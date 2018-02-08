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Стартап "Облачный инструмент" запустил инструмент для работы с информацией

Четверг, 08 Февраля 2018 11:03
Стартап &quot;Облачный инструмент&quot; запустил инструмент для работы с информацией Фото из открытых источников

Программист использует этот универсальный инструмент как базу кода, а журналист готовит в нем материалы для статей. Основная изюминка сервиса - гибкое структурирование и поиск по содержанию заметок.

 

Стартап "Облачный инструмент" уфимского предпринимателя и разработчика Александра Поникаровского  запустил новый инструмент - онлайн сервис для работы с информацией. Ближайшие аналоги этого универсального инструмента - база знаний, архив документов, каталог. Разработчик делал его для личного пользования - хранения часто используемого кода, а затем, убедившись в его эффективности и универсальности решил предложить инструмент сообществу. 

 

Надо сказать, что эта тема увлекла  Александра еще 20 лет назад,  когда он создал сайт для начинающих программистов "Кирпичики Visual Basic". Тогда он обратил внимание на зарубежную программу под Windows для структурированного хранения кода CodeLibrary. Он списался с его автором и получил его согласие  на перевод интерфейса программы на русский язык. Бесплатный руссифицированный вариант программы с разрешения автора распространялся через сайт и пользовался успехом. Позднее Александр пользовался этой программой не только для хранения программного кода, но и для систематизации информации в других областях.

 

Привычка использовать подобный инструмент привела к тому, что когда разработчик перестал в своей работе использовать Windows, он сделал попытку сделать платформо-независимое web приложение. Это давало возможность пользоваться инструментом из под любой операционной системы и даже с помощью смартфона. Чуть позднее пришло понимание, что древовидное структурирования информации при больших ее объемах не самый лучший вариант с точки зрения быстрого поиска. Так постепенно появился вариант с гибким структурированием и присвоением заметкам тэгов. Чуть позднее добавился полнотекстовый поиск по содержанию. Инструмент получился легким в использовании и универсальным. Александр шутит, что его инструмент может с одинаковым успехом использовать повар, как книгу рецептов, и писатель для написания книги. Ну, а в области информационных технологий, где изучать быстро меняющиеся технологии приходится постоянно, такой инструмент просто необходим.

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости информация

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