 24 мая в Валенсии, третьем по величине городе Испании, состоялась ежегодная церемония вручения наград «Monde Selection» - эквивалента Нобелевской премии в пищевой индустрии. В этом году высококачественная детская молочная смесь AstroBaby от компании Feihe завоевала премию Gold Quality Award.

Как сообщается в репортаже, продукт Feihe удостаивается этой высокой награды уже в четвертый раз - абсолютный рекорд для китайской торговой марки детского питания.

В интервью изданию People's Daily президент Feihe Лэн Юбинь (Leng Youbin), отметил:

«По своей конституции китайские дети отличаются от иностранных. Исходя из уникальных физических характеристик китайских малышей, мы разработали формулу, полностью повторяющую свойства молока их матерей. Используя научные методы, мы стремились достичь жирной структуры, близко напоминающей молоко китайских матерей, дабы содействовать развитию функций желудочно-кишечного пищеварения у детей и тем самым предотвратить запоры», - прокомментировал г-н Лэн после получения смесью AstroBaby высочайшей награды.

Президент Monde Selection Патрик Дерлет (Patrick Derleth) был глубоко потрясен тем фактом, что бренд Feihe удостоился премии в четвертый раз подряд. По его словам, «получение продукцией Feihe золотой медали в четвертый раз подряд наглядно продемонстрировало стремление их команды к обеспечению высочайшего качества и соблюдению строжайших стандартов. На сегодняшний день китайские бренды являются мировыми лидерами с точки зрения качества выпускаемой продукции, а в некоторых аспектах даже, можно сказать, идут в авангарде. Мы, как независимая международная организация, в очередной раз подтвердили их высочайшие характеристики. И по моему глубокому убеждению, это надежное основание для китайских потребителей делать свой выбор, не беспокоясь о качестве продукции».

Джозеф Бессеман (Joseph Besseman), председатель жюри генеральной ассамблеи конференции, также дал высокую оценку качеству продукции Feihe, отметив: «Эта компания неизменно впечатляет меня. В своей деятельности мы руководствуемся положениями «Кодекса Алиментариус» и европейскими нормами, и продукция Feihe неизменно не только удовлетворяет, но зачастую превосходит требования международных стандартов».

Аналитик пищевой отрасли Чжу Даньпэн (Zhu Danpeng) также поздравил Feihe c четвертой подряд победой.

«Тот факт, что Feihe завоевывает высочайшую награду уже четвертый год подряд служит отличным свидетельством преимуществ китайской отрасли молочной продукции. И это далеко не единственная причина для других стран - особенно развитых, - уважать китайских производителей. Столь высокое признание также демонстрирует значительный скачок, предпринятый китайскими молочными предприятиями, в стремлении к высокому качеству и развитию собственных брендов», - прокомментировал г-н Бессеман.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: И Фэн (Yi Feng), +86-186-1402-4864, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.