Компания Mohawk Indsutries отчиталась о результатах своей деятельности в четвертом квартале прошлого года

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КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 9 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Mohawk Industries, Inc. (код NYSE: MHK) сегодня сообщила, что чистая прибыль компании за четвертый квартал 2017 года составила 240 млн. долл. США, а разводненная прибыль на акцию (EPS) – 3,21 долл. США. За вычетом расходов на реструктризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 256 млн. долл. США, а EPS - 3,42 долл. США, что на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Чистый объём продаж в четвертом квартале 2017 года ровнялся 2,4 млрд. долл. США, что на 8,5% больше в квартальном исчислении или на 6% при одинаковом количестве дней и неизменном обменном курсе. В четвертом квартале 2016 года чистый объем продаж составил 2,2 млрд. долл. США, чистый доход - 234 млн. долл. США, а показатель EPS - 3,13 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 243 млн. долл. США, а EPS - 3,26 долл. США.

За двеннадцатимесячный период, завершившийся 31 декабря 2017 года, чистая прибыль и показатель ЕРS компании составили 972 млн. и 12,98 долл. США соответственно. За вычетом расходов на реструктризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 1,019 млрд. долл. США, а EPS - 13,61 долл. США, что на 8% выше, чем в прошлом году. За финансовый год, завершившийся 31 декабря 2017 года, чистый объём продаж составил 9,5 млрд. долл. США, что на 6% больше прошлогоднего результата согласно отчетным данным, а также при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве дней. За двеннадцатимесячный период, завершившийся 31 декабря 2016 года, чистый объем продаж составил 9 млрд. долл. США, чистый доход - 930 млн. долл. США, а показатель EPS - 12,48 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 940 млн. долл. США, а EPS - 12,61 долл. США.

Комментируя результаты деятельности Mohawk Industries в четвёртом квартале и за весь год в целом, Джеффри Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum), президент и главный исполнительный директор компании, отметил: "В 2017 году наша продуманная стратегия в организационном аспекте и в вопросах долгосрочного планирования позволила Mowahk достичь рекордных результатов. За весь прошедший год мы получили операционный доход в размере 1,4 млрд. долл. США, что на 6% больше согласно отчётным данным или на 9% за вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и прочих издержек, а наш показатель EBITDA возрос ло 1,8 млрд. долл. США. Обе эти цифры являются рекордными. Второстепенный доход в 2017 году рос с гораздо более высокими темпами, если не учитывать потери прибыли от истёкших патентов и поэтапные начальные инвестиции. На протяжении этого года мы определили возможности для развития нашего бизнеса, дифференциировав ассортимент продукции и оптимизировав нашу производительность. Мы направили 900 млн. долл. США внутренних инвестиций на поддержку упомянутых процессов, что стало высочайшим показателем капиталовложений за всю историю компании.

«За последние три года наша стратегия разработки новых продуктов, повышения производительности и приобретения новых предприятий позволила значительно нарастить объёмы денежных поступлений, даже не взирая на потерю дохода от истёкших патентов. Результаты нашей деятельности в 2017 году отражают эффективность этой стратегии - мы продемонстрировали отличные показатели прибыли, несмотря на вложение 34 млн. долл. США в новые проекты, ориентированные на создание новых продуктов и оптимизацию производственных процессов, а также на значительный рост себестоимости сырья.

«В 2017 году мы завершили процесс приобретения четырёх предприятий с целью расширения ассортимента продукции и усовершенствования структуры затрат. В число таких приобретений вошли дополнительные предприятия по производству керамических изделий в Италии и Польше, американский тальковый рудник и завод по полимеризации нейлона, позволяющий нам дополнительно интегрировать систему производства ковровых продуктов. Возвращаясь к вопросу о нашей деятельности в конце прошедшего года, этот четвёртый квартал стал лучшим за всю историю существования компании - операционный доход составил 343 млн. долл. США, на 13% выше, чем в предшествующем году, и при этом нам удалось нивелировать затраты на запуск нового производства в размере около 10 млн. долл. США и потерю прибыли от патентов.

«В этом квартале продажи в глобальном сегменте керамических изделий возросли на 10% согласно отчетным данным и на 8% при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве дней. Наши продажи в России и Мексики показали самый высокий рост, а на долю новоприобретённых европейских предприятий пришлось около 6% от всего объёма проданной продукции. Как и прогнозировалось, мы наблюдали улучшение показателей продаж в наших традиционных категориях, что стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию расширенных предприятий в Мексике, России и Европе, а также повышению объёмов продаж в США. В ходе этого периода нам удалось достичь положительной динамики в нашей деятельности на территории США, несмотря на отсрочку изменений и сокращение товарных запасов у наших крупнейших клиентов. Дабы увеличить объёмы продаж и расширить каналы дистрибуции в США, мы открыли пятнадцать новых центров по продаже плитки и камня, а также работаем над расширением партнёрства с общенациональными и региональными застройщиками по всей стране как в категории керамической плитки, так и столешниц. Продажи столешниц в США растут на фоне увеличения числа дистрибьюторов и расширения ассортимента кварцевой продукции. Мексиканский рынок керамических изделий демонстрирует весьма впечатляющие результаты, а наши продажи растут, благодаря презентации новых продуктов и оптимизации производственных мощностей. Наш новый завод в Саламанке полностью введён в строй, а производство опережает наши исходные ожидания. Продажи керамики в Европе значительно возрасли и в целом оказались выше среднерыночных показателей. Мы достигли значительного прогресса в вопросах интеграции приобретённых нами польских и итальянских предприятий, расширив ассортимент предлагаемой ими продукции и оптимизировав стратегию продаж. Наша российская база по производству керамических изделий функционирует на пределе возможностей, и мы работаем над её расширением, дабы удовлетворить растущий спрос и соответствовать увеличившейся доле рынка.

«Отчетные показатели продаж в североамериканском сегменте напольных покрытий в этом квартале возросли на 3%. Отчётный коэффициент доходности в данном сегменте повысился приблизительно на 130 базисных пунктов, позволив нам нейтрализовать негативный эффект от затрат на реструктуризацию в размере 10 млн. долл. США и издержек на запуск нового производства LVT на уровне 2,5 млн. долл. США. Позже в четвёртом квартале мы повысили цены на ковровые покрытия, дабы компенсировать рост инфляции. Продажи ковровых покрытий в этом периоде находились на высоком уровне: некоторые клиенты предпочли нарастить товарные запасы до повышения цен, а продажи в розничном бытовом сегменте продолжили расти быстрее коммерческих каналов. Мы наблюдали рост во всех бытовых потребительских каналах, что подчёркивалось успехом наших линеек SmartStrand и Continuum. В целях наилучшего обслуживания наших дилеров мы объединили отделы управления продажами бытовых покрытий с твёрдой и мягкой поверхностью. Мы фиксируем улучшения в результатах нашей деятельности на фоне оптимизации связей между всеми категориями в портфеле продукции. Наши новые коллекции ковровой плитки и коврового покрытия послужили стимулом для роста коммерческих продаж по всем каналам, а особенно впечатляющие результаты продемонстрировали гостиничный, корпоративный, розничный и mainstreet-сегмент. Мы расширяем ассортимент жёсткого и гибкого LVT специальными продуктами, предназначенными для бытовых потребителей, сегмента "сделай сам", ремонта жилых помещений и коммерческих рынков. В этом квартале мы нарастили инвестиции в маркетинг LVT с целью увеличения объёмов сбыта в преддверии запуска новой производственной линии, которая начнёт работу во втором квартале текущего года. Мы занимаем ещё одну уникальную нишу на рынке, представляя коллекцию Revwood Plus - инновационных водостойких продуктов из дерева с передовым дизайном, крупным размером и современными покрытиями.

«В прошедшем квартале объёмы продаж в сегменте напольных покрытий в других странах мира повысились на 18% согласно отчётным данным и на 9% при неизменном обменном курсе, что стало возможным благодаря улучшению ситуации в региональных экономиках и укреплению евро. Наш отчётный операционный доход в этом периоде возрос на 19% в результате осуществлённой нами оптимизации прайс-листа и ассортимента продукции, а также благодаря сокращению расходов на реструктуризацию и приобретения. Повышение цен на продукцию позволило компенсировать резкие изменения в себестоимости сырья практических для всех изделий. Мы дали согласовали приобретение Godfrey Hirst - крупнейшей компании-производителя напольных покрытий в Австралии и Новой Зеландии, специализирующейся на ковровых изделиях и расширяющей своё присутствие в сегменте твёрдых покрытий, - а также небольшого европейского предприятия по производству мансардных напольных покрытий, что позволит нам усовершенствовать стратегию дальнейшей деятельности в сегменте деревянных панелей и разнообразить ассортимент соответствующей продукции. В 2018 году мы завершим процесс приобретения двух небольших компаний-дистрибьюторов в странах Европы, что позволит нам расширить своё географическое присутствие в регионе. Продажи LVT растут быстрыми темпами, и мы наращиваем объёмы производства данной продукции. Самый широкий ассортимент LVT представлен нами в Европе, где мы позиционируем себя в качестве лидера рынка с точки зрения стиля, дизайна и эксплуатационных характеристик. Новый европейский завод по производству ковровой плитки приступил к этапу ограниченного начального производства, завершающий процесс оснащения предприятия запланирован на текущий квартал, а полноценный запуск предполагается осуществить во втором квартале этого года. Растут продажи и в сегменте ламината, стимулируемые уникальными характеристиками нашей продукции - например, планками длиной свыше двух метров и экслюзивной технологией защиты от влаги. На фоне увеличения спроса мы нарастили продажи новых деревянных панелей, а оптимизация технологических процессов позволила сократить затраты.

«Демонстрируемые Mohawk рекордные результаты отражают нашу уникальную стратегию, сочетающую в себе лучшие качества крупной, успешной акционерной компании, частной фирмы, специализирующеся на слияниях и поглощениях, и группы венчурного капитала. Наши организационные способности к непрерывному расширению своей деятельности путём создания инновационных продуктов, увеличению ассортимента и выходу на рынки новых регионов не имеют себе равных в данной отрасли. В этом году, дабы нарастить потенциал для долгосрочного роста и прибыльности, мы планируем инвестировать 60-70 млн. долл. США в запуск новых производственных предприятий с целью укрепления рыночных позиций и расширения географического охвата. Около трети упомянутых инвестиций будет направлено на безналичную аммортизацию, связанную с ограниченным использованием ресурсов, ещё одна треть - на маркетинг с целью увеличения объёмов сбыта, и оставшаяся треть - на наращивание объёмов нового производства.

В 2018 году мы инвестируем ещё 750 млн. долл. США в существующие направления бизнеса в целях завершения проектов, начатых в 2017-м, и для запуска новых инициатив. Крупнейшими объектами инвестирования за этот двухлетний период являются расширение производства LVT в США и Европе; наращивание объёмов выпуска керамической плитки в США, Мексике, Италии, Польше, Болгарии и России; производство ламината класса "люкс" в США, Европе и России; выпуск ковровой плитки в Европе; листового винила в России; столешниц в США и Европе; а также ковров и ковровых покрытий в США.

Мы прогнозируем рост продаж во всех сегментах в первом квартале текущего года и планируем представить новинки во всех категориях нашего портфеля. В сегменте «напольные покрытия - Северная Америка» сроки повышения цен на ковровые покрытия подстегнули некоторый рост продаж в предшествующем квартале. В текущем квартале мы ожидаем значительного улучшения текущих операционных результатов, не учитывая потери прибыли от истёкших патентов и инвестиции в запуск нового производства. Наши доходы будут расти за счёт прежних приобретений и укрепления евро, а также благодаря снижению глобальной налоговой ставки в 2018 году приблизительно до 21% в результате внедрения соответствующих реформ. Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, прогнозируемый нами показатель EPS на первый квартал этого года составляет 2,93-3,02 долл. США, за вычетом любых однократных расходов.

Процесс приобретения Godfrey Hirst будет завершён позже в этом году после удовлетворения стандартных условий закрытия сделки. Мы предвидим новые возможности для вывода на рынок инновационных продуктов и оптимизации маркетинговых стратегий, сокращения затрат приобретаемого предприятия путём снабжения их необходимым сырьём и повышения объёмов продаж изделий с твёрдым покрытием. В первые двенадцать месяцев приобретение Godfrey Hirst приведёт к росту показателя EPS на 0,35-0,40 долл. США.

О КОМПАНИИ MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries – ведущий мировой производитель половых покрытий, выпускающий продукцию для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.

Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения «может», «должен», «считать», «предполагать», «ожидать», «рассчитывать» и т.д., являются «прогностическими». В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой «безопасной гавани», предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределенности. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция и дефляция цен на сырье и рост других производственных издержек; инфляция и дефляция потребительских цен; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определенные в отчетах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.

Телеконференция состоится в пятницу, 9 февраля 2018 г., в 11:00 по восточному времени

Номер телефона для звонков из США/Канады - 1-800-603-9255, для международных/региональных звонков - 1-706-634-2294. ID конференции: 1786655. Повторная трансляция будет доступна до пятницы, 9 марта 2018 г., по номеру 1-855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и 1-404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 1786655.

Подробнее: https://www.prnewswire.com/news-releases/ru-673518083.html

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Фрэнк Х. Бойкин (Frank H. Boykin), главный финансовый директор, (706) 624-2695