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ZTE и GSMA провели совместный 5G Саммит – 2018

Суббота, 03 Марта 2018 12:51
ZTE и GSMA провели совместный 5G Саммит – 2018 Фото из открытых источников

Шэньчжэнь (Shenzhen), Китай, 27 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, и ассоциация GSMA совместно провели «Саммит 5G-2018 - Создание новой мобильной эры посредством 5G» в ходе проходящего в испанской Барселоне Всемирного мобильного конгресса-2018. В рамках саммита свыше 200 руководителей и представителей ведущих телекоммуникационных операторов мира, производителей чипсетов и технологических компаний обсудили пути для создания более интеллектуального и взаимосвязанного мира.

 

«Эра 5G приближается стремительными темпами, и на сегодняшний день Китай, США, Канада, Япония, Южная Корея и Европа удерживают лидерство в вопросах разработки собственных планов внедрения и коммерциализации 5G, - отметил CTO ZTE Сюй Хуэйцзюнь (Xu Huijun) в своей приветственной речи на саммите. -  В будущем 5G станет поистине универсальным инструментом. Интегрируя такие технологии, как облачные вычисления, программно-определяемый «Интернет всего», искусственный интеллект и многосвязные сети, 5G даст мощный стимул для эволюции существующих сетей, модернизации отрасли и социально-экономического развития, тем самым прокладывая путь к более интеллектуальному и взаимосвязанному миру».

 

Генеральный секретарь Международного союза по электросвязи (МСЭ) Чжао Хоулинь (Zhao Houlin) заявил, что технологии 5G служат ключом к реализации Плана устойчивого развития ООН. Выполняя роль своего рода Организации Объединённых Наций для отрасли ИКТ, МСЭ ставит перед собой задачу гарантировать всем людям на планете возможность обмениваться информацией в любое время и в любом месте, приближая наступление цифровой эры 5G.

 

Вице-президент China Mobile д-р Ли Чжэнмао (Li Zhengmao) поделился планами своей компании по масштабному коммерческому внедрению 5G к 2020 году. China Mobile демонстрирует превосходные результаты в сфере разработки ключевых технологий, международной стандартизации, развития отрасли и создания межотраслевой экосистемы. В дальнейшем компания продолжит комплексную разработку технологий 5G, дабы сделать сети нового поколения коммерческой реальностью.

 

Югеш Малик (Yogesh Malik), СТО VEON поделился своим видением технологий виртуализации. Конкретные шаги VEON к единому комплексу стандартов 5G станут залогом для реализации всех сценариев сетевого доступа и цифровой трансформации. 

 

Эксперты ведущих компаний-производителей чипсетов, включая Qualcomm и Intel, отметили, что 5G - это технология будущего, и её коммерциализация уже не за горами. По их мнению, создание комплексных коммерческих решений 5G станет возможным только благодаря межотраслевому сотрудничеству, что подтверждает 5GAA.

 

Эксперт компании Baidu продемонстрировал потенциал 5G в разработке беспилотных автомобилей, где высокая скорость передачи данных, малое время задержки и высокая пропускная способность, которыми характеризуются данные технологии, будут играть важнейшую роль.    

 

Главный научный сотрудник ZTE д-р Сян Цзиин (Xiang Jiying) выступил с программной речью под названием «Эра 5G наступает». По его мнению, 5G станет сетью, обеспечивающей максимальный комфорт пользовательского взаимодействия и открывающей широкий доступ к «Интернету всего» со сверхвысокой скоростью передачи данных, чрезвычайно малым временем задержки, возможностью обрабатывать массовые соединения и беспрецедентным уровнем надёжности. Компания ZTE совместно с China Mobile и Qualcomm провела первые в мире испытания IoDT на базе стандарта 3GPP. Кроме того, компания представила портфель продуктов 5G, включая решения для миллиметрового диапазона и 5G NR на частоте суб-6 ГГц, Flexhaul, оборудование для ядра сети 5G и т.д. На сегодняшний день ZTE полностью готова к коммерческому внедрению технологий 5G. 

 

О компании ZTE

 

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н:  0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на научно-исследовательскую деятельность и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ru, www.zte.com.cn.

 

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма ( Margaret Ma)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.     

 

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (CIS&Russia) 

Тел.: + 7 (903) 6182962 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/646212/ZTE_Corporation_Executive_Vice_President_Xu_Huijun.jpg

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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