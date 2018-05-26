Ведущий дубайский суперклуб BASE готовится к организации в Москве серии импровизированных выступлений звезд в период проведения матчей на Кубок мира ФИФА 2018 года

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ДУБАЙ (ОАЭ), May 17, 2018/PRNewswire/ -- Любители эксклюзивных ночных развлечений будут приветствовать Джейсона Деруло (Jason Derulo), Алессандру Амбросио (Alessandra Ambrósio), Рика Росса (Rick Ross), Боба Синклера (Bob Sinclar) и многих других знаменитостей.

Ведущий дубайский суперклуб BASE Dubai, созданный компанией Bulldozer Group, произвел революцию в сфере ночных развлечений всего ближневосточного региона. В июне этого года он организует серию фантастических мероприятий с эксклюзивным обслуживанием в период проведения финальной части Кубка мира ФИФА 2018 в Москве. Эта импровизированная площадка, отличающаяся эксклюзивным уровнем организации, является первым специализированным ночным клубом, открываемым в связи с конкретным спортивным событием, и обещает стать популярнейшим центром ночной жизни мирового класса для богатых и знаменитых.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/693014/Bulldozer_Group_BASE_Dubai.jpg )

Перенося современнейшую сценическую площадку из Дубая в Москву, клуб BASE обеспечивает сочетание самых передовых методов организации развлечений со сценическими и концертными элементами для проведения экстравагантных мероприятий. Эта шикарная импровизированная площадка начнет свою работу 14 июня с выступления американской звезды R&B Джейсона Деруло. Открывая официальную церемонию своим синглом Colors, написанным специально в честь футбольного турнира, Деруло даст своеобразный старт московской программе мероприятий клуба BASE своим задушевным живым выступлением.

Программа клуба BASE, посвященная Кубку мира, включает в себя расписанные на месяц совместные мероприятия со всемирно известными брендами и знаменитостями, включая Тимати (22 июня), бразильскую супермодель Алессандру Амбросио, которая станет ведущей скандально известного шоу Café De La Musique (27 июня), Егора Крида (29 июня) и Джигана (1 июля). 6 июля пройдет первое выступление в России американского рэпера Рика Росса (эксклюзивно длямосковской программы клуба BASE), после которого зрители увидят Боба Синклера (11 июля), а также DJ, продюсера и популярнейшего интернет-персонажа Джанлуку Вакки (14 июля).

В сотрудничестве с международными площадками ночных развлечений клуб BASE организовал уникальные вечеринки, приуроченные к дням проведения матчей соответствующих команд, скомпоновав развлекательные мероприятия специально для удобства туристов из каждой конкретной страны. Клуб BASE, собравший у себя устроителей мероприятий высочайшего уровня со всего мира, представляет: 1 OAK New York (16 июня), Les Caves Du Roy St Tropez (17 июня), VIP Room Marrakesh (20 июня), Cirque Le Soir London (23 июня), L'Arc Paris (26 июня), Café De La Musique Brazil (27 июня), Dragon-I Hong Kong (30 июня) и E11even Miami (13 июля).

Партнер данного проекта Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, будет проводить свои концерты популярной хаус- и электронной музыки на сцене клуба BASE еженедельно: 21 июня, 28 июня и 5 июля.

Управляющий партнер компании Bulldozer Group Евгений Кузин заявил следующее: "Кубок мира ФИФА, который впервые превращает российскую столицу в оживленный центр туризма и развлечений, обеспечивает нашему прославленному клубу BASE возможность выхода на мировую сцену. Мы гордимся своей причастностью к этому историческому событию и подготовили для Москвы превосходную развлекательную программу, являющуюся единственной в своем роде".

Сценическая площадка клуба BASE будет открыта в роскошном московском районе на берегу реки (Саввинская набережная) с 14 июня по 15 июля, с 11 утра до поздней ночи.

Для осуществления бронирований на период проведения игр на Кубок мира ФИФА 2018 обращайтесь по адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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https://mma.prnewswire.com/media/693014/Bulldozer_Group_BASE_Dubai.jpg

Source:

Bulldozer Group

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