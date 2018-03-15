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Risen Energy анонсировала 10-миллиардный план увеличения объёмов производства

Четверг, 15 Марта 2018 16:25
Risen Energy анонсировала 10-миллиардный план увеличения объёмов производства Фото из открытых источников

НИНБО (NINGBO), Китай, 12 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- В ответ на массовый рост сектора фотоэлектрического оборудования, 5 декабря 2017 года производитель солнечных модулей и зарегистрированный на китайской фондовой бирже региональный отраслевой лидер, компания Risen Energy Co., Ltd. сообщила о заключении соглашения с правительством района Цзиньтань г. Чанчжоу провинции Цзянсу. По условиям документа, компания инвестирует 8 млрд. юаней КНР в строительство региональной базы по производству солнечных элементов и фотоэлектрических модулей общей мощностью по 5 ГВт.  22 февраля компания объявила о подписании рамочного соглашения с Промышленным парком информационных и оптоэлектронных технологий г. Иу, предполагающему инвестирование создания мощностей по производству солнечных модулей мощностью 5 ГВт. Учитывая проект создания линии по РРР-модификации производительностью 30 000 т и выпуску фотоэлектрических модулей в Жуйчэне (пров. Шаньси), общий объём капиталовложений Risen Energy превысил 10 млрд. юаней.

 

Производители фотоэлектрических модулей осознают необходимость в быстром усовершенствовании своих технологий и повышении мощностей производственного оборудования. Стабильное развитие таких компаний даёт толчок для ускоренного увеличения объёмов производства. По данным недавно обнародованного прогноза производительности Risen Energy за 2017 год ожидается, что доход за прошедший финансовый год превысит 10-миллиардную отметку, а чистая прибыль, относимая на счёт акционеров (за вычетом случайных прибылей и убытков), будет колебаться в пределах 645-705 млн. юаней, что на 25,5 - 37,19% больше по сравнению с предшествующим периодом.

 

Risen Energy уже приступила к активной реализации своего плана по увеличению объёмов производства, одновременно уделяя значительное внимание максимальному контролю возможных рисков. Компания планирует собрать команду квалифицированных специалистов, построить высококлассные центры технологических исследований, укрепить сотрудничество между китайскими и зарубежными экспертами, разработать и внедрить новые процессы, применить новые технологии и создать новые продукты, обеспечить рациональное управление правами интеллектуальной собственности и одновременно непрерывно повышать ключевые показатели конкурентоспособности в целях реагирования на различные технические риски.

 

«Победить в упорной гонке на опережение может только самый трудолюбивый игрок, - прокомментировал президент Risen Energy Ван Хун (Wang Hong). -  В сегодняшний период, являющийся ключевым для реализации нашего стремления к ускоренной промышленной трансформации, мы должны наращивать инвестиции в НИОКР, непрерывно оптимизировать стоимостные характеристики наших продуктов, наращивать контроль над затратами, расширять ассортимент продукции и предоставлять клиентам дополнительные сервисы. Только подобные меры позволят нам сохранить своё конкурентное преимущество. Вместе с тем, мы должны быть всегда готовы к активному освоению новых рынков, дабы, выступая в качестве одного из лидеров китайской отрасли, вносить свой вклад в оптимизацию структуры данного сегмента на глобальном уровне».

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тина Фэн (Tina Feng), 86 574 59953077, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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