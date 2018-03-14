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ZTE получила премию за «Лучшую технологическую инновацию 5G» в ходе MWC 2018

Среда, 14 Марта 2018 17:33
ZTE получила премию за «Лучшую технологическую инновацию 5G» в ходе MWC 2018 Фото из открытых источников

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 9 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, получила премию Informa «Лучшая технологическая инновация в сфере 5G» за свои комплексные решения для связи нового поколения. Вручение награды состоялось в рамках Всемирного мобильного конгресса-2018 в испанской Барселоне.

 

 

В ассортимент комплексных, универсальных решений 5G от ZTE входят самые разнообразные продукты - сети беспроводного доступа, базовые сети, сети переноса информации, чипы и терминалы. Все они способны удовлетворять потребности мировых операторов с точки зрения коммерческого развёртывания 5G.  Эти решения наглядно демонстрируют глубокое понимание механизмов сети 5G и её будущих потребностей специалистами ZTE, а также иллюстрируют значимый вклад компании в содействие развитию отраслевой цепочки связи нового поколения.

 

ZTE первой применила MIMO - ключевую технологию 5G, - в сетях 4G, что позволило повысить спектральную эффективность почти в 8 раз. С точки зрения потребности сетей 5G в обработке массовых сеансов доступа, ZTE разработала технологию MUSA, позволяющую системе поддерживать в 3-6 раз больше пользовательских доступов с использованием тех же частотно-временных ресурсов. Эта технология стала доступной параллельно с предложенным отраслью методом неортагонального массового доступа (NOMA).

 

Данное решение обеспечило возможность свободного планирования и сократило потребление энергии терминалами. В рамках второй фазы испытаний 5G на территории КНР технология MUSA от ZTE продемонстрировала способность поддерживать 90 млн. подключений/ МГц/час и в результате значительно превзошла показатели, установленные МСЭ. Благодаря оригинальности и передовому потенциалу MUSA, компания ZTE как исходный разработчик возглавила процесс испытаний 3GPP RAN1 и реализовала исследовательский проект NOMA, достигнув прогресса в разработке отраслевого стандарта.

 

Используя свои обширные возможности в сфере проектирования и разработки чипсетов, ZTE представила самый интегрированный из всех имеющихся в отрасли блоки NG BBU, а также самые лёгкие и компактные 5G AAU. Высоко- и низкочастотные докоммерческие базовые станции 5G продемонстрировали превосходные эксплуатационные характеристики в ходе первой и второй фаз испытаний сетей 5G на территории Китая.

 

В аспекте базовых сетей 5G, компания ZTE реализовала полный спектр испытаний с комплексным сегментированием сети 5G телекоммуникационного уровня. Базовая облачная сеть 5G Cloud ServCore будет использовать такие ключевые технологии, как компактные микросервисные компоненты, сетевое сегментирование и конвергенция полного доступа, дабы помочь операторам в беспроблемном переходе на 5G и предоставить сверхширокополосный доступ к Интернету вещей и другим новым направлениям отрасли.

 

С точки зрения сетей переноса информации 5G, разработанное ZTE решение 5G Flexhaul на базе инновации FlexE и технологии расширения, поддерживает интегрированный сценарий переноса данных на предварительном, промежуточном и транспортном этапах, что идеально удовлетворяет потребностям сетей переноса данных 5G в фрагментации и позволяет обеспечивать унифицированное взаимодействие сетей форматов 3G / 4G / 5G. Кроме того, по своим ключевым показателям производительности 5G Flexhaul достигает передового уровня: продолжительность переключения комплексной защиты составляет менее 1 мс, а время задержки переадресации одиночного узла - менее 0,5 μс.

 

Вместе с этим, ZTE в последнее время активно сотрудничала с несколькими ведущими операторами, включая Telefonica и China Mobile, в вопросах проведения многочисленных испытаний, позволивших полностью подтвердить превосходные эксплуатационные характеристики решения 5G Flexhaul в сетях переноса информации CPRI / eCPRI, его малое время задержки и сверхбыстрое переключение защиты. Решение отвечает требованиям к дифференцированной нагрузке и строжайшим стандартам производительности, предъявляемым различными сценариями внедрения 5G.

 

В сфере чипсетов ZTE создала революционную полупроводниковую технологию, а также работает над оптимизацией показателей энергопотребления и производительности в целях создания передовых чиповых решений.

 

В сегменте терминалов ZTE планирует в конце 2018-го или начале 2019 года представить смарт-терминалы с поддержкой 5G. Компания станет одним из первых в мире поставщиков подобного оборудования.

 

ZTE создает и тестирует разнообразные инновации в сфере 5G и неизменно идёт в авангарде процесса технологической верификации разрабатываемых продуктов. Компания стремится стать первым в мире поставщиком коммерческого оборудования 5G и прилагает все усилия для приближения эпохи Всеобъемлющего интернета.

 

О компании ZTE

 

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.    

 

Контактная информация для представителей СМИ:

 

Маргарет Ма (Margaret Ma) 

ZTE Corporation 

Тел.: +86 755 26775189  

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/647028/ZTE_MWC_2018.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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