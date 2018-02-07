SodaStream представляет новый подход к привлечению высококвалифицированных специалистов

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АЭРОПОРТ-СИТИ (AIRPORT CITY), Израиль, 1 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания SodaStream International Ltd. (код NASDAQ: SODA) сегодня представила инновационную рекрутинговую кампанию под названием «Join the Revolution» (Присоединяйтесь к революции), направленную на привлечение высококвалифицированных специалистов из всех уголков земного шара для заполнения вакантных позиций в 45 странах мира.

Посмотреть видеоролик можно по ссылке People.SodaStream.com/join-the-revolution

Динамичный видеоролик делает акцент на корпоративной концепции и ценностях компании посредством ряда шуточных диалогов между главным исполнительным директором SodaStream Даниэлом Бирнбаумом, звездой сериала «Игра престолов» Хафтором «Горой» Бьёрнссоном и сотрудниками компании.

«В основе деятельности SodaStream лежит наша команда, и привлечение экстраординарных талантов требует экстраординарных методов, - прокомментировал г-н Бирнбаум. - Мы больше не хотим утопать в горах резюме. Мир меняется, и сегодня для привлечения новых специалистов требуется столь же креативный подход, как и к привлечению клиентов. Мы ищем смелых новаторов, активно стремящихся сделать мир лучше. Наша компания стремительно развивается и приглашает в свою команду лишь тех, кому по плечу даже горы свернуть. Мы призываем всех, кто видит в себе подобные силы, связаться с нами. У нас есть для них подходящая работа».

Съёмки видеокампании проходили с участием реальных сотрудников компании в международной штаб-квартире и на производственной базе SodaStream в Израиле.

«Члены потрясающей команды SodaStream, с которыми мне удалось встретиться в процессе работы над нашим проектом, объединяет общее стремление сделать мир лучше. Всегда очень интересно работать с такими ребятами и с удовольствием буду сотрудничать с ними снова и снова», - отметил Хафтор Бьёрнссон.

Это четвёртая совместная работа Бьёрнссона с израильской компанией. Ранее он принимал участие в создании завоевавших большую популярность кампаний «Heavy Bubbles», «Shame or Glory» и «No Planet, No Christmas». Задачей всех упомянутых инициатив было привлечение внимания к глобальному загрязнению окружающей среды, усугубляющемуся использованием одноразовых пластиковых бутылок.

О компании SodaStream

SodaStream - бренд газированной воды №1 в мире*. Мы предоставляем потребителям возможность с лёгкостью в считанные секунды преобразовывать простую водопроводную воду в обычную или ароматизированную газированную воду. Превращая обычную воду в интересный напиток, SodaStream помогает людям выпивать больше воды. Сифоны для газирования воды представляют собой очень необычную и инновационную альтернативу для потребителей газированных безалкогольных напитков в бутылках и банках. Продукты компании способствуют здоровому образу жизни, являются экологически безопасными, рентабельными, имеют возможность индивидуальной настройки и удобны в использовании. Продукция реализуется в более чем 80 000 розничных магазинов в 45 странах мира. Чтобы узнать больше о том, как SodaStream делает обычную воду интересным напитком, следите за новостями SodaStream а Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram и YouTube или посетите веб-сайт www.SodaStream.com.

*Данные об общем мировом объёме потребления взяты из Отчёта об исследовании потребления бутилированной воды за 2017 год от GlobalData с последующим их сравнением с информацией компании SodaStream.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/636192/SodaStream_CEO_Daniel_Birnbaum.jpg

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Маайян Нав (Maayan Nave), корпоративный пресс-секретарь, глава департамента международных коммуникаций, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , +972 50 363 5568