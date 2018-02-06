AIBA делает шаг к восстановлению финансовой уверенности, достигнув мирового соглашения по вопросу 10-миллионного кредита

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ЛОЗАННА, Швейцария, January 31, 2018/PRNewswire/ -- Недавно назначенный и.о. президента и исполнительный вице-президент компании AIBA сообщили о достижении внесудебного соглашения, положившего конец судебной тяжбе по вопросу ссуды в размере 10 млн. долл. США, предоставленной одним из крупнейших кредиторов WSB Americas Operation и гарантированной Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA).

"Соглашение, достигнутое AIBA с Benkons, представляет собой важный шаг на пути к восстановлению финансовой уверенности и надлежащего управления ассоциацией, поскольку продолжение этой тяжбы угрожало нам банкротством", - отметили Гафур Рахимов, и.о. президента AIBA, и Франко Фальцинелли, исполнительный вице-президент ассоциации, в своём совместном заявлении.

Соглашение предусматривает частичную компенсацию полученных средств, начиная с 2021 года, в то время, как другая часть суммы будет преобразована в спонсорскую поддержку.

"Это позволит эффективно сократить объёмы и отсрочить обязательства AIBA по денежным выплатам, к которым мы сейчас совершенно не готовы, - добавил г-н Рахимов, до назначения на должность исполняющего обязанности президента возглавлявший процесс переговоров о досудебном урегулировании спора. - К тому же, соглашение положит конец самой большой проблеме, с которой когда-либо сталкивалась наша ассоциация".

Компания Benkons, предоставившая ссуду семь лет назад, подтвердила достижение соглашения, заявив: "Мы уже начали судебный процесс против AIBA, но согласились на предложение ассоциации, поскольку оно приемлемо для обеих сторон".

Федерация бокса на протяжении долгого времени страдала от неэффективного управления финансами и недостатка прозрачности, что привело к отставке президента AIBA Ву Чинг Ко в ноябре прошлого года. Допущенные AIBA нарушения правил бухгалтерского учёта также вызвали беспокойство Международного олимпийского комитета (МОК), который в декабре обратился к ассоциации с требованием до 31 января 2018 года предоставить план урегулирования управленческих и финансовых проблем.

"Мы очень рады сообщить о достижении этого соглашения, - добавил г-н Фальцинелли. -

Эта новость, конечно же, будет включена в наш отчёт МОК, содержащий, кроме всего прочего, подробную информацию о шести основных проблемах, которые нам необходимо решить: управлении, менеджменте, финансовых затруднениях, судействе, компетенции рефери и борьбе с применением допинга".

Гафур Рахимов был назначен исполняющим обязанности президента в ходе Внеочередного конгресса AIBA, прошедшего в Дубае 27 января. "Мы хотим твёрдо заявить МОК и всему миру бокса, что AIBA открывает новую страницу в своей истории и намерена продемонстрировать нашу ответственность перед всеми национальными федерациями, а также нашу приверженность любимому виду спорта", - прокомментировал он.

AIBA (Международная ассоциация любительского бокса) http://www.aiba.org

Source:

AIBA (www.aiba.org)

Для получения дополнительной информации: Карэн Сингх (Karan Singh), +44-7467-496 396, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.