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Результаты опроса Deloitte показывают резкие изменения в уровне доверия молодежи к бизнесу - большинство из них считает себя неподготовленными к Четвертой промышленной революции

Воскресенье, 20 Мая 2018 21:17
Результаты опроса Deloitte показывают резкие изменения в уровне доверия молодежи к бизнесу - большинство из них считает себя неподготовленными к Четвертой промышленной революции Фото из открытых источников

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 15 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- По результатам прошлого года, запомнившегося значительными геополитическими и социальными переменами, представители поколений Y и Z подают сигнал бизнесу, призывая его нарастить свои усилия по оказанию положительного влияния на мир в самом широком понимании. Подобные выводы становятся очевидными из седьмого ежегодного опроса Millennial Survey, проводимого компанией Deloitte. Невзирая на тот факт, что ряд лидеров делового мира уже предпринимают попытки к преодолению социальных проблем, поколение двухтысячных демонстрирует растущий скепсис по отношению к общей мотивации и корпоративной этике сегодняшнего бизнеса. На этот раз в ежегодном опросе приняли участие 10 455 молодых людей из 36 стран мира. Около 1 850 респондентов-представителей поколения Z из шести стран земного шара, лишь недавно пополнивших ряды рабочей силы, также имели возможность высказать своё видение современного бизнеса.  

 

As used in this document, "Deloitte" means Deloitte LLP. Please see www.deloitte.com/us/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte LLP and its subsidiaries. Certain services may not be available to attest clients under the rules and regulations of public accounting.

Результаты опросов Deloitte за предшествующие два года показали рост положительного доверия людей, рождённые на рубеже веков, к мотивации и этике компаний. Однако в 2018-м исследование выявило резкий разворот - отношение респондентов к бизнес-кругам достигло самого низкого уровня за последние четыре года. Сегодня менее половины представителей поколения Y считают, что коммерческие предприятия придерживаются норм этики в своей деятельности (48 процентов по сравнению с 65 процентами в 2017-м), а лидеры деловых кругов стремятся содействовать оптимизации общества (47 процентов против 62 процентов).

 

Как показывают результаты опроса за последние шесть лет, поколение двухтысячных, - а теперь и поколение Z, - на деле придают важное значение роли бизнеса в общественной жизни и все чаще признают необходимость оценивать деятельность компаний не только по их финансовым показателям. По их мнению, в число приоритетов для бизнеса должны входить вопросы создания рабочих мест, инноваций, повышения качества жизни сотрудников, а также оказания положительного влияния на общество и окружающую среду. Однако, отвечая на вопрос, какие аспекты являются важнейшими для их организаций, респонденты отметили лишь получение прибыли, стимулирование эффективности, производство или реализацию товаров и услуг - три сферы, которым, по их мнению, компании должны уделять наименьшее внимание. Участники опроса понимают, что для достижения приоритетных целей, поставленных поколением двухтысячных, бизнес должен приносить прибыль, однако полагают, что компаниям необходимо достичь более широкого баланса целевых показателей, не фокусируясь на финансовых данных.

 

«Результаты опроса, проведенного в этом году, ясно дают понять, что стремительные социальные, технологические и геополитические изменения, произошедшие за последние пять лет, значительно повлияли на отношение поколений Y и Z к бизнесу, и это тревожный сигнал для руководителей деловых кругов по всему земному шару, - отметил международный генеральный директор Deloitte Пунит Реньен (Punit Renjen). -  Эти социальные группы полагают, что руководители бизнеса уделяют чрезмерно большое внимание достижению целей своих компанией, упуская при этом из виду собственный вклад в развитие общества в целом. Бизнесу необходимо искать пути для оказания положительного воздействия на сообщества на местах и концентрировать усилия на таких вопросах, как культурное разнообразие, инклюзивность и гибкость. Только в этом случае они смогут завоевать доверие и лояльность молодых поколений».

 

Подобный разрыв в доверии открывает перед деловыми лидерами новые возможности

Несмотря на резкое падение репутации бизнеса в глазах людей, рожденных в двухтысячных, политическим лидерам они доверяют еще меньше. Отвечая на вопрос о положительном или отрицательном влиянии на мир со стороны определённых общественных групп - включая руководителей неправительственных/некоммерческих организаций и бизнеса, религиозных и политических лидеров, - лишь 19 процентов респондентов отметили позитивный вклад политиков (при этом 71 процент опрошенных дали отрицательный ответ).

 

Для сравнения, 44 процента представителей поколения Y считают, что руководители крупного бизнеса оказывают положительное влияние на общество, и демонстрируют пусть слабую, но надежду на способность компаний принести значимые изменения в развитие общества. Три четверти опрошенных полагают, что многонациональные корпорации обладают необходимым потенциалом для содействия в разрешении экономических, социальных и экологических проблем социума. Подобные результаты дают повод полагать, что люди, рожденные на рубеже веков, считают бизнес обязанным участвовать в оптимизации общественных процессов, не ограничиваясь при этом созданием рабочих мест или принесением прибыли.

 

Уровень лояльности снижается; культурное многообразие/инклюзия и гибкость становятся ключевыми факторами для удержания персонала

 Показатели лояльности снизились до уровня двухлетней давности. 43 процента среди всех опрошенных представителей поколения Y намерены оставить свои рабочие места в ближайшие два года, и лишь 28 процентов респондентов планируют задержаться на текущей должности в течение более пяти лет. Эти результаты свидетельствуют о 15-процентом разрыве, что на 7 процентных пунктов больше по сравнению с прошлым годом. Среди всех молодых людей, готовых по собственному желанию сменить работу в ближайшие два года, 62 процента считают экономику свободного заработка вполне достойной альтернативой полной занятости. А среди представителей самого юного поколения Z уровень лояльности к работодателям еще ниже: 61 процент респондентов готов покинуть текущие рабочие места при наличии других предложений.

 

Так что же может сделать бизнес, чтобы удержать молодые кадры? Оба поколения Y и Z придают большое значение таким факторам, как толерантность и инклюзивность, а также уважение к различным точкам зрения. Несмотря на тот факт, что первоначальной привлекательностью для данной социальной группы обладают размер заработной платы и корпоративная культура, многообразие, культура и гибкость - это те аспекты, что способны приносить им удовлетворение в долгосрочной перспективе. Молодые люди, трудящиеся на работодателя, считают разнообразие штата персонала и старшего руководства важным фактором, побуждающим им остаться в данной компании на пять и более лет. А 55 процентов респондентов, заявивших о своем намерении задержаться на текущем месте как минимум на пять лет, отметили повышение гибкости руководства к графику и месту работы, произошедшее за последние три года.

 

Поколения Y и Z чувствуют себя неподготовленными к Четвертой промышленной революции

Люди, рожденные в начале двухтысячных, и представители поколения Z хорошо понимают, что Четвертая промышленная революция создает новые условия рабочей среды и потенциально способна освободить людей от рутинной деятельности, обеспечивая им возможность фокусироваться на более креативной работе. Однако многие из них выражают обеспокоенность приходом новой эры. Семнадцать процентов из всех опрошенных и 32 процента респондентов, чьи организации уже обширно внедряют технологии Индустрии 4.0, опасаются, что часть их должностных обязанностей будет выполняться машинами. Кроме того, всего четыре из каждых 10 опрошенных представителей поколения двухтысячных и три из 10 представителей поколения Z считают, что располагают навыками, необходимыми для личного процветания. Молодежь хочет, чтобы бизнес помог им как следует подготовиться к наступлению новой эпохи.

 

Участники опроса ищут наставления, выходящего далеко за рамки технических знаний. Молодые специалисты особенно нуждаются в развитии таких личностных качеств, как самоуверенность, навыки межличностного общения, а для поколения Z крайне важным является обучение нормам этики и безукоризненного следования принципам. Однако, по их мнению, бизнес недостаточно активно реагирует на их потребности в саморазвитии. Всего 36 опрошенных представителей поколения двухтысячных и 42 процента молодежи из поколения Z отметили, что их работодатели помогают им осознать и подготовиться к переменам, связанным с Четвертой промышленной революцией.

 

«Подобные колебания в уровнях лояльности открывают перед бизнесом уникальную возможность удвоить свои усилия по привлечению и удержанию перспективных специалистов, - пояснила Мишель Пармели (Michele Parmelee), руководитель Deloitte Global по вопросам молодых специалистов. -  Компаниям необходимо прислушаться к мнению молодых поколений и пересмотреть собственные подходы к управлению кадрами в эпоху Четвертой промышленной революции, уделив больше внимания обучению и развитию навыков с целью содействия сотрудникам в повышении по карьерной лестнице».

 

«Результаты опроса показывают, что люди, рожденные в начале этого века, и представители поколения Z в Китае верят в светлое будущее - свыше 80 процентов опрошенных уверены, что будут жить лучше своих родителей и полагают, что «Индустрия 4.0» скорее поможет им в этом, нежели помешает, - прокомментировал Джангл Вон (Jungle Wong), директор по вопросам молодых специалистов китайского подразделения Deloitte.- 

 

Вместе с этим они, как и их ровесники по всему миру, склоняются к выводу, что руководство компаний уделяет чрезмерное внимание достижению собственных целей вместо содействия развитию общества в целом. Поддержание интереса представителей поколения Z в своей работе станет нелегкой задачей - более половины опрошенных не планируют задерживаться на текущем рабочем месте дольше, чем на два года, и менее, чем один из десяти, намереваются оставить все без изменений больше, чем на пять лет».

 

Об опросе

В основу отчета о результатах исследования за 2018 год положены ответы 10 455 представителей поколения двухтысячных из 36 стран мира. В число респондентов вошли молодые люди, родившиеся в период с января 1983 года по декабрь 1994 года и представляющие конкретную выборку представителей данного поколения: все опрошенные имеют высшее или среднее специальное образование, работают на условиях полной занятости преимущественно в крупным частных организациях.  Все больше представителей поколения двухтысячных занимают руководящие посты и имеют возможность влиять на политику своих организаций в решении социальных проблем.

 

В отчет также включены результаты опроса 1 844 представителей поколения Z из Австралии, Канады, Китая, Индии, Великобритании и США. В рамках исследования были опрошены молодые люди, родившиеся в период с января 1995 года по декабрь 1999 года. Все они на данный момент либо проходят обучение, либо уже получили свое первое/высшее образование. Свыше трети опрошенных представителей самого молодого поколения работают на условиях полной (16 процентов) или частичной (21 процент) занятости.

 

О компании Deloitte

 

Название «Deloitte» относится к Deloitte Touche Tohmatsu Limited («DTTL»), а также к её сети фирм-членов и их родственным субъектам. DTTL (также именуемая «Deloitte Global») и каждая из её фирм-членов являются юридически независимыми и самостоятельными хозяйственными единицами. DTTL не предоставляет услуг клиентам. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.deloitte.com/about.

 

Deloitte является мировым лидером в сфере аудита и проверки достоверности финансовых данных, консалтинга по вопросам финансов и рисков, а также в предоставлении налоговых и сопутствующих сервисов. Сеть фирм-членов компании в более чем 150 странах мира обслуживает четыре из пяти компаний Fortune Global 500®. Узнайте о возможностях и потенциале штата из 264 000 сотрудников Deloitte по ссылке: www.deloitte.com.

 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/690458/Deloitte_Logo.jpg

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Стив Даттон (Steve Dutton), департамент международных коммуникаций,  Deloitte Global, тел.: +1 202 734 3207, 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Кристин Селф (Christine Selph), департамент международных коммуникаций, Deloitte Global, тел.: +1 203 423 4316, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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