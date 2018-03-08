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Ателье Artefact London Татьяны Кожевниковой предпринимательницы из списка Forbes 30Under30 сообщает о начале приёма криптовалютных платежей за индивидуальный пошив костюмов

Среда, 07 Марта 2018 18:11
Ателье Artefact London Татьяны Кожевниковой предпринимательницы из списка Forbes 30Under30 сообщает о начале приёма криптовалютных платежей за индивидуальный пошив костюмов Фото из открытых источников

ЛОНДОН, March 5, 2018/PRNewswire/ -- Artefact London станет первой студией индивидуального пошива в мире, инициировавшей приём LiteCoin, Bitcoin и Ethereum в качестве средств оплаты за свои именитые костюмы, рубашки, смокинги, пальто и другие изделия.

 

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/649178/Tatyana_Kozhevnikova_Artefact_London.jpg )

 

Татьяна Кожевникова, основатель ателье Artefact London, предпринимательница попавшая в список FORBES 30 Under 30 2018 года в сфере "Культура и Искусство", прокомментировала: 

"В конце 2017 года я приняла решение: до тех пор, пока криптовалюта имеет ценность, позволяющую на законных основаниях конвертировать её в фунты стерлингов или евро, Artefact London будет принимать её к оплате".

 

Идея внедрить криптовалюты в качестве платёжного средства возникла в ходе диалога с одним из южноафриканских клиентов компании. Приехав в Лондон по делам и заехав забрать свой очередной костюм, он рассказал г-же Кожевниковой, что из-за нестабильности банковских и политических систем в некоторых Африканских странах всё больше местных бизнесменов диверсифицируют свои валютные активы, приобретая биткойны и другие монеты. Татьяна поинтересовалась, не желает ли клиент оплачивать свои регулярные заказы в криптовалюте вместо наличных. Получив положительный ответ, она решила протестировать оплату биткойнами, лайткойнами и эфириумом, дабы узнать, насколько интересен данный способ оплаты более широкой аудитории и, в частности, клиентам проживающим за пределами Великобритании.

 

"Люди говорили мне, что я сошла с ума. В ответ я отмечала, что не так давно многие считали идею единой валюты евро не менее безумной. Если есть клиенты предпочитающие использовать "кошелёк" вместо кредитной карты - я не вижу причин отказывать им в этом. Пусть даже их пока будет меньшинство".

 

"Сфера криптовалют мне лично интересна, и я рада что имею возможность протестировать её в собственном бизнесе. Надеюсь, что в ближайшем будущем появятся удобные коммерческие приложения для выдачи инвойсов и приёма криптовалютных платежей".

 

Для получения дополнительной информации об оплате биткойнами, лайткойнами и эфириумом посетите веб-сайт:

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftheartefact.com%2Fcryptoc

urrency-accepted-here%2F&data=02%7C01%7CAlex.Fearns%40cision.com%7C8a3bf51fc08c4f7dab0508d

58024378e%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C636555815399739335&sdata=nl1hRChJ6l

pS01gEyZ8VloN70pHz%2BaVZY2ILpyAJX%2Fk%3D&reserved=0 

[ https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://theartefact.com/cryptocurrency-accepted-here/&data=02|01|Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.|8a3bf51fc08c4f7dab0508d58024378e|887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b|1|1|636555815399739335&sdata=nl1hRChJ6lpS01gEyZ8VloN70pHz+aVZY2ILpyAJX/k=&reserved=0 ]

 

Оплатить заказ криптовалютой в студии индивидуального пошива Artefact London можно будет начиная с 5 марта 2018 года.

 

Instagram: @artefactlondon 

Twitter: @artefact_london

Источник: Artefact London

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/649178/Tatyana_Kozhevnikova_Artefact_London.jpg 

 

Source:

Artefact London

 

Контактная информация для представителей СМИ: Татьяна Кожевникова, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +447912012313 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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