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Открыт приём номинаций на Премию за прорыв в области фундаментальной физики, медицины и математики за 2019 год

Среда, 07 Февраля 2018 15:51
Открыт приём номинаций на Премию за прорыв в области фундаментальной физики, медицины и математики за 2019 год Фото из открытых источников

САН-ФРАНЦИСКО (SAN FRANCISCO), 1 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Оргокомитет Breakthrough Prize – «премии за прорыв» - объявил о начале приёма публичных номинаций в области фундаментальной физики, медицины и математики на 2019 год. Награждение лауреатов состоится осенью 2018 года в ходе торжественной церемонии в Кремниевой долине, трансляцию которой можно будет посмотреть в любой точке мира.

 

Номинации принимаются в режиме «онлайн» до 30 апреля 2018 года.  Самовыдвижение соискателей запрещено, но любой человек может номинировать на премию другое лицо. С формой и правилами номинации можно ознакомиться на веб-сайте www.breakthroughprize.org.

 

В этом году в седьмой раз подряд крупнейшей в мировой науке премией Breakthrough Prize будут отмечены лучшие ученые планеты: в категории «Медицина» предусмотрены до четырёх наград, одна премия будет вручена за выдающийся прорыв в сфере физики и еще одна - в сфере математики. Каждая премия предполагает вручение денежного приза в размере 3 млн. долл. США.

 

Кроме того, в рамках премии будут вручены шесть призов New Horizons Prize по 100 000 долл. США каждый. Эти призы предназначены для перспективных молодых исследователей в сфере физики и математики.

 

Оргкомитет Breakthrough Prize, который также называют «научным Оскаром», проводит торжественную церемонию награждения, цель которой - отметить выдающиеся достижения лауреатов премии, привлечь дополнительную поддержку научных начинаний и вдохновить новое поколение ученых. Программой торжественных мероприятий также предусмотрен однодневный симпозиум, который состоится на следующий день после церемонии награждения. В рамках симпозиума лауреаты премии выступят с лекциями и примут участие в научных дискуссиях.

 

Второй год подряд оргкомитет Breakthrough Prize сотрудничает с двумя престижными учреждениями - Европейской ассоциацией академий естественных и гуманитарных наук (European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) и ResearchGate. Это партнёрство направлено на установление прямого контакта с исследователями и научным сообществом.

 

ALLEA будет посредством своего веб-сайта и других коммуникационных каналов информировать членов федерации о возможности номинировать выдающихся учёных и математиков. В состав федерации входят 59 академий наук более чем в 40 странах мира. Члены ALLEA возглавляют научную деятельность во всех сферах естествознания, обществоведения и гуманитарных наук.

 

ResearchGate будет проводить разъяснительную работу относительно номинаций в масштабах своей мультидисциплинарной сети, включающей 12 миллионов авторитетных учёных. Входящие в сеть ResearchGate учёные из 193 стран, специализирующихся во всех сферах естествознания и математики, обмениваются результатами своих исследований - текущих и прошлых. Организация будет призывать своих членов номинировать коллег на премии по фундаментальной физике, медицине и математики за 2019 год.

 

Спонсорами Breakthrough Prize выступают Сергей Брин, Присцилла Чань и Марк Цукерберг, Пони Ма, Юрий и Юлия Мильнеры и Анне Войжитски. За определение победителей из списка полученных кандидатур отвечают конкурсные комитеты, состоящие из лауреатов премии Breakthrough Prize прошлых лет.

 

Премия за прорыв в области фундаментальной физики

 

Одна Премия за прорыв в области фундаментальной физики за 2019 год (3 млн. долл. США) будет вручена лицу(ам), внесшим значительный вклад в развитие человеческих знаний. Она открыта для всех специалистов по физике - теоретической, математической и экспериментальной, - работающих над решением величайших загадок Вселенной. Премия может быть разделена между любым числом ученых. Будут также приниматься и номинации на приз «Новые горизонты» в области физики, предполагающий вручение до трех денежных премий в размере 100 000 долл. США молодым исследователям, достигшим значительных научных результатов в отраслях своей специализации.

 

В состав конкурсного комитета Премии за прорыв в области фундаментальной физики за 2019 год входят: Нима Аркани-Хамед, Чарльз Л. Беннетт, Лин Эванс, Майкл Б. Грин, Алан Гут, Стивен Хокинг, Джозеф Инкандела, Такааки Кадзита, Алексей Китаев, Максим Концевич, Андрей Линде, Артур Макдональд, Хуан Малдасена, Лайман Пейдж, Сол Перлмуттер, Александр Поляков, Джозеф Полчински, Адам Рейсс, Джон Х. Шварц, Натан Зайберг, Ашок Сен, Дэвид Сперджел, Ван Ифан, Райнер Вайсс и Эдвард Уиттен.

 

Премия за прорыв в области медицины

 

Четыре Премии за прорыв в области медицины за 2019 год (по 3 млн. долл. США каждая) будут вручены лицам, достигшим революционного прогресса в понимании живых систем и продлении человеческой жизни.

 

В состав конкурсного комитета Премии за прорыв в области медицины  за 2019 год входят: Ч. Дэвид Эллис, Джеймс Элиссон, Виктор Амброс, Корнелия Баргманн, Алим Луис Бенабид, Давид Ботштейн, Эдвард Бойден, Льис Кантли, Эммануэль Шарпентье, Джоан Чори, Дон Кливленд, Ханс Клеверс, Карл Дейссерот, Тития де Ланж, Малон Делонг, Дженнифер Дудна, Стивен Элледж, Наполеон Феррара, Майкл Холл, Джон Харди, Хелен Хоббс, Эрик Ландер, Роберт Лангер, Ричард Лифтон, Кадзутоси Мори, Ким Насмайт, Харри Ноллер, Роланд Нюссе, Ёсинори Осуми, Сванте Паабо, Гэри Равкан, Чарльз Сойерс, Александр Варшавский, Берт Фогельштейн, Питер Уолтер, Роберт Вайнберг, Синъя Яманака и Худа Зогби.

 

Премия за прорыв в области математики

 

Одна Премия за прорыв в области математики за 2019 год (3 млн. долл. США) будет вручена лицу, внесшему выдающийся вклад в сферу математики. Кроме того, молодым математикам, осуществляющим важную деятельность в области своей специализации, будут вручены три приза «Новые горизонты» в математике номиналом 100 000 долл. США каждый.

 

В состав конкурсного комитета Премии за прорыв в области математики за 2019 год входят: Айан Агол, Жан Бургейн, Саймон Дональдсон, Максим Концевич, Кристофер Хэкон, Джейкоб Лурье,Джеймс Маккернан, Теренс Тао и Ричард Тейлор.

 

Подробную информацию о премиях Вreakthrough Prize можно получить на веб-сайте www.breakthroughprize.org.

 

О федерации ALLEA

ALLEA (All European Academies) - сокращённое название Европейской федерации академий естественных и гуманитарных наук. Организация была учреждена в 1994 году и объединяет почти 60 академий наук и научных обществ из 40 стран Совета Европы. Деятельность ALLEA финансируется за счёт ежегодных взносов её членов. Федерация сохраняет полную независимость от политических, религиозных, коммерческих и идеологических интересов.

 

Академии-члены федерации выступают в качестве научных обществ, экспертно-аналитических центров или исследовательских организаций. Все они являются автономными сообществами лидеров научно-исследовательской деятельности во всех сферах естествознания, обществоведения и гуманитарных наук. Благодаря этому, ALLEA предоставляет доступ к поистине беспрецедентным кадровым ресурсам, состоящим из специалистов исключительной компетенции и опыта. Более того, интегративная структура членства федерации обеспечивает возможность участия академиям наук как из государств ЕС, так и других стран Европы.

 

Деятельность ALLEA направлена на содействие оптимизации базовых условий для развития и процветания науки. Совместно со своими членами федерация занимает идеальные позиции для решения полного спектра структурных и политических вопросов, стоящих перед европейским сообществом в аспектах науки, исследований и инноваций.  В своей деятельности ALLEA руководствуется принципами взаимопонимания между странами Европы, их единения за счёт исторических, социальных и политических факторов, а также экономическими и научными обоснованиями.

 

О компании ResearchGate

ResearchGate была учреждена в 2008 году физиками Иядом Мадичем и Сореном Хофмайером совместно с компьютерным специалистом Хорстом Фикеншером. Миссией компании является установление связей между сообществами научного мира и обеспечение открытости исследовательской деятельности. 12 миллионов исследователей уже установили свыше 140 млн. контактов в рамках сети ResearchGate. Ежедневно эти учёные обмениваются более чем полумиллионом единиц обновлённой информации о своей работе. ResearchGate осуществила четыре раунда финансирования при поддержке Benchmark, Founders Fund, Билла Гейтса, Tenaya Capital, Wellcome Trust, Goldman Sachs Investment Partners и Four Rivers Group.

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: по вопросам получения дополнительной информации для СМИ обращайтесь по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. или Rubenstein Communications, Inc., New York, NY, Дженет Уоттен (Janet Wootten), Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., +1.212.843.8024

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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