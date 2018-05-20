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123-я сессия Кантонской ярмарки завершилась ростом объёма экспорта на 3,1 процента

Воскресенье, 20 Мая 2018 19:11
123-я сессия Кантонской ярмарки завершилась ростом объёма экспорта на 3,1 процента Фото из открытых источников

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 16 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- 123-я сессия Китайской импортно-экспортной выставки, широко известной под названием «Кантонская ярмарка», завершилась со значительно возросшей суммой заключенных контрактов. К концу мероприятия общий объём экспорта достиг 189,197 млрд. юаней (30,08 млрд. долл. США). Этот показатель на 3,1 процента больше по сравнению с прошлогодней весенней сессией и является самым большим суммарным итогом весенней выставки за последние четыре года.

 

Ознакомьтесь с мультимедийным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/8326651-canton-fair-china-trade/

 

Машинное оборудование и электронная продукция продолжают лидировать по объёмам экспорта - на их долю приходится товарооборот на сумму 15,89 млрд. долл. США или 52,8 процента общего объёма. Объём сделок с товарами лёгкой промышленности достиг 8 млрд. долл. США, что равно 26,6 процентам валового оборота и на 7,6 процентов больше по сравнению с прошлой весной. Товарооборот текстильной продукции и одежды составил 1,42 млрд. долл. США. Хорошие результаты продемонстрировал и сектор брендовых экспозиций - здесь были заключены контракты на сумму 10,07 млрд. долл. США, что составило 33,5 процентов от валового оборота.

 

«Организаторы Кантонской ярмарки неизменно следуют принципам высококачественного развития. В этом году мы оптимизировали качество обслуживания, внедрив инновационные технологии и обеспечив выставке повышенную экологичность. Экспоненты продемонстрировали значительный прогресс в разработке новых продуктов, продвижении собственных брендов и диверсификации процессов освоения рынка», - отметил Сю Бин (Xu Bing), пресс-секретарь Кантонской ярмарки и заместитель директора Китайского центра внешней торговли.

 

123-ю сессию самой влиятельной международной выставки Китая посетили 203 346 покупателей из 214 стран и регионов мира, что на 5,3 процента больше, чем годом ранее, и является самым высоким результатом за последние пять лет. Число покупателей из стран, охватываемых инициативой «Пояс и путь», достигло 90 576, что на 3,86 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

 

В 123-ей сессии Кантонской ярмарки приняли участие 1 076 международных сетевых компаний-покупателей, 109 из которых входят в мировой рейтинг «Топ 250», включая Walmart, Carrefour, Schwartz, Amazon и Aldi.

 

«Кантонская ярмарка - ведущая платформа, объединяющая международных производителей и покупателей. Путём оптимизации структуры и композиции выставки мы способны предоставлять высококачественные маркетинговые услуги и сервисы по подбору бизнес-партнёров для продвижения импорта и экспорта», - добавил г-н Сю.

 

О Кантонской ярмарке

 

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием «Кантонская ярмарка», проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

 

 

 

Контактная информация для представителей СМИ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), Tел.: +86-20-8913 8622, Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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