Суббота 03 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Гостей локации Готэм-Сити в Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi ждут незабываемые впечатления

Гостей локации Готэм-Сити в Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi ждут незабываемые впечатления

Суббота, 03 Марта 2018 14:46
Гостей локации Готэм-Сити в Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi ждут незабываемые впечатления Фото из открытых источников

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, February 27, 2018/PRNewswire/ -- Экстремальные аттракционы, уникальные развлечения и легендарные персонажи локации Готэм-Сити Warner Bros. World(TM) представлены публике   Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi [https://wbworldabudhabi.com ], первый в мире крытый тематический парк Warner Bros., приоткрыл завесу над одной из самых ожидаемых локаций - Готэм-Сити.

 

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке:

https://www.multivu.com/players/uk/8279351-warner-bros-world-gotham-city-set-to-thrill 

 

После открытия парка летом этого года поклонники Бэтмена получат возможность пройтись по улицам Готэм-Сити вместе со знаменитыми суперзлодеями - Джокером, Загадочником, Пугалом, Женщиной-кошкой и Харли Квинн. Гостей увлекательной локации ждут интерактивные развлечения, включая четыре уникальных сверхсовременных аттракционов, тематические рестораны и сувенирные магазины - все в духе персонажей и историй известных комиксов и фильмов DC.

 

Генеральный директор парка Марк Гселлман (Mark Gsellman) отметил: "Мы рады предоставить нашим гостям возможность погрузиться в атмосферу Готэм-Сити – дома всеми любимых супергероев DC, где Бэтмен выйдет из теми, дабы помочь в борьбе с преступниками и остановить местных кровожадных злодеев. От захватывающих дух симуляторов полёта до аутентичных достопримечательностей - это локация не оставит равнодушными гостей всех возрастов".

 

Посетители Готэм-Сити смогут подняться на борт уникального роботизированного летающего бэтмобиля, чтобы помочь герою в плаще одолеть преступников. Batman: Knight Flight - головокружительный аттракцион с падениями, взлётами, поворотами и вращениями. Все желающие смогут пройти через секретный отдел в штаб-квартире Wayne Tech, где они будут зачислены в лётчики-испытатели новейшего прототипа универсального городского патрульного автомобиля. Отправляясь из Бэт-пещеры в полёт залитыми лунным светом крышами, посетители навсегда запомнят, как боролись с преступниками бок о бок с Бэтменом. Этот аттракцион сочетает высокотехнологичный симулятор полёта с потрясающими пейзажами и сверхсовременными спецэффектами.

 

В доках верфи Готэм-Сити гостей парка ждёт полный адреналина Scarecrow Scare Raid - потрясающий полёт, от которого кровь застынет в жилах у любой летучей мыши или человека. Аттракцион представляет собой интерактивное приключение с невообразимыми манёврами из новейших психологических экспериментов Пугала. Это дьявольски увлекательное развлечение включает элементы высшего пилотажа и стремительные "бочки", которые обязательно подарят всем гостям незабываемые впечатления.

 

В число других потрясающих аттракционом Готэм-Сити входит Riddler Revolution - американские горки, созданные самим Загадочником. Гостей парка также ждёт Joker's Funhouse - классическая карнавальная "бродилка" со злодейским "акцентом". 

 

Joker's Funhouse – это серия физических и психологических испытаний, придуманных главным противником Бэтмена, включая зал зеркал, сужающийся проход, лабиринт, коридор галлюцинаций и подвижные ковры, а также много других незабываемых приключений. Посетители Rogues Gallery Games окажутся в мире увлекательных головоломок. От Hi Striker, the Whac-A-Bat, Get-Away Car до Toxic Blast и Bazooka Blast - гости получат возможность использовать свои навыки и способности для освобождения Готэмской пристани - некогда мирного места, захваченного Джокером и его приспешниками.

 

Голодные законопослушные горожане смогут удовлетворить свой аппетит в Gotham City's Finest - излюбленном месте сотрудников местного полицейского участка. Если гости предпочитают жить вне закона, к их услугам укрывшийся в глубинах заброшенной станции метро Hall Of Doom - здесь обедают самые страшные злодеи Готэм-Сити.  Если вы сладкоежка и вам не по вкусу здешние пикантные блюда, отправляйтесь в Mr. Freeze Ice Scream Truck за холодными десертами.

 

В магазинах Готэм-Сити - Park Row Pawn Shop и Monarch Theater Gifts, - можно приобрести отличный сувенир на память о визите в парк.

 

После официального открытия гостей парка Warner Bros. будут ждать в общей сложности 29 суперсовременных аттракционов, интерактивные локации для всей семьи и уникальные живые развлекательные представления. Территория парка разбита на шесть тематических зон - Metropolis, Gotham City, Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch и Warner Bros. Plaza. От захватывающих дух и наполняющих адреналином приключений в стиле DC до смешного и эксцентричного мира Warner Bros. Animation - парк Warner Bros. World(TM) обеспечит захватывающее интерактивное времяпрепровождение в компании самых известных персонажей мультипликационного мира, которых впервые на Ближнем Востоке можно будет увидеть под одной крышей.

 

В прошлом месяце руководство Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi рассказало публике о второй локации в стиле DC, Metropolis, а также предоставило много интересной информации о Cartoon Junction - локации Warner Bros. Animation. Чтобы узнать больше, посетите http://www.wbworld.com .

 

В скором времени Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi обнародует больше увлекательных подробностей о шести уникальных локациях парка, включая описание аттракционов в зонах Bedrock и Dynamite Gulch, а также дату официального открытия комплекса.

 

Ресурсы и социальные сети:  

Веб-сайт: http://www.wbworld.com 

Facebook: http://www.facebook.com/WBWorldAD 

Twitter: http://www.twitter.com/WBWorldAD 

Instagram: http://www.instagram.com/WBWorldAD 

 

JUSTICE LEAGUE, все сопутствующие персонажи и элементы (c) & (TM) DC Comics., THE

FLINTSTONES, все сопутствующие персонажи и элементы (c) & (TM) Hanna-Barbera., THE JETSONS, все сопутствующие персонажи и элементы (c) & (TM) Hanna-Barbera., SCOOBY-DOO, все сопутствующие персонажи и элементы (c) & (TM) Hanna-Barbera., TOM AND JERRY, все сопутствующие персонажи и элементы (c) & (TM) Turner Entertainment Co., LOONEY TUNES, все сопутствующие персонажи и элементы (c) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc., WARNER BROS. WORLD, WB SHIELD (c) & (TM) WBEI. (s18).

 

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/646302/Warner_Bros__Batman_Knight_Flight.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/646338/Warner_Bros_World.jpg )

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/646302/Warner_Bros__Batman_Knight_Flight.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/646338/Warner_Bros_World.jpg 

 

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8279351-warner-bros-world-gotham-city-set-to-thrill 

 

Source:

Warner Bros. World

 

В скором времени Warner Bros. World Abu Dhabi: Рашад Аль-Гадбан (Rashad Al Ghadban), Менеджер по коммуникациям и связям с общественностью, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +971-2-497-9087.

 

Weber Shandwick для Warner Bros. World Abu Dhabi: Нада Эльбаршуми (Nada Elbarshoumi), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +971-2-4494457.

 

Warner Bros. Consumer Products: Стефани Кларк (Stephanie Clark), директор по вопросам международных тематических развлекательных продуктов, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
"Нафтогаз" заявил о готовности к переговорам с "Газпромом" "Нафтогаз" заявил о готовности к переговорам с "Газпромом" "Нафтогаз Украины" не против провести переговоры с "Газпромом" относительно поставок газа из России, а в случае отсутствия варианта решения проблемы готов к новому судебному разбирательству. Об этом в пятницу заявил…
Названы подробности кольца американской ПРО вокруг России Названы подробности кольца американской ПРО вокруг России Система противоракетной обороны (ПРО) США после развертывания будет окружать Россию кольцом более чем из 400 ракет, пишет Лента.ру. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал заместитель министра обороны Александр…
Андрей Звягинцев получил французский «Оскар» за «Нелюбовь» Андрей Звягинцев получил французский «Оскар» за «Нелюбовь» Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоена национальной французской кинопремии «Сезар» как лучший зарубежный фильм, сообщает Le Figaro. Отмечается, что режиссер не присутствовал на награждении, так как уже уехал в…

Читайте также
В День кошек для питомцев стартует акция «Марафон здоровья» В День кошек для питомцев стартует акция «Марафон здоровья» С 1 марта в 59 ветеринарных клиниках можно будет пройти бесплатный «котоосмотр». В честь Дня кошек WHISKAS® вместе с ведущими ветеринарными клиниками запускает акцию «Марафон здоровья». С 1 по 18…
Александра Гонт: что поможет выглядеть моложе на несколько лет Александра Гонт: что поможет выглядеть моложе на несколько лет Вопрос сохранения молодости никогда не потеряет своей актуальности для человечества. Пока средство Макрополуса не открыли, воспользуйтесь несколькими советами, чтобы помочь коже справляться со своими функциями и выглядеть моложе на несколько…
Ученые узнали, люди какого года рождения наиболее склонны к ожирению Ученые узнали, люди какого года рождения наиболее склонны к ожирению "Поколение Y" — звучит, безусловно, интересно и таинственно, но на самом деле людям, родившимся с начала восьмидесятых по середину девяностых годов прошлого столетия, гораздо в большей степени подошло бы название…
Ученые назвали главную причину старения мышц человека‍ Ученые назвали главную причину старения мышц человека‍ Наблюдаемая у пожилых людей мышечная слабость связана со старением мышц, которое происходит в результате образования слишком большого количества мутаций в стволовых клетках. Посвященный старению мышц материал появился на сайте MedicalXpress.…
Фото
Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения

Кенийское озеро Накуру - одно из озер Восточно-Африканской рифтовой долины, хранящее в себе уникальн...

Видео

 

Испытания самого большого самолета в мире 

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?

- Он первый начал!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.