25 лет устойчивого развития: Bosch в России сохраняет темпы роста

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Оборот Группы Bosch, ведущего мирового поставщика технологий и услуг, в России в 2017 финансовом году составил 1,2 млрд евро (81 млрд рублей), что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года. Bosch отмечает рост объема продаж в регионе: в 2017 году оборот Группы компаний в странах СНГ, Украине и Грузии составил 1,4 млрд евро, что на 16% выше результатов предыдущего финансового года. Подробнее - в материале Planet Today.

В этом году компания продолжит свою стратегию укрепления локальных активностей на территории РФ и региона в целом. «Россия продолжает оставаться одним из значимых для Группы компаний рынков, мы довольны показателями всех бизнес-подразделений», – комментирует президент Группы компаний Bosch в России, Украине, Беларуси, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Хансъюрген Оверштольц. – Что касается перспектив на 2018 год, мы ожидаем дальнейший стабильный рост при условии продолжения стабилизации политической ситуации».

Объем инвестиций в регион в 2017 году составил более 30 млн евро. За последние шесть лет инвестиции Группы Bosch в развитие производственных мощностей и модернизацию производства составили 300 млн евро. «Bosch располагает всеми возможностями, для того чтобы удовлетворить потребности российского рынка», – отмечает г-н Оверштольц. Локализация производства продукции и партнерство с региональными производителями остаются важным элементом успеха Группы Bosch в России. В то же время важную роль в развитии компании играет экспорт продукции: больше половины всей производимой продукции экспортируется в страны Европы. «Это подчеркивает как высокий уровень качества продукции на российских заводах, так и профессионализм, мотивацию на результат персонала Bosch». Количество сотрудников Группы в России за последний год выросло на 100 человек и составило 3 800 человек.

Юбилей: 25 лет в Российской Федерации

Продукция Bosch появилась на российском рынке еще в 1904 году, однако российская региональная организация начала работу в 1993 г. Концерн с самого начала сфокусировался на локализации производства и в 1996 году стал соучредителем совместного предприятия в Саратове по выпуску компонентов для электронных систем управления автомобильными двигателями. Тогда же был открыт завод свечей зажигания и компонентов систем бензинового впрыска в городе Энгельс. Сегодня эта промышленная площадка включает 4 завода разных профилей и считается одной из градообразующих структур. В дальнейшем география присутствия концерна в стране серьезно расширилась. В 2008 году в Санкт-Петербурге был основан сервисный центр. В 2012 году стартовало производство стиральных машин в г. Стрельна Ленинградской области. В 2015 году компания открыла сразу два производства: в Самарской области была запущена первая очередь завода по производству автокомпонентов, а в Энгельсе открыт завод по производству отопительных радиаторов. https://www.bosch.ru/en/news-and-stories/quarter-of-a-century-in-russia/

Развитие бизнес-подразделений: расширение ассортимента и укрепление партнерских отношений

Компания Bosch уверена, что дизельные двигатели продолжат играть важную роль в мобильности будущего, так как обществу необходимы высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания. Недавно компания анонсировала свой прорыв в дизельной технологии: новые разработки Bosch помогут автопроизводителям снизить выбросы оксидов азота (NOx) до уровня, который не будет превышать предполагаемых ограничений. Тестирования показали, что в среднем объем выбросов оксидов азота у автомобилей, оборудованных новейшей дизельной технологией Bosch, составляет всего 13 миллиграммов, что гораздо меньше ограничения в 120 миллиграммов, которое вступит в силу после 2020 года.

Бизнес-направление Решения для мобильности показало в 2017 году существенный рост. Объемы выпуска свечей зажигания на заводе в г. Энгельс достиг почти 70 млн штук, а номенклатура продукции расширилась — появились новые типы индустриальных свечей зажигания, которые находят применение в разных секторах рынка: нефтегазовом, промышленном и аграрном. Объемы продаж в прошлом году выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Сеть Бош Сервис остается крупнейшей независимой сетью автомобильных станций технического обслуживания: в России работают 1888 станций Бош Авто Сервис и 44 – Бош Дизель Сервис/Бош Дизель Центр, а также 282 Бош Модуля. Диагностические тестеры Bosch KTS и ПО ESI[tronic] 2.0 позволяют сервисам обслуживать блоки управления более 90 тыс. моделей автомобилей 150 различных производителей.

Для бизнес-направления Потребительские товары 2017 год ознаменовался важными юбилеями и яркими достижениями. В структуре концерна это направление существует уже 50 лет, а российская компания БСХ Бытовая техника отметила десятилетний юбилей фабрики холодильников и пятилетний – фабрики стиральных машин в Санкт-Петербурге и склада готовой продукции в подмосковном Быково. На отечественном рынке бытовой техники компания удерживает лидерские позиции и активно вкладывает средства в расширение и модернизацию производства, а также в обновление модельного ряда. В 2017 году петербургская фабрика выпустила на рынок специально разработанные для России холодильники NatureCool и VitaFresh, которые сохраняют продукты свежими в два раза дольше. Запуск участка окраски позволил уйти от использования готовых импортных материалов и начать в России производство дверей разных цветов. Теперь у покупателей будет возможность выбрать цвет двери холодильника из палитры цветов и оформить технику согласно своим предпочтениям.

Компания планирует организовать аналогичный участок и на фабрике стиральных машин. Петербургские фабрики отправляют более 20% произведенных бытовых приборов на экспорт: в страны бывшего СССР, Евросоюза и даже Юго-Восточной Азии.

Бизнес-направление Строительные технологии и Энергетика отмечает в России все возрастающий интерес к комплексным технологическим проектам. В технопарке «Сколково» было внедрено интегрированное решение на основе платформы BIS: 12 поворотных камер и 390 купольных камер Full HD, более 500 считывателей системы контроля и управления доступом, а также система охранной и пожарной сигнализации. Кроме того, подразделение расширяет взаимодействие с российскими технологическими партнерами, что позволяет пополнять наш портфель продуктов для локального рынка. Например, сотрудничество с местными технологическими партнерами: Commend (интеграция систем аварийного оповещения и служебной связи), Electronica (интеграция BIS c ситуационным центром), Bic Inform (совместное решение для взрывозащищенного видеонаблюдения), ISS (захват и распознавание лиц и автомобильных номеров).

Подразделение Термотехника расширило линейку бытового оборудования: на рынок были выведены модели Buderus Logano G124WS, 234WS и 234X, оснащенные новыми функциями и выполненные в современном дизайне. Обновление затронуло и коммерческий сегмент. В 2017 г. производственная площадка Бош Энгельс получила медаль Bosch EHS Award 2017, а ее оборот увеличился на 11,3% по сравнению с 2016 годом.

Направление Промышленные технологии предлагает российским партнерам инновационные решения для автоматизации производственных процессов. В 2017 году завершен проект по разработке линии полного цикла предварительной обработки пальцев поршневых групп ДВС для ООО «СпецАгрегатСтанок», а все серийные 3D-принтеры Пикассо 3Д используют технику линейных перемещений Bosch Rexroth. У этого партнерства отличные перспективы: заказчик проектирует новые принтеры для промышленной 3D-печати, и компания сможет предложить ему более широкий спектр комплектующих: серводвигатели, контроллеры движения, системы ЧПУ. В 2018 году челябинская компания «ДСТ-Урал» запустила в серийное производство самый большой в России бульдозер ТМ10 ГСТ20 – 38,5 тонн, для которого ООО «Бош Рексрот» осуществило разработку и поставку основных систем, таких как гидростатический привод хода с электронным регулированием, система управления рабочими органами (отвал, рыхлитель), а также привод вентилятора системы охлаждения. Машина серийно укомплектована современной электронной системой мониторинга рабочих параметров под управлением контроллера Бош Рексрот.

Россия: рекордные объемы выпуска продукции

Завод по производству электроинструментов в Энгельсе отчитался о рекордном объеме выпуска готовой продукции. Завод в Самаре к 2018 году выпустил более 2,5 млн единиц продукции с момента основания и планирует начать производство ABS9.3 / ESP9.3 с развитым поколением систем ABS / ESP. Подразделение Bosch Упаковочная техника занимается не только сервисной поддержкой силами инженеров, поставкой запасных частей и модернизаций, но и продажами нового оборудования. Было разработано комплексное решение для фармацевтического рынка по сериализации и агрегации выпускаемой продукции (модуль CPS). Bosch активно участвует в германо-российской инициативе GRID, которая объединяет усилия коммерческого и государственного секторов в сфере цифровой экономики и Индустрии 4.0. Аутсорсинговый контактный центр Bosch Service Solutions оказывает услуги классического контактного центра, а также инновационные услуги мониторинга и телематики. Благодаря его работе было спасено множество жизней и оказано почти 500 000 телефонных консультаций.

Группа Bosch: стратегия и планы на 2018 год

Bosch стремится к планомерному развитию в 2018 году, несмотря на сложный экономический климат. Достигнув в 2017 году рекордных результатов, учитывая при этом вероятность экономических и геополитических рисков, Группа Bosch в этом году планирует увеличить прибыль на 2-3%. За первые три месяца года объем продаж компании не только достиг того же уровня за аналогичный период прошлого года, но и с учетом разницы курсов валют вырос на 5%.

«Нашей компании нет равных, когда речь идет об объединении всеобъемлющей экспертизы с широким пониманием индустрии и внедрением продуктовых ноу-хау. Таково уникальное коммерческое предложение Группы компаний Bosch, – отметил председатель Правления Bosch доктор Фолькмар Деннер, выступая на ежегодной пресс-конференции компании в г. Реннинген. Главной целью Bosch он видит улучшение качества жизни и создание экологичных и безопасных для климата продуктов. – Наш слоган «Разработано для жизни» стал мотивацией к созданию лучших технологий для защиты экологии. Мы хотим помочь людям быть мобильными и при этом улучшить качество воздуха».

Чтобы воплотить в жизнь концепцию автотранспорта с практически нулевым выбросом вредных веществ, компания вкладывает немало средств как в развитие электромобилей и обеспечение рыночного успеха этой технологии, так и в улучшение характеристик двигателей внутреннего сгорания.