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Брокер AvaTrade - первый на криптовалютных фронтах

Четверг, 22 Февраля 2018 22:56
Брокер AvaTrade - первый на криптовалютных фронтах Фото из открытых источников

ДУБЛИН, February 20, 2018/PRNewswire/ -- AvaTrade продолжает занимать ведущие позиции среди Форекс-брокеров в отношении криптовалют; на этот раз известный брокер предоставил возможность торговать еще двумя наиболее популярными виртуальными валютами. 

 

Ведущий брокер Форекс и CFD AvaTrade [http://www.avatrade.ru ] объявил о том, что в список доступных для торговли активов, состоящий из более 250 позиций, теперь добавлены еще 2 известные криптовалюты:

 

Bitcoin Gold и EOS, которыми теперь можно торговать на платформах AvaTrade на наиболее выгодных условиях. Брокер AvaTrade также объявил об улучшении условий торговли по всем остальным криптовалютам; данный процесс затронул спред, своп и объемы сделок.

 

Принятые недавно изменения отражают взгляд брокера на криптовалютный бум, захвативший весь финансовый рынок. Напомним, что брокер AvaTrade одним из первых запустил торговлю контрактами на разницу курсов ведущих цифровых валют: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple и Litecoin. В настоящее время AvaTrade продолжает позиционировать себя как ведущего брокера в сфере криптовалют. Получить прибыль за счет продажи и покупки криптовалют на AvaTrade может каждый, причем в любое время.

 

"В последние годы криптовалюты полностью изменили как трейдеров, так и брокеров, - говорит генеральный директор AvaTrade Даире Фергюсон. - Брокер AvaTrade делает все возможное для того, чтобы не только обеспечивать высококачественные технологические решения, но и давать возможность вести торговлю самыми популярными финансовыми активами".

 

О брокере AvaTrade

Ведущий брокер Форекс и CFD AvaTrade возник в 2006 году. В настоящее время на платформе брокера можно торговать более чем 250 финансовыми инструментами, также доступно инновационное мобильное приложение AvaTradeGO. Клиенты брокера получают в помощь персонального менеджера, а онлайн-чат службы поддержки работает круглосуточно на 15 наиболее популярных языках мира. AvaTrade радушно принимает клиентов любого уровня, при этом обеспечивает полную безопасность каждого трейдера за счет технологий шифрования и использования сегрегированных счетов. Брокер аккредитован финансовыми органами ЕС, Японии, Австралии, ЮАР и Британских Виргинских островов.

 

Подробнее о брокере AvaTrade можно узнать на сайте http://www.avatrade.ru

 

Контакты для СМИ 

Orly Garini-Dil 

+1-646-335-0738 (доб. 2125) 

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Source:

AvaTrade

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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