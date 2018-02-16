Бренд Gutseriev & Maximova поделился советами по уходу за меховыми изделиями

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Молодой российский меховой бренд Gutseriev & Maximova, принадлежащий бизнесмену из списка Forbes Михаилу Гуцериеву, рассказал о том, как правильно ухаживать и хранить меховые изделия, чтобы надолго сохранить внешний вид вещей.

Регулярная носка

Если вы стали обладателем изделия из натурального меха, то наверняка уже успели задаться парой вопросов о том, как правильно ухаживать за такой дорогой вещью. Чтобы сохранить внешний вид и лоск меха надолго, не нужно бояться носить шубу регулярно. Мех крайне деликатный материал, но низких температур он не боится. Чем сильнее мороз на улице, тем лучше мех себя ощущает и проявляет свои лучшие качества, а ваша шуба становится еще красивее. Единственное, что может «испугать» мех – это чрезмерная влага. После прогулки под обильным снегопадом необходимо стряхнуть вещь дома и дать высохнуть отдельно, без соприкосновений с другими вещами вашего гардероба.

Уход

Несмотря на то, что мех чрезвычайно износостойкий, он требует особого ухода. Сохранить первозданный вид вашей шубе поможет специализированная химчистка, проводить которую мы рекомендуем не реже 1-2 раз в год – в начале и по завершении сезона. Это позволит освежить, подготовить вещь к предстоящей носке и избавиться от «сезонных» последствий и возможных повреждений кожевой ткани перед тем, как убрать вещь в шкаф до следующей зимы.

Хранение

Правильное хранение меховых изделий – не менее важный фактор, позволяющий сохранить качество и деликатность вещей. Наиболее оптимальный и доступный вариант хранения меха в домашних условиях – поместить вещь индивидуальный чехол и убрать в сухое и прохладное помещение, не подверженное влажности и воздействию прямых солнечных лучей (не стоит вывешивать мех на солнце в жаркую погоду для просушивания и проветривания – это может крайне пагубно сказаться на структуре меха и сделать его ломким).