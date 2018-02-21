20 лет развлекательной индустрии России: анализ и тенденции будущего

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С 1 по 3 марта 2018 года в Москве в павильоне 75 на ВДНХ пройдет 20-я Юбилейная международная выставка аттракционов, развлекательного оборудования и услуг для индустрии развлечений РАППА ЭКСПО-2018.

Организатор выставки – Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА).

В выставке примут участие около 200 компаний из более чем 20 стран мира (Италии, Канады, Беларуси, Мексики, Турции, Испании, Великобритании, Бельгии, Германии, Китая, Эстонии, Тайваня, Швейцарии, ОАЭ, Нидерландов и др.), которые представят все основные направления современной индустрии развлечений: аттракционы, 5D-кинотеатры, аттракционы виртуальной реальности, оборудование для детских и спортивных площадок, тиры, батуты, веревочные парки, тематический дизайн, устройства контроля доступа, системы автоматизации, бильярд, аквапарки, вендинг-оборудование, торговые и призовые автоматы, услуги по проектированию парков и развлекательных центров, организация праздничных мероприятий, ландшафтное оформление, общепит и многое другое.

Из новинок этого года на выставке будут представлены: активити-парки, аттракционы виртуальной реальности, интерактивный видеомэппинг, мобильные приложения для парков, батутные арены, тематические веревочные парки, технологии дополненной реальности, инновационный общепит для развлекательных центров и другое.

Ожидается, что выставку РАППА ЭКСПО посетят более 4000 специалистов из различных направлений культурно-досуговой сферы.

В дни выставки традиционно пройдет Деловой форум профессионалов индустрии развлечений, на котором будут рассмотрены актуальные проблемы и вопросы развлекательного бизнеса. Тренинги и мастер-классы проведут ведущие российские и зарубежные специалисты и эксперты.

1 марта в рамках РАППА ЭКСПО-2018 также состоится церемония вручения «Golden Pony Awards Moscow-2018» – международной награды за достижения в индустрии развлечений. Престижной премией, которую называют «Оскаром» в развлекательной сфере, будут награждены лучшие парки, развлекательные центры и производители аттракционов России и стран СНГ.

Приглашаем посетить выставку РАППА ЭКСПО-2018 с 1 по 3 марта в Москве на ВДНХ в павильоне №75.

Подробная информация о выставке и мероприятиях на сайте: www.raapa.ru

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