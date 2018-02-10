Благотворительный фонд МейТан «Жизнь одна!» за 2017 год открыл 6 игровых комнат

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В начале января 2018 года в Барнауле, столице Алтайского края, состоялся бизнес-форум «Рождественские встречи» для руководителей представительств Компании МейТан. В рамках форума среди партнеров Компании прошел благотворительный аукцион в поддержку благотворительного фонда МейТан «Жизнь Одна!».

Цель Благотворительного фонда – помочь детям, проходящим лечение в медицинских учреждениях России, облегчить их пребывание в больницах вдали от родных. Ежегодно на деньги, собранные на аукционе и полученные от продаж благотворительных продуктов, Компания МейТан полностью ремонтирует и обустраивает детские игровые комнаты.

Любовь Леванюк, Президент МейТан, прежде чем объявить о старте аукциона, подвела итоги работы Фонда за 2017 год:

«Благодаря активной поддержке партнеров Компания в этом году открыла шесть игровых комнат в детских медицинских учреждениях России. На стадии разработки дизайна и наполнения мы, прежде всего, думаем о том, чтобы ребята там отдыхали от процедур, чтобы время, проведенное в больнице, проходило легче и быстрее. Здесь каждый может найти себе занятие по душе: игрушки и мультики – для самых маленьких, книжки и развивающие игры – для ребят постарше».

За 2017 год игровые комнаты открыты в городах: Курган, Барнаул, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Кызыл. Благодаря январскому Благотворительному аукциону на 2018 год Компания МейТан запланировала ремонт еще семи детских игровых комнат. Кстати, на днях в Ростове-на-Дону открылась игровая комната для маленьких пациентов Областной детской клинической больницы. На данный момент в планах открытие комнат в таких городах России, как Курск, Якутск, Уфа и Краснодар!

Справка:

Благотворительный проект «Жизнь Одна!» был запущен в 2009 году. А в 2016 году проект «Жизнь Одна!» победил в Алтайском краевом конкурсе добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Алтая» и занял третье место в конкурсе добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Сибири».

МейТан — международная диверсифицированная группа компаний, эксперт по красивой и здоровой жизни, работающая над тем, чтобы клиенты, партнеры и сотрудники ежедневно воплощали свои мечты.