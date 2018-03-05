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Система моментального электронного кредитования Webbankir подвела итоги работы в 2017 году.

Общий объем выданных займов превысил 2 млрд рублей, увеличившись на 238% по сравнению с показателем 2016 года. Количество выдач выросло в 2,3 раза – до 250 тыс. против 110 тыс. годом ранее. Таким образом общая сумма выданных займов за пять лет существования компании достигла 3,5 млрд руб.

На 1 января 2018 года портфель займов Webbankir составил 686 млн рублей (на аналогичную дату 2017 года — 289 млн рублей). Клиентская база в отчетном периоде выросла в 3 раза, до 900 тыс. уникальных пользователей. При этом ядро заемщиков составили постоянные клиенты: 88% пришлось на долю повторных займов. В среднем в течение года каждый клиент пользовался услугами компании около 8 раз.