Гостей локации Готэм-Сити в Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi ждут незабываемые впечатления

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, February 27, 2018/PRNewswire/ -- Экстремальные аттракционы, уникальные развлечения и легендарные персонажи локации Готэм-Сити Warner Bros. World(TM) представлены публике Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi [https://wbworldabudhabi.com ], первый в мире крытый тематический парк Warner Bros., приоткрыл завесу над одной из самых ожидаемых локаций - Готэм-Сити.

После открытия парка летом этого года поклонники Бэтмена получат возможность пройтись по улицам Готэм-Сити вместе со знаменитыми суперзлодеями - Джокером, Загадочником, Пугалом, Женщиной-кошкой и Харли Квинн. Гостей увлекательной локации ждут интерактивные развлечения, включая четыре уникальных сверхсовременных аттракционов, тематические рестораны и сувенирные магазины - все в духе персонажей и историй известных комиксов и фильмов DC.

Генеральный директор парка Марк Гселлман (Mark Gsellman) отметил: "Мы рады предоставить нашим гостям возможность погрузиться в атмосферу Готэм-Сити – дома всеми любимых супергероев DC, где Бэтмен выйдет из теми, дабы помочь в борьбе с преступниками и остановить местных кровожадных злодеев. От захватывающих дух симуляторов полёта до аутентичных достопримечательностей - это локация не оставит равнодушными гостей всех возрастов".

Посетители Готэм-Сити смогут подняться на борт уникального роботизированного летающего бэтмобиля, чтобы помочь герою в плаще одолеть преступников. Batman: Knight Flight - головокружительный аттракцион с падениями, взлётами, поворотами и вращениями. Все желающие смогут пройти через секретный отдел в штаб-квартире Wayne Tech, где они будут зачислены в лётчики-испытатели новейшего прототипа универсального городского патрульного автомобиля. Отправляясь из Бэт-пещеры в полёт залитыми лунным светом крышами, посетители навсегда запомнят, как боролись с преступниками бок о бок с Бэтменом. Этот аттракцион сочетает высокотехнологичный симулятор полёта с потрясающими пейзажами и сверхсовременными спецэффектами.

В доках верфи Готэм-Сити гостей парка ждёт полный адреналина Scarecrow Scare Raid - потрясающий полёт, от которого кровь застынет в жилах у любой летучей мыши или человека. Аттракцион представляет собой интерактивное приключение с невообразимыми манёврами из новейших психологических экспериментов Пугала. Это дьявольски увлекательное развлечение включает элементы высшего пилотажа и стремительные "бочки", которые обязательно подарят всем гостям незабываемые впечатления.

В число других потрясающих аттракционом Готэм-Сити входит Riddler Revolution - американские горки, созданные самим Загадочником. Гостей парка также ждёт Joker's Funhouse - классическая карнавальная "бродилка" со злодейским "акцентом".

Joker's Funhouse – это серия физических и психологических испытаний, придуманных главным противником Бэтмена, включая зал зеркал, сужающийся проход, лабиринт, коридор галлюцинаций и подвижные ковры, а также много других незабываемых приключений. Посетители Rogues Gallery Games окажутся в мире увлекательных головоломок. От Hi Striker, the Whac-A-Bat, Get-Away Car до Toxic Blast и Bazooka Blast - гости получат возможность использовать свои навыки и способности для освобождения Готэмской пристани - некогда мирного места, захваченного Джокером и его приспешниками.

Голодные законопослушные горожане смогут удовлетворить свой аппетит в Gotham City's Finest - излюбленном месте сотрудников местного полицейского участка. Если гости предпочитают жить вне закона, к их услугам укрывшийся в глубинах заброшенной станции метро Hall Of Doom - здесь обедают самые страшные злодеи Готэм-Сити. Если вы сладкоежка и вам не по вкусу здешние пикантные блюда, отправляйтесь в Mr. Freeze Ice Scream Truck за холодными десертами.

В магазинах Готэм-Сити - Park Row Pawn Shop и Monarch Theater Gifts, - можно приобрести отличный сувенир на память о визите в парк.

После официального открытия гостей парка Warner Bros. будут ждать в общей сложности 29 суперсовременных аттракционов, интерактивные локации для всей семьи и уникальные живые развлекательные представления. Территория парка разбита на шесть тематических зон - Metropolis, Gotham City, Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch и Warner Bros. Plaza. От захватывающих дух и наполняющих адреналином приключений в стиле DC до смешного и эксцентричного мира Warner Bros. Animation - парк Warner Bros. World(TM) обеспечит захватывающее интерактивное времяпрепровождение в компании самых известных персонажей мультипликационного мира, которых впервые на Ближнем Востоке можно будет увидеть под одной крышей.

В прошлом месяце руководство Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi рассказало публике о второй локации в стиле DC, Metropolis, а также предоставило много интересной информации о Cartoon Junction - локации Warner Bros. Animation. Чтобы узнать больше, посетите http://www.wbworld.com .

В скором времени Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi обнародует больше увлекательных подробностей о шести уникальных локациях парка, включая описание аттракционов в зонах Bedrock и Dynamite Gulch, а также дату официального открытия комплекса.

