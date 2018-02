Supermicro расширяет свою корпоративную штаб-квартиру в Кремниевой долине

Фото из открытых источников

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 24 февраля 2018 г. /PRNewswire/ --Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, сегодня сообщила о расширении своей штаб-квартиры в Кремниевой долине: после официального открытия нового корпуса №22 общая площадь научно-производственного центра компании превысит два миллиона квадратных футов.

В корпоративной штаб-квартире Supermicro расположены проектно-конструкторский, производственный департаменты, а также подразделение клиентского обслуживания, что делает компанию единственным поставщиком систем 1-го уровня, выпускающим свои серверы как в Кремниевой долине, так и по всему миру. Supermicro занимает третье место в мире по объёмам поставок серверных систем (источник: IDC). В дополнение к учтённому при составлении рейтинга подразделению бизнес-решений, компания также обслуживает крупных ОЕМ-производителей и системных интеграторов. В 2017 году предприятие поставило своим заказчикам свыше 1,2 млн. единиц серверной техники.

Новый корпус является вторым из пяти объектов, которые компания планирует построить на участке площадью 36 акров, ранее принадлежавшем издательству San Jose Mercury News. Кроме того, Supermicro продолжает расширять масштабы своих производственных центров и в других странах мира.

«Собрав в своём кампусе в Кремниевой долине команды специалистов по проектированию, инженерно-техническим разработкам, производству и обслуживанию, Supermicro получила ту гибкость, которая необходима для быстрого реагирования на появление новейших отраслевых технологий, а также для удовлетворения уникальных потребностей наших клиентов, что даёт нам колоссальное преимущество перед конкурентами, - отмечает главный исполнительный директор компании Чарльз Лян (Charles Liang). - По мере стремительного роста масштабов нашей деятельности, - в прошлом году мы поставили клиентам по всему миру свыше 1,2 млн. серверов и систем хранения данных, - повышение производительности играет решающую роль в поддержании набранного темпа. Открытие корпуса №22, а также двух новых объектов в нашем технологическом центре на Тайване, предоставляет нам дополнительные возможности для производства и стоечной интеграции наших решений, что, в свою очередь, гарантирует высочайший уровень сервиса нашим клиентам в корпоративной, облачной среде и обслуживаемым нами центрам данных».

«Мы очень рады наблюдать за тем, как инновационный, устойчивый и социально-ориентированный лидер вроде Supermicro продолжает вкладывать средства в своё развитие на территории Сан-Хосе, и с нетерпением ждём возможности засвидетельствовать его дальнейший успех!», - поделился мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо (Sam Liccardo).

«Производственная корпорация мирового класса, Manex искренне поздравляет Supermicro с успешным и стабильным ростом, который обеспечивается передовым уровнем проектно-конструкторских разработок, - заявил президент и главный исполнительный директор Manex Джин Рассел (Gene Russell). - Осуществляемые этой компанией инвестиции в рабочую силу и заводское оснащение играют важную роль в развитии экосистемы Кремниевой долины и наращивании глобальной клиентской базы. Manex, как член партнёрства NIST Manufacturing Extension Partnership и калифорнийской сети CMTC, гордится своим сотрудничеством с Supermicro».

Осуществляя свою деятельность в тесном партнёрстве с такими коллегами, как Intel, Supermicro использует свой проектно-конструкторский потенциал для поддержания лидерских позиций в сфере создания революционных технологий серверов и хранилищ данных. Компания предлагает самый широкий в отрасли портфель передовых серверных и хранилищных решений, включая популярные линейки BigTwin™ и SuperBlade®, а также предоставляет сервисы стоечной интеграции и изготовления готовых к использованию стоечных систем.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/645605/Supermicro_Expands_Silicon_Valley_Campus.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/645602/Supermicro_State_of_the_Art_Rack_Integration.jpg

