Китайский Хайнань привлекает иностранных туристов не только лишь одними пляжами

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ПЕКИН (BEIJING), 5 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- 38-летняя россиянка Яна Журавлёва так привыкла к жизни на Хайнане - тропическом острове в южной части Китая, - что планирует перевезти сюда свою мать и бабушку.

«Мне здесь очень комфортно. Потрясающий климат сочетается с обилием возможностей для работы», - отмечает она.

После приезда на Хайнань в 2005 году Яна Журавлёва работала в туристическом агентстве. Благодаря росту числа российских туристов, приезжающих на Хайнань для получения квалифицированной медицинской помощи, два года назад Яна сменила род деятельности и начала работать в больнице традиционной китайской медицины, которая в прошлом году обслужила около 1 000 российских пациентов.

По словам г-жи Журавлёвой, её самая большая мечта - заработать достаточно денег, чтобы купить небольшой домик в Санье, прибрежном курортном городе на Хайнане.

Все больше и больше иностранцев вроде Яны приезжают на этот тропический остров и влюбляются в него с первого взгляда. Хайнань манит их не только тёплым климатом, солнцем и пляжами, но и возможностью реализовать свои мечты.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МИРОВОГО КЛАССА

Хайнань делает большие успехи на пути к превращению в туристическое направление мирового уровня. Власти острова планируют в 2020 году принять более 1,3 млн. иностранных туристов.

«Российские путешественники любят Хайнань не только за его относительную близость, но и за обширные возможности интегрированного туристического сервиса, включающего развлечения, культурные мероприятия и медицинское обслуживание», - прокомментировал Андрей Денисов, посол РФ в КНР.

Хайань предлагает широкий спектр туристических пакетов, сочетающих в себе разнообразные экскурсии, пляжный отдых, погружение в традиции местных народностей, прогулки по тропическим джунглям, спорт и медицину.

По словам г-на Денисова, в прошлом году остров посетили больше 280 тыс. российских туристов, что в два раза больше, чем годом ранее.

«Мы надеемся и дальше углублять сотрудничество в сфере туризма, увеличивая долю россиян в общем числе иностранных туристов, посещающих Хайнань, до 50 процентов», - отметил он.

Согласно официальной статистике местных властей, общее число зарубежных гостей Хайнаня в 2017 году превысило 1,1 млн. человек, что почти на 50 процентов больше по сравнению с предшествующим годом.

В этом году руководство провинции намеревается представить трёхлетний план превращения острова в первоклассное туристическое направление с разнообразными преференциями, включая безвизовое пребывание, акции на билеты и модернизированные сервисы.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

«Я с нетерпением жду возможности вернуться на Хайнань, поскольку полагаю, что со времён моего последнего визита остров претерпел изменения столь же разительные, что и остальная часть Китая. Это очевидно даже просто по фотографиям», - отметил посол Норвегии в Китае Гейр Педерсен, посетивший провинцию в далёком 1988 году.

Громадные мониторы и стенды с демонстрацией местных диковинок и презентация недавно реализованных на Хайнане проектов стали частью рекламной кампании, прошедшей в прошлую пятницу в Пекине. Мероприятие привлекло свыше 500 гостей, включая г-на Педерсена и других дипломатов из 160 стран мира.

«Хайнань - это не только роскошные пляжи, красивые люди, но и множество интересных проектов, новых зданий, инновационных отраслей промышленности, особенно в сфере высоких технологий», - добавил г-н Педерсен, выразив надежду на углубление взаимовыгодного сотрудничества.

Процесс активного развития Хайнаня начался всего 30 лет назад, когда в провинция получила статус особой экономической зоны.

«На то время Хайнань представлял собой отсталый приграничный регион с плохо развитой инфраструктурой. Да что там, здесь не было даже светофоров!», - рассказывает Шэнь Сяомин, глава Народного правительства пров. Хайнань.

Бывший сельскохозяйственный район быстро превратился в центр инноваций и открытости. Транспортная сеть, объединяющая авиационные, морские и наземные каналы, соединила провинцию с внешним миром, Хайнань стал местом проведения ежегодного Боаоского азиатского форума.

«Мы от всего сердца приглашаем гостей из всех уголков земного шара приезжать на Хайнань, чтобы отдохнуть, изучить возможности для инвестирования и познакомиться с нашей богатой культурой», - отмечает г-н Шэнь.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Мяо (Ms. Miao), тел.: 86 10 6307 4558