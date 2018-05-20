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XGIMI представляет новые международные версии безэкранных телевизоров: Z6 и H2

Суббота, 19 Мая 2018 22:05
XGIMI представляет новые международные версии безэкранных телевизоров: Z6 и H2 Фото из открытых источников

ЧЭНДУ (CHENGDU), Китай, 15 мая 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания XGIMI Technology, ведущий китайский производитель домашних проекторов, сегодня представила три новых модели безэкранных телевизоров - H2, H2 Slim и Laser TV LUNE (версия для китайского рынка). Презентация новинок состоялась в городе Чэнду. Кроме того, XGIMI также представила и две модели для международного рынка - Z6 и H2. Еще одним важным моментом в ходе сегодняшнего мероприятия стала презентация двух крупных стратегий будущего развития XGIMI, предполагающих совместное с гигантом Baidu создание лаборатории технологий безэкранных устройств с использованием искусственного интеллекта и повышение темпов освоения мирового рынка.

 

Безэкранные телевизоры уже успели стать самой модной тенденцией на глобальном рынке. Устройства XGIMI представляют собой инновационное сочетание высокопроизводительного LED-проектора, стерео от Harman Kardon и операционной системы Android. И все это - в маленькой коробочке! Такие телевизоры не только предоставляют потребителям доступ к принципиально новой концепции просмотра ТВ, но и являются весьма привлекательным элементом, способным обновить интерьер любого дома.

 

Z6 - безэкранный телевизор с разрешением 1080p, отличающийся превосходным соотношением цены и производительности, а его минималистичный дизайн отмечен премией Reddot-2018. Встроенная стереосистема Harman Kardon обеспечивает высочайшее качество звука. Телевизор способен за считанные секунды превращать белую стену в экран размером 180''. В марте этого года XGIMI начала принимать предзаказы на Z6 (в китайской версии) через краудфандинговую платформу JD.com. Всего за 7 дней компания получила заказы на 200 000 телевизоров, поставив тем самым абсолютный рекорд на платформе.

 

Являясь обновленной версией безэкранного телевизора 1080p, модель H2 характеризуется значительно улучшенными показателями яркости, качества изображения и эффекта погружения. H2 наследует дизайн модели H1, ставшей лауреатом премий 2017 CES Innovation Award, iF Design Award и Reddot Award. В результате двухлетних доработок создателям H2 удалось заметно повысить производительность и практичность новой модели. Благодаря повышенной эффективности рассеивания тепла и четырехканальному оптическому тракту, показатель яркости Н2 достигает 1,350 люменов ANSI и по сути решает проблему недостаточной яркости, характерную для имеющихся на рынке аналогов, полностью снимая любые ограничения, связанные с окружающим освещением. В результате пользователи получают возможность смотреть любимые фильмы на широком экране вне зависимости от времени суток.

 

С точки зрения глобального рынка, XGIMI активно расширяет свои онлайновые и оффлайновые каналы маркетинга в Америке, Азии и Европе, открывая доступ к широкоформатному просмотру видео потребителям по всему земному шару.

 

Новые международные версии продуктов в самом скором времени появятся в предпродаже на Amazon.com и Aliexpress.com. Согласно планам производителя, поставки Z6 стартуют в начале июня, а H2 - в середине июля.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/691632/XGIMI.jpg  

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Айви Ву (Ivy Wu), +86-182-10645-525, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  
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