Суббота 10 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Благотворительный фонд МейТан «Жизнь одна!» за 2017 год открыл 6 игровых комнат

Благотворительный фонд МейТан «Жизнь одна!» за 2017 год открыл 6 игровых комнат

Суббота, 10 Февраля 2018 13:19
Благотворительный фонд МейТан «Жизнь одна!» за 2017 год открыл 6 игровых комнат Фото из открытых источников

В начале января 2018 года в Барнауле, столице Алтайского края, состоялся бизнес-форум «Рождественские встречи» для руководителей представительств Компании МейТан. В рамках форума среди партнеров Компании прошел благотворительный аукцион в поддержку благотворительного фонда МейТан «Жизнь Одна!».

 

Цель Благотворительного фонда – помочь детям, проходящим лечение в медицинских учреждениях России, облегчить их пребывание в больницах  вдали от родных.  Ежегодно на деньги, собранные на аукционе и полученные от продаж благотворительных продуктов, Компания МейТан полностью ремонтирует и обустраивает детские игровые комнаты.

 

Любовь Леванюк, Президент МейТан, прежде чем объявить о старте аукциона, подвела итоги работы Фонда за 2017 год:

 

«Благодаря активной поддержке партнеров Компания в этом году открыла шесть игровых комнат в детских медицинских учреждениях России. На стадии разработки дизайна и наполнения мы, прежде всего, думаем о том, чтобы ребята там отдыхали от процедур, чтобы время, проведенное в больнице, проходило легче и быстрее. Здесь каждый может найти себе занятие по душе: игрушки и мультики – для самых маленьких, книжки и развивающие игры – для ребят постарше».

 

За 2017 год игровые комнаты открыты в городах: Курган, Барнаул, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Кызыл.  Благодаря январскому Благотворительному аукциону на 2018 год Компания МейТан запланировала ремонт еще семи детских игровых комнат. Кстати, на днях в Ростове-на-Дону открылась игровая комната для маленьких пациентов Областной детской клинической больницы. На данный момент в планах открытие комнат в таких городах России, как Курск, Якутск, Уфа и Краснодар!  

 

Справка:

 

Благотворительный проект «Жизнь Одна!» был запущен в 2009 году. А в 2016 году проект «Жизнь Одна!» победил в Алтайском краевом конкурсе добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Алтая» и занял третье место в конкурсе добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Сибири».

 

МейТан — международная диверсифицированная группа компаний, эксперт по красивой и здоровой жизни, работающая над тем, чтобы клиенты, партнеры и сотрудники ежедневно воплощали свои мечты.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Фонд

Главное за сутки
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Северную Корею. Об этом сообщат агенство «Ренхап». Приглашение «в кратчайшие сроки» посетить Пхеньян передала сестра лидера КНДР…
В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля Как сообщило сирийское государственное телевидение, сирийские ПВО отразили еще одну атаку Израиля. Первоначально речь шла о налете на провинцию Дамаск, однако в последующих сообщениях провинция не называлась. Другие детали пока…
Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады Американец развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады Американец Филип Вачуда, который развернул флаг РФ на церемонии открытия ОИ в южнокорейском Пхёнчхане, во время соревнований намерен поддержать российских биатлонистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Вачуда стал известен благодаря тому, что…

Читайте также
Андрей Козбанов: что грозит по закону физическим лицам за уклонение от уплаты налогов Андрей Козбанов: что грозит по закону физическим лицам за уклонение от уплаты налогов В современной России довольно распространенной проблемой является уклонение физических лиц от уплаты налогов. Главные причины этого явления – низкая правовая культура населения, неудовлетворительный уровень жизни значительной части российских граждан, наличие…
Британки назвали худшие фразы во время занятий любовью Британки назвали худшие фразы во время занятий любовью Жительницы Великобритании, обитающие на популярном форуме для родителей Mumsnet, решили поговорить об ужасных фразах, которые им доводилось слышать после или непосредственно во время интимной близости. Одна из форумчанок, например, рассказала,…
Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями Ольга Кузнецова: о причинах и способах преодоления манипулятивного поведения детей с родителями Трехлетняя девочка в истерике падает на пол и продолжает кричать на весь торговый зал: «Купи, мама, ну купи мне вон того жирафа немедленно!». Мать пытается ее успокоить, но девочка раззадоривается…
Ученые: Виноград - лучшее лекарство от депрессии‍ Ученые: Виноград - лучшее лекарство от депрессии‍ Сотрудники медицинской школы горы Синай утверждают, что самые эффективные и безопасные антидепрессанты можно получать из органических веществ, которыми богат, в частности, виноград. "Масштабные исследования показали, что виноград не только оказывает…
Фото
ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире

Множество туристических фирм по всему свету предлагают свои услуги и говорят о самых лучших условиях...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.