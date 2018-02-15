Рекорд по числу отзывов пациентов отмечает медицинский портал «ПроДокторов»

Крупнейший медицинский портал «ПроДокторов» празднует очередную веху своего развития и круглую цифру: количество отзывов о врачах и учреждениях здравоохранения на площадке достигло отметки в 750 000. Число пользователей, желающих поделиться с помощью ресурса своими впечатлениями о посещении клиник и мнениями о специалистах разного профиля, неуклонно растет. В эти 750 тысяч входят только отзывы, прошедшие проверку на подлинность.
«ПроДокторов» – масштабный медицинский каталог Российской Федерации:
В каталоге prodoctorov.ru пользователь получает исчерпывающую информацию об интересующем специалисте или учреждении, а доктора и руководство клиник – возможность эти данные предоставить в полном объеме. На «ПроДокторов» представлены схемы проезда к больницам и частным кабинетам, контакты, фото- и видеоотчеты. Портал публикует официальные данные, проверенную информацию, ведет строгую модерацию отзывов на достоверность и предоставляет круглосуточную техподдержку.
Прозрачные многоуровневые рейтинги клиник и специалистов, бесплатная запись на прием и обследование, возможность вызова доктора на дом и онлайн-консультаций у нужного специалиста. Никакого спама и купленных отзывов, «ПроДокторов» – это правда, подкрепленная аргументами.
Медучреждениям ресурс позволяет получить еще одну точку соприкосновения с аудиторией пациентов, как существующих, так и потенциальных. На сайте клиника и специалист получают действенный рычаг управления репутацией и формирования бренда, возможность обратной связи с клиентом и подключения электронной записи на прием.
«ПроДокторов» (https://prodoctorov.ru/) – каталог, позволяющий пациенту и специалисту найти друг друга, взаимодействовать эффективно и прозрачно. Благодаря разноформатности сервисов и политике фильтрации данных, действующей на сайте, люди приходят на портал узнавать и рассказывать, а клиники и врачи – сотрудничать. Подтверждение тому – растущее на сайте число отзывов от реальных людей, на сегодня превышающее три четверти миллиона.
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