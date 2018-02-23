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WeDo Technologies рассказала телекоммуникационным операторам о скрытых рисках мошенничества

Четверг, 22 Февраля 2018 16:12
WeDo Technologies рассказала телекоммуникационным операторам о скрытых рисках мошенничества Фото из открытых источников

ЛИССАБОН, Португалия, February 20, 2018/PRNewswire/ -- Свыше 100 экспертов в области гарантирования доходов и противодействия мошенничеству узнали о самых больших угрозах телекоммуникационного мошенничества   

 

Компания WeDo Technologies, мировой лидер в сфере гарантирования доходов и противодействия мошенничеству, недавно провела свою конференцию для пользователей WeDo в Азиатско-тихоокеанском регионе (Asia Pacific WeDo User Group). Свыше 100 профессионалов в области телекоммуникаций собрались в малазийском Куала-Лумпуре, чтобы узнать о новейших скрытых рисках мошенничества, с которыми сталкиваются провайдеры коммуникационных услуг. Мероприятие в Азиатско-тихоокеанском регионе является частью региональной серии семинаров для пользовательских групп WeDo Techologies, а кульминацией этой серии ежегодно служит международная конференция в Португалии. В число приглашённых докладчиков на конференции вошли представители компаний Maxis, Robi Axiata и Digi Telecommunications.

 

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/460947/WeDo_Technologies_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643064/WeDo_Technologies.jpg )

 

В ходе мероприятия в Куала-Лумпуре WeDo Technologies сделала акцент на рисках, связанных с процессами цифровой трансформации в телекоммуникационном секторе. Подъём популярности видео- и мобильного контента, новых сетей и сервисов -  5G, IoT, NFV и т.д., - открывает двери для новых угроз, которые телекоммуникационным провайдерам необходимо устранять безотлагательно. Кроме того, представители WeDo Technologies предупредили участников конференции о том, что мошенники становятся все изобретательнее в своих способах обмана операторов. И процесс этот будет только интенсифицироваться по мере загрузки их сетей миллиардами устройств IoT и громадным объёмом данных.

"Традиционные системы противодействия мошенничеству не обладают ни нужным масштабом, ни утончённостью для выявления аномальных тенденций и идентификации потенциальной мошеннической активности в эпоху 5G. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения станут краеугольным камнем в вопросе способности операторов быстрее и эффективнее обнаруживать мошенников, а также выявлять и нейтрализовать более сложные риски. Мы вкладываем значительные средства в развитие таких способностей, включая внедрение адаптивных порогов на базе ИИ и современных алгоритмов решения задач, что будет играть важнейшую роль в управлении многочисленными рисками, которые станут нормой с приходом 5G", - отметил директор по вопросам стратегии и маркетинга WeDo Technologies Бернардо Гальвао Лукас (Bernardo Galvão Lucas).

 

Кроме обсуждения потенциала технологий ИИ и машинного обучения, представители WeDo также напомнили собравшимся о том, как облачные системы могут ускорить модернизацию операторских систем предотвращения мошенничества. RAID.Cloud от WeDo позволяет провайдерам быстрее и гибче реагировать на сегодняшнюю мошенническую активность с применением новейших технологий детекции. Используя возможности облака, эта разработка WeDo экономит время на интеграцию и сокращает расходы, благодаря своему автономному, удобному и понятному процессу установки и внедрения в существующую систему. 

 

Возможности RAID.Cloud поддерживаются рядом передовых приложений для идентификации рисков, предоставляющих функции цифрового профилирования, оценки опыта клиентского взаимодействия и анализа системы обеспечения гарантированного качества услуг. И, наконец, эта разработка позволяет операторам реагировать на самые распространённые виды мошеннической активности, включая роуминг, байпас и IRSF, а также предоставляет провайдерам необходимые средства для идентификации будущих областей риска и утечки дохода.

 

WeDo Technologies представит свои новейшие разработки, включая RAID.Cloud [http://www.raid.cloud ], на Всемирном мобильном конгрессе в период с 26 февраля по 1 марта в испанской Барселоне. Все посетители выставочного стенда компании будут иметь возможность ознакомиться с демонстрационными материалами, а также пообщаться с нашим генеральным директором и международной командой WeDo. Заходите к нам на стенд G10 в зале 7.

О компании WeDo Technologies

Основанная в 2001 году компания WeDo Technologies является лидером в сферах гарантирования доходов [http://www.wedotechnologies.com/en/revenue-assurance ] и противодействия мошенничеству [http://www.wedotechnologies.com/en/fraud management ] посредством своих программных решений для управления рисками.

 

WeDo Technologies предоставляет телекоммуникационным операторам и провайдерам коммуникационных сервисов по всему миру программное обеспечение и профессиональные консалтинговые услуги. На сегодняшний день мы располагаем клиентской базой из более чем 200 операторов в 108 странах мира, а также сетью из свыше 600 высококомпетентных специалистов. Наши представительства работают в США, Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе, Африке, Центральной и Южной Америке и на Ближнем Востоке.

Программное обеспечение WeDo Technologies анализирует большой объём данных, позволяя пользователям контролировать, управлять и оптимизировать процессы, обеспечивая тем самым защиту доходов и устранение рисков.

 

Обслуживая более 180 клиентов, включая самые первоклассные компании мира, WeDo Technologies пользуется признанной репутацией неизменного новатора в области обеспечения успеха клиентов в ходе непрерывного процесса технологической трансформации.

 

WeDo Technologies. Узнавая неизвестное.

 

Найдите ближайшее представительство: http://www.wedotechnologies.com/en/offices 

http://www.wedotechnologies.com 

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Контактная информация  

QUEXOR GROUP INC.

Барбара Генрис (Barbara Henris)

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

моб. тел.: +1-(703)-470-9446

 

Департамент по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям 

WeDo Technologies 

Инез Корреа де Са (Inez Corrêa de Sá) 

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моб. тел.: +351-9396-50788

Департамент маркетинга продукции и взаимодействия с аналитиками 

 

WeDo Technologies 

Карлос Маркес (Carlos Marques)

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

моб. тел.: +351-9396-501-24

 

Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/643064/WeDo_Technologies.jpg 

http://mma.prnewswire.com/media/460947/WeDo_Technologies_Logo.jpg 

 

Source:

WeDo Technologies

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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