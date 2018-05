В Сиане стартовала 3-я выставка Silk Road Expo, создающая новый формат для обоюдной открытости стран «Пояса и пути»

Фото из открытых источников

СИАНЬ (XI'AN), Китай, 15 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 11 мая в столице северо-западной китайской провинции Шэнси городе Сиане открылась Третья Международная выставка «Шёлковый путь» и инвестиционно-торговый форум по вопросам сотрудничества между восточным и западным Китаем (Third Silk Road International Exposition and the Investment and Trade Forum for Cooperation between Eastern and Western China ("Silk Road Expo"). В мероприятии принимают участие инвесторы из 75 стран и регионов мира, включая Великобританию, Казахстан, Малайзию, Филиппины, Камбоджу, Иран, Южную Корею, Непал и Южную Африку, а почетными гостями на этот раз стали представители Великобритании и Малайзии.

Текущая сессия Silk Road Expo проходит под тематическим названием «Новая эпоха, новый формат и новое развитие». В рамках выставки запланировано проведение сорока различных мероприятий - диалогов между правительствами, городами и профессионалами, сессий корпоративного сотрудничества и т.д., - охватывающих 20 различных сфер, включая торговлю, культуру, инвестиции, науку и финансы. В шести выставочных павильонах расположились транснациональные, межрегиональные и межотраслевые экспозиции, посвящённые аэрокосмическим, электронным, информационным продуктам, а также методам интеллектуального производства в высокотехнологичных отраслях промышленности.

По словам министра по вопросам содействия торговле и экспорту при Департаменте международной торговли Великобритании Роны Фэйрхэд (Rona Fairhead), в мероприятии приняли участие свыше 200 британских делегатов и 50 предприятий туманного Альбиона. «Эта крупнейшая в истории двусторонних отношений британская делегация на северо-западе Китая поспособствует укреплению сотрудничества с данным регионом Поднебесной, а также с другими странами, расположенными вдоль Экономического пояса Шёлкового пути», - отметила г-жа Фэйрхэд.

Рона Фэйрхэд также подчеркнула, что государства, охватываемые инициативой «Пояс и путь», и предприятия из различных уголков земного шара собрались в Сиане в целях стимулирования торгового обмена, потока свободного капитала, технологической конкуренции и обмена идеями, а выставка Silk Road Expo наглядно демонстрирует всему миру современный, открытый и всеобъемлющий имидж провинции Шэнси.

Выставка и форум Silk Road Expo, задача которых - внести вклад в реализацию инициативы «Пояс и путь», - уже стала мощным источником знаний для развития стран в регионе, центром инвестиционного и торгового сотрудничества, а также важной базой создания высококлассных продуктов и научных разработок. В стремлении стимулировать взаимодействие между морской и сухопутной экономикой, внутреннее и зарубежное сотрудничество, а также партнёрство между Восточным и Западным Китаем, Silk Road Expo будет и дальше открывать миру новые возможности для успешного развития.

