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Творческий тимбилдинг Pro-Vision признан лучшим внутрикорпоративным проектом 2018 года

Понедельник, 19 Февраля 2018 12:46
Творческий тимбилдинг Pro-Vision признан лучшим внутрикорпоративным проектом 2018 года Фото из открытых источников

В этом году за «Серебряного Лучника» боролись 185 проектов в 13 номинациях.

 

Творческий тимбилдинг агентства Pro-Vision Communications «#ProVisionGreen: Пусть Птицы Остаются Дома», направленный на улучшение «жилищных условий» обитающих в Москве скворцов, стал победителем Национальной премии «Серебряный Лучник». Проект был признан лучшим в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа». Также он получил высшую оценку студенческого экспертного жюри.

 

Целью кампании #ProVisionGreen является повышение вовлеченности сотрудников и удержание их в условиях жесткой конкуренции за таланты на рынке. В 2017 году ее ключевой активностью стала креативная волонтерская акция, призванная объединить команду Pro-Vision и сфокусировать ее творческие усилия на решении значимой для орнитологов и всего города экологической проблемы. 

 

«Творческий тимбилдинг “#ProVisionGreen: Пусть Птицы Остаются Дома” не только внес существенный вклад в повышение мотивации нашей команды, но и стал катализатором общественного внимания к проблеме нехватки жилья для обитающих в Москве птиц, особенно актуальной в Год экологии. Мы очень рады, что проект, инициированный и реализованный самими сотрудниками агентства, был отмечен экспертами и, как и сам “Серебряный Лучник”, попал точно в цель!» – комментирует президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов. 

 

О премии «Серебряный лучник»

 

«Серебряный Лучник» – национальная премия в области развития общественных связей. 16-17 февраля 2017 в Москве состоится 20-ая Церемония награждения лауреатов. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4000 проектов.

 

На рынке PR-услуг закрепились продвигаемые «Серебряным Лучником» стандарты качества профессиональной деятельности, сформировано представление о сложности и многогранности современных общественных коммуникаций. В рамки конкурса введены публичные лекции опытных и успешных специалистов по коммуникациям, мастеров профессии. Ежегодно проводятся авторские презентации  лучших книг.

 

«Серебряный Лучник» явился стимулом для появления созвездия региональных премий всероссийского и международного значения: «PROBA-IPRA», RuPoR и др.

 

В 2010 году  была учреждена Система конкурсов, которая в настоящее время включает: «Серебряный Лучник»-Юг, «Серебряный Лучник»-Сибирь, «Серебряный Лучник»-Приволжье, «Серебряный Лучник»-Самара, «Серебряный Лучник»-Дальний Восток,  «Серебряный Лучник»-Урал. В 2010 году был учрежден конкурс "Серебряный Лучник"-США, итоги которого подводятся в конце января в г.Вашингтон

 

В 2015 году был учрежден конкурс "Серебряный Лучник" - Чехия, который проводится под патронатом президента Чешской Респблики М. Земана. Итоги конкурса подводятся в начале ноября.

 

Официальный сайт: http://www.luchnik.ru/

 

О группе компаний Pro-Vision

 

Pro-Vision Group – одна из ведущих групп компаний в России, специализирующихся на развитии проектов в сфере маркетинговых коммуникаций, ведет свой отсчет с 1998 года. В её состав входят: PR-агентство Pro-Vision Communications, а также первое в России онлайн PR-агентство – PRonline. В штате Pro-Vision 60+ сотрудников московского офиса, представители в Украине (Киев) и Казахстане (Алматы). Одни из ключевых преимуществ Pro-Vision – высокий уровень сервиса и клиентоориентированность.

 

Группа компаний Pro-Vision является действительным членом отраслевых ассоциаций АКОС-ICCO, РАЭК, Global Fluency и входит в Топ-250 крупнейших PR-агентств мира рейтинга The Holmes Report. Проекты группы удостоены международных наград, среди которых Sabre Award, Gold Quill of Excellence и Gold Quill of Merit, IPRA и др.

 

Президент Pro-Vision Владимир Виноградов награжден РАСО «За вклад в развитие отрасли PR и популяризацию профессии», а в 2013 году стал обладателем премии «Медиа-менеджер России» за создание и уверенное развитие одной из крупнейших независимых российских коммуникационных компаний.

 

Официальный сайт: http://www.pvc.ru/

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости Награждение

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