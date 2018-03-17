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Компания Huawei - лидер сегмента аппаратных платформ SDN для центров обработки данных

Суббота, 17 Марта 2018 17:18
Компания Huawei - лидер сегмента аппаратных платформ SDN для центров обработки данных Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 13 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei сегодня сообщила, что авторы нового отчёта «Forrester Wave™: Hardware Platforms For Software-Defined Networking, Q1 2018» (Forrester Wave™: аппаратные платформы для программно-определяемых сетей. Первый квартал 2018 года), опубликованного ведущей технологической исследовательской и консалтинговой фирмой Forrester Research, назвали Huawei лидером отрасли. В отчёте представлены результаты первого в истории Forrester Research исследования, проведённого с целью оценки аппаратных платформ для программно-конфигурируемых сетей (SDN) центров данных. В ходе исследования был осуществлён анализ предложений от девяти участников отрасли. Согласно данным этого отчёта, коммутаторы линейки CloudEngine, являющиеся основными компонентами решения Huawei CloudFabric, получили самый высокий балл в категории «Стратегия развития продуктов"» и заняли третье место в категориях «Текущий ассортимент» и «Присутствие на рынке». Мы уверены, что столь высокий результат служит наглядным подтверждением статуса Huawei как нового мирового лидера в сфере сетей центров обработки данных.

 

Специалисты по инфраструктуре и эксплуатации сетей всё большего числа предприятий внедряют аппаратные SDN-платформы для повышения качества и эффективности клиентского обслуживания. Предполагается, что подобные платформы должны удовлетворять потребности предприятий на различных этапах перехода от традиционных центров данных к частным и гибридным облакам. Это означает, что аппаратные платформы должны быть открытыми, гибкими и способными модернизироваться на протяжении следующих 5-7 лет.

 

Коммутаторы линейки Huawei CloudEngine предоставляют самый обширный в отрасли ассортимент продуктов, а также создают унифицированную, открытую и программируемую архитектуру, обеспечивающую беспроблемный переход от традиционных сетей центров данных к SDN и многооблачной среде. Кроме того, они предоставляют стандартные интерфейсы API для взаимодействия со сторонними вычислительными платформами, контроллерами и инструментами автоматизированного управления с целью удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и создания возможностей для интегрированного внедрения.

 

Аналитики Forrester Research полностью признали позиции Huawei на рынке, отметив: «Компания Huawei, самый быстро развивающийся сетевой вендор в нашем исследовании, ... располагает одним из крупнейших портфелей оборудования для cетей передачи данных, а также самой большой долей сетевого рынка Китая и обширным присутствием в Африке, Азии, Евиропе и Южной Америке».

 

Президент по вопросам линейки коммутаторов и корпоративных шлюзов Huawei Чжун Кайшэн (Zhong Kaisheng) отметил: «Для нас большая честь, что специалисты Forrester Research назвали Huawei лидером в сфере аппаратных SDN-платформ для центров обработки данных. Коммутаторы линейки Huawei CloudEngine получили широкое признание на рынке, благодаря своей передовой производительности, превосходным показателям открытости и гибкости. В будущем Huawei будет помогать предприятиям в создании сетей с расширенными возможностями автоматизации и аналитики, содействия успеху их бизнеса».

 

С момента появления на рынке в 2012 году решение Huawei CloudFabric и коммутаторы линейки CloudEngine демонстрируют мощный потенциал роста и активно применяются в коммерческой практике в сочетании с передовыми сетевыми платформами нового поколения в таких сегментах, как предоставление облачных сервисов, финансы, масс-медиа и развлечения и телекоммуникации. Решения Huawei CloudFabriс успешно внедрены более чем 2 800 предприятиями в 120 странах мира.

 

Для получения дополнительной информации о решении Huawei CloudFabric посетите веб-сайт http://e.huawei.com/go/cloudfabric.

 

Контактная информация: 

Кьяра Кан (Kiara Kang)   

Тел.：+86 10 82829670   

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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