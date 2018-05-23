На занятия в семейный киноклуб приглашает Центр культуры «Хорошевский»

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В Центре культуры «Хорошевский», по адресу: ул. Куусинена д. 7, к. 1, начинает свою работу семейный Киноклуб, где юные члены клуба, с участием их родителей, будут постигать основы киномастерства. Дети и взрослые будут учиться создавать короткометражные фильмы, пробовать себя в разных ролях. Особенность нашего Киноклуба – это обучение использованию смартфонов для съемок, монтажа и демонстрации фильмов.

Столичный Центр культуры «Хорошевский» открывает новое направление деятельности для семей, желающих заниматься творчеством. Здесь начал работать «Киноклуб», где взрослым и детям предлагается освоить несколько профессий, связанных с киноиндустрией, научиться снимать фильмы.

Специалисты киноклуба познакомят с профессиями сценариста, звукооператора и кинооператора, помогут освоить основы актерского мастерства, научат создавать короткометражные фильмы. Уникальность клуба в том, что дети смогут здесь заниматься вместе с родителями: семьям предоставлена возможность совместного творчества. Знания, полученные в киноклубе, будут реализовываться на практике: дети вместе со взрослыми начнут снимать семейные фильмы, причем каждый член семьи будет выполнять выбранные роли: главного героя фильма, сценариста или кинооператора.

Свободная реализация творческих идей – главная задача «Киноклуба». Его участники научатся снимать документальные или игровые фильмы в любом жанре и стиле, для чего им потребуется только современный смартфон. Не секрет, что съемки на смартфон набирают все большую популярность: даже в Голливуде уже демонстрируются картины, полностью снятые с помощью смартфона.

В киноклубе Центра культуры «Хорошевский» детей и взрослых научат использовать возможности мобильного телефона для съемок, монтажа и демонстрации созданных кинолент.

На каждом занятии в киноклубе семьи, получая новый видеоматериал, будут приобретать бесценный опыт, практичные и интересные знания, огромное количество эмоций. Центр культуры «Хорошевский» станет местом для проведения настоящих кинофестивалей «Киноклуба» и награждения самых интересных операторских, режиссерских и актерских работ после завершения каждого цикла обучения.

Занятия киноклуба будут проходить в здании Центра культуры «Хорошевский», по адресу: улица Куусинена, дом 7, корпус 1.