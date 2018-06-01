Пятница 01 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» По всему миру уже продано свыше одно миллиона смартфонов Honor 10

По всему миру уже продано свыше одно миллиона смартфонов Honor 10

Пятница, 01 Июня 2018 20:49
По всему миру уже продано свыше одно миллиона смартфонов Honor 10 Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 23 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Молодой и инновационный бренд смартфонов Honor сегодня сообщил, что продажи недавно представленной флагманской модели Honor 10 уже превысили один миллион единиц. И это - всего лишь спустя месяц после презентации смартфона на рынке Китая и неделю после глобального запуска в Лондоне.

 

Подобный рекордный показатель был достигнут на рынках, где Honor 10 поступил в продажу после глобального выпуска 15 мая этого года. В Великобритании эта модель уже стала бестселлером Amazon UK в категории «Неблокированные телефоны». В России около 500 поклонников бренда выстроились в очередь перед дверями магазина Honor в проливной дождь, чтобы первыми заполучить желанный гаджет.

 

За первую неделю мировых продаж количество проданных Honor 10 удвоило рекорд, поставленный предыдущей моделью Honor 9. На официальном сайте бренда - Hihonor, - еще одном канале онлайн-продаж, - весь подготовленный запас смартфонов был продан всего за неделю после выпуска на рынки каждой из пяти стран, где он поступил в продажу, - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании.

 

В ближайшие дни и недели Honor 10 появится на прилавках магазинов и в других странах мира, включая Центральную и Восточную Европу, Скандинавию и Ближний Восток. На этой неделе презентация новинки уже прошла в нескольких странах Юго-Восточной Азии. В скором времени стартуют продажи в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах. Следите за нашими новостями не на забудьте посетить веб-сайт Hihonor, чтобы приобрести собственный Honor 10!

 

Краткий обзор ключевых характеристик Honor 10:

 

Камера AI 2.0

 

Задняя камера 24 МП + 16 МП с независимым встроенным процессором NPU и первой в отрасли технологии семантической сегментации изображения.

Фронтальная камера 24 МП, также оснащенная технологией AI 2.0.

Авангардный дизайн

 

15 слоев трехмерного стекла на тыльной поверхности обеспечивают красочное сияние корпуса под любым углом зрения при естественном освещении или в тени.

Смартфон Honor 10 поставляется в потрясающих цветовых вариациях – Phantom Blue и Phantom Green.[1] Эти две уникальных расцветки были созданы специалистами Paris Aesthetics Center, ожививших креативность и энтузиазм инженеров и дизайнеров Honor.

Прочие функции

 

Фронтальный ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, защищенный стеклом

5,84-дюймовый экран FullView FHD+ с безрамочным дисплеем 19:9

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ ПЗУ

Honor SuperCharge[2] 5В/4,5 А с аккумулятором 3 400 мАч (типовое значение)

EMUI 8.1 на базе Android 8.1

О бренде Honor

 

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов, входящим в состав Huawei Group. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайтwww.hihonor.com или следите за нашими новостями на:

 

https://www.facebook.com/honorglobal/  

https://twitter.com/Honorglobal 

https://www.instagram.com/honorglobal/ 

https://www.youtube.com/honorglobal

 

[1] Модель также поставляется в цветовых вариантах Midnight Black и Phantom Grey. 

[2] Исходя из результатов тестирования в лаборатории Honor.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/695630/Honor_10_over_1M.jpg   

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/695631/Fans_Get_Hands_on_with_Honor_10.jpg  

 

 

 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Рид Ли (Reed Li), +852-2963-6719, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
Главное за сутки
Суд оставил Вышинского под арестом Суд оставил Вышинского под арестом Апелляционный суд Херсонской области отказал защите главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в жалобе на его арест на два месяца. Соответствующее решение коллегия судей приняла в пятницу, сообщает ТАСС.…
Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными МВД России впервые официально пояснило для “Ъ” причины масштабной проблемы с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт». Речь идет как минимум…
США объявили торговую войну Европе США объявили торговую войну Европе Президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс, сообщает Reuters. Тарифы…

Читайте также
Эксперты назвали необычные вещи, возбуждающие мужчин Эксперты назвали необычные вещи, возбуждающие мужчин Эксперты, сосредоточившиеся на изучении интимных сторон человеческой жизни, рассказали о необычных вещах, которые возбуждают мужчин. Материал, посвященный этому, опубликовал информационный ресурс actualnews.org Одно из первых мест в рейтинге необычных возбуждающих…
Женский взгляд: Как скромный доход мужчины влияет на отношения Женский взгляд: Как скромный доход мужчины влияет на отношения На просторах микроблогингового сервиса Twitter вспыхнула бурная дискуссия, посвященная влиянию доходов мужчин и женщин на отношения. Поводом для спора стало исследование, которое было проведено еще в 2015 году, однако по…
Слуцкий считает, что в требованиях о компенсациях жертвам авиакатастрофы Boeing MH17 Нидерланды следуют «тупиковой логике» Слуцкий считает, что в требованиях о компенсациях жертвам авиакатастрофы Boeing MH17 Нидерланды следуют «тупиковой логике» Так глава комитета по международным делам Государственной Думы РФ отреагировал на недавнее заявление Австралии и Нидерландов о причастности России к авиакатастрофе в Донецкой области. Крушение, напомним, произошло 17 июля 2014…
Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету Если строго выполнять предписания диетолога и употреблять в пищу полезные продукты вместо фастфуда, то можно не только привести в норму свое физическое состояние, но и сэкономить весьма существенные деньги. Такие…
Фото
Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...

Видео

 

Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Бизнес и производство
Почему компании выбирают 1С: Бухгалтерию 8 для Украины Почему компании выбирают 1С: Бухгалтерию 8 для Украины
Существует огромное количество программ, созданных для удобства ведения бухгалтерского учета. Однако большинство современных компаний отдают предпочтение единственному ПО. Оно называется 1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Рассмотрим основные причины, по которым выбор лег именно на нее. Важно понимать, что 1С: Бухгалтерия 8 для Украины (1С БДУ)…
Компрессоры Atmos: главные преимущества Компрессоры Atmos: главные преимущества
Компрессоры Atmos представляют собой специальное устройство, которое имеет профессиональное назначение и может быть использовано в столярной промышленности, на небольшом производстве, в цеху по окрашиванию, гаражах, создании мебели и для упаковочного направления. Данная продукция создается на заводе в Чехии, приобрести ее можно в специализированном магазине. Более…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.