Шины Viatti помимо основных испытаний, также проходят проверку на силовую неоднородность

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Многоступенчатый контроль – вот, чем гордится завод Viatti. Продукция KAMA TYRES прямо из цеха вулканизации поступает на склад, или на автозаводы или к розничным потребителям, не сразу. Сначала шинам предстоит подвергнуться ряду испытаний.

Остывшие Viatti проходят геометрические и балансировочные тесты, динамические и статические испытания, включая и рентгеновские аппараты, – проверка на соответствие стандартам качества и надежности есть практически на каждом этапе производства.

Учитывая многослойность конструкции и разнородность материалов, такой подход позволяет выявить самые незначительные внутренние дефекты. Все шины, не прошедшая контроль качества, - утилизируется. Дополнительную проверку на силовую неоднородность проходят шины, предназначенные для первичной комплектации.

Любую шину можно сравнить с конструктором. Например, основу грузовых ЦМК шин составляет металлокордный каркас – за счет этого можно восстановить путем наварки. У легковых шин строение немного другое, ведь они должны быть не только прочными и стойкими к нагрузкам, но и максимально комфортными в эксплуатации.

Именно поэтому все модели Viatti адаптированы к нашим отечественным условиям, и объединяют в себе как металлический, так и синтетический корды. Конструкция обладает повышенной ударопрочностью, заложенной в боковине, и позволяет маневрировать на высокой скорости без ущерба для управляемости. Не секрет, что именно рисунок протектора отвечает за свойство противостоять боковому сносу, аквапланированию или проходимость в снегу. Кроме того, для всех линеек Viatti он разный, например, значительно отличается у легковой Viatti Strada Asimmetrico или внедорожной Viatti Bosco A/T.

Производитель заявляет эксплуатационный ресурс для всего модельного ряда Viatti до 50 тысяч километров – это является отличным показателем. Однако, необходимо принимать во внимание, что есть срок службы практически у всего и шина не является исключением: время, температурные колебания, климатические условия оказывают влияние на резиновую смесь – она твердеет, теряет свою эластичность и, как следствие, могут образовываться мелкие трещины («сетка старения»).

Источник: https://car.ru/news/automobili/23254-viatti-nabiraet-oborotyi/