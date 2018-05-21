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Петербургский форум вновь обрел официальную улыбку

Понедельник, 21 Мая 2018 16:00
Петербургский форум вновь обрел официальную улыбку Фото из открытых источников

Компания Wrigley (Mars Inc.), один из крупнейших в мире производителей жевательной резинки, объявила о том, что бренд Orbit во второй раз станет официальным спонсором улыбок на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ – 2018). Подробнее - в материале Planet Today.

 

«На ПМЭФ-2018 всех участников ждет насыщенная деловая программа. Второй год подряд бренд жевательной резинки без сахара Orbit помогает всем гостям форума заботиться о здоровой улыбке и обретать внутреннюю уверенность. Для того, чтобы напомнить о важности веры в себя, мы приглашаем всех поучаствовать в фотоконкурсе #УлыбкаПМЭФ и докажем, что Форум – это время блистать», - отмечает Махер Батруни, генеральный директор Wrigley (Mars Inc.) в России.

 

В этом году одной из «фишек» станет уникальная технология bullet time. Эффект «заморозки» времени поможет создать невероятный анимированный ролик, которым можно будет мгновенно поделиться в социальных сетях.

 

Для того, чтобы стать участником конкурса от Orbit нужно сделать несколько простых шагов: улыбнуться, сфотографироваться на Форуме или в фотозоне Orbit, поделиться фото в Instagram с хештегом #улыбкаПМЭФ или #SPIEFsmiles, показать фото сотрудникам фотозоны и получить свой гарантированный приз!

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Улыбка Orbit
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