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Процедура сертификации необходима для организации т.к. она дисциплинирует коллектив, а также расширяет возможности для дальнейшего развития предприятия. Также появляется возможность изменять организационную структуру и более эффективно и точно контролировать работу компании.

Добровольная сертификация – лучшее доказательство качества продукции!

Процедура сертификации необходима для организации т.к. она дисциплинирует коллектив, а также расширяет возможности для дальнейшего развития предприятия. Также появляется возможность изменять организационную структуру и более эффективно и точно контролировать работу компании.

ISO 9001-2015 является стандартом системы менеджмента качества, который действует как в России, так и еще более чем в 160 странах мира.

Процедура сертификации необходима для организации т.к. она дисциплинирует коллектив, а также расширяет возможности для дальнейшего развития предприятия.

Также появляется возможность изменять организационную структуру и более эффективно и точно контролировать работу компании.

Получив сертификат ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». Компания «ДЭНКАР» доказала, что она:

- Выпускает продукцию высокого качества;

- Снижает производственные затраты (за счет отсутствия брака)

- Увеличивает сознательность и ответственность персонала.

Вид сертификации по стандарту ISO 9001-2015 гарантирует высокий уровень менеджмента структуры качества и конкурентоспособности предприятия «ДЭНКАР».

Поэтому потребитель может не сомневаться в качестве, надежности и безопасности товаров и услуг нашего предприятия.

ООО «ДЭНКАР» успешно занимается реализацией упаковочных машин в Владимире на протяжении многих лет. Добровольно пройдя процедуру сертификации компания «ДЭНКАР» доказала, что предприятие работает стабильно и в соответствии с необходимыми требованиями.