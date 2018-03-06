Target анонсирует эксклюзивное партнёрство с Hunter

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МИННЕАПОЛИС (MINNEAPOLIS), 1 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Target Corporation (код NYSE: TGT) сегодня сообщила о лимитированном сотрудничестве с Hunter - легендарным британским брендом, основанным в 1856 году и славящимся своими оригинальными резиновыми сапогами-ботфортами, защитной верхней одеждой, сумками и аксессуарами. В эксклюзивной коллекции будут представлены свыше 300 позиций женской, мужской, детской одежды и аксессуаров, а также товаров для дома и активного отдыха, часть которых (например, гамаки, солнцезащитные зонты, кулеры) впервые выпускаются под брендом Hunter.

«На протяжении многих лет Hunter считается эталоном безупречного дизайна и озорного духа, а исходя их результатов нашего исследования, этот бренд знают и любят наши клиенты. Поэтому сотрудничество между нашими торговыми марками вполне закономерно, - отметил Марк Триттон (Mark Tritton), исполнительный вице-президент и директор по стимулированию сбыта Target. - С самого начала мы работали с Hunter над созданием коллекции доступных моделей с отличным дизайном, дарящим радость, оптимизм и веселье всей семье. Яркие, всепогодные модели этой линейки буквально созданы для активного отдыха на открытом воздухе - независимо от погоды, - при любом бюджете».

Коллекция Hunter для Target появится на прилавках избранных магазинов Target и на Target.com в субботу, 14 апреля 2018 года. Коллекция отражает инновационный дух обоих брендов, разделяемое ими чувство радости и оптимизма, а также стремление создавать уникальный опыт и дарить незабываемые впечатления. Изделия в ценовом диапазоне от 5 до 80 долл. США, с большинством моделей по цене до 30 долл. США, были созданы с желанием подарить семьям и дружным компаниям радость от совместного времяпрепровождения на открытом воздухе. Кроме того, впервые в истории дизайнерских партнёрств Target, обладатели карт REDcard получат ранний доступ к коллекции с возможностью заказа эксклюзивных цветов отдельных моделей на Target.com, начиная с субботы, 7 апреля 2018 г.

«Наше сотрудничество с Target открывает перед нами уникальную и весьма перспективную возможность рассказать историю Hunter широкой аудитории в США, - прокомментировал креативный директор Hunter Алисдер Уиллис (Alasdhair Willis). - Нас объединяют общий дух и схожие корпоративные ценности. В частности, это наша ориентированность на всех членов семьи, дух радости, оптимизма и ежедневных приключений. Данное партнёрство позволяет нам подчеркнуть эти ценности, а также нашу неразрывную связь с активным отдыхом на открытом воздухе».

Чтобы представить коллекцию Hunter для Target и отпраздновать новое сотрудничество, бренды-партнёры организуют фестиваль с семейными активностями и музыкальными представлениями. Мероприятие состоится в конце марта в Лос-Анджелесе и будет открыто для широкой публики. Кроме того, впервые в истории таких фестивалей его гости смогут приобрести модели из новой коллекции. Target обнародует дополнительную информацию о фестивале и приобретении билетов в ближайшие недели.

Бренд Hunter, основанный в 1856 году в Шотландии американским предпринимателем (под первоначальным названием North British Rubber Company), является прогрессивной британской торговой маркой, знаменитой своими легендарными резиновыми сапогами Original Wellington. В 2013 году Алисдер Уллис присоединился к команде бренда в качестве креативного директора, дав старт новой эпохе в истории Hunter. С появлением Уиллиса торговая марка ушла от производства одного эксклюзивного продукта - резиновых сапог, - и превратилась в разнонаправленный бизнес, охватывающий различные категории всепогодных товаров - одежды, обуви и аксессуаров. Продукция бренда популярна среди любителей фестивалей на открытом воздухе и сегодня изделия Hunter можно встретить на фестивальных площадках Британии и по всему земному шару.

Больше информации о коллекции Hunter для Target можно найти на сайте ABullseyeView.com. Все желающие могут принять участие в дискуссии в социальных сетях с хэштегом #HunterxTarget.

О компании Target

Компания Target Corporation (код NYSE: TGT) со штаб-квартирой в Миннеаполисе обслуживает посетителей 1 822 магазинов и Интернет-портала Target.com. Начиная с 1946 года, Target направляет 5 процентов своей прибыли на поддержку местных сообществ, что на сегодня эквивалентно миллионам долларов в неделю. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Target.com/Pressroom. Чтобы заглянуть «за кулисы» Target, посетите веб-сайт Target.com/abullseyeview или следите за @TargetNews в Twitter.

О компании Hunter

Hunter - британский бренд, известный своими легендарными резиновыми сапогами. Основанная в 1856 году шотландская компания обладает обширной историей инноваций и революционного дизайна. На протяжении вот уже почти 160 лет бренд создаёт одежду и обувь для защиты от непогоды и активного отдыха в любых условиях. Hunter владеет является официальным поставщиком двора Её Королевского Величества и Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/648179/Target_Hunter_Collaboration.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/648180/Target_Hunter_Logo.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кортни Фостер (Courtney Foster), Target Communications, (612) 761-6713; «горячая» линия Target для представителей СМИ: (612) 696-3400