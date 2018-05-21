Процедура сертификации необходима для организации т.к. она дисциплинирует коллектив, а также расширяет возможности для дальнейшего развития предприятия. Также появляется возможность изменять организационную структуру и более эффективно и точно контролировать работу компании.
Добровольная сертификация – лучшее доказательство качества продукции!
Процедура сертификации необходима для организации т.к. она дисциплинирует коллектив, а также расширяет возможности для дальнейшего развития предприятия. Также появляется возможность изменять организационную структуру и более эффективно и точно контролировать работу компании.
ISO 9001-2015 является стандартом системы менеджмента качества, который действует как в России, так и еще более чем в 160 странах мира.
Процедура сертификации необходима для организации т.к. она дисциплинирует коллектив, а также расширяет возможности для дальнейшего развития предприятия.
Также появляется возможность изменять организационную структуру и более эффективно и точно контролировать работу компании.
Получив сертификат ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». Компания «ДЭНКАР» доказала, что она:
- Выпускает продукцию высокого качества;
- Снижает производственные затраты (за счет отсутствия брака)
- Увеличивает сознательность и ответственность персонала.
Вид сертификации по стандарту ISO 9001-2015 гарантирует высокий уровень менеджмента структуры качества и конкурентоспособности предприятия «ДЭНКАР».
Поэтому потребитель может не сомневаться в качестве, надежности и безопасности товаров и услуг нашего предприятия.
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