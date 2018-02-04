BOE представляет IoT-решения «8K+5G» на выставке CSTB 2018

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МОСКВА (MOSCOW), 1 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- 30 января в московском выставочном центре Крокус Экспо открылась крупнейшая в СНГ выставка отрасли телекоммуникаций и масс-медиа CSTB. Мероприятие собрало вместе свыше 300 операторов цифрового, кабельного и спутникового ТВ, а также медиа-магнатов из всех уголков земного шара. Компания ВОЕ, мировой лидер в сфере полупроводниковых дисплеев, а также поставщик IoT-технологий, продуктов и сервисов, вместе с российским филиалом Huawei представили на выставке собственные решения для интерфейсов Интернета вещей, характеризующиеся сочетанием 8K и 5G.

Россия наращивает темпы внедрения сетей 5G. В частности, власти российской столицы планируют к 2020 году превратить Москву в «город 5G». Это создаёт условия и возможности для применения UHD-дисплеев в России. В прошлом году ВОЕ, посредством своего российского дочернего предприятия, объединила свои усилия с региональными операторами с целью реализации концепции «Big Video Vision», направленной на популяризацию технологий 4K в России и других странах СНГ, а также на активное продвижение продуктов 8K UHD.

В ходе текущей сессии CSTB компания представила свои 65-дюймовые 8K и 55-дюймовые 4K UHD-дисплеи, привлекшие большое внимание со стороны участников и гостей выставки. Эти продукты, созданные на базе уникальной технологии сверхтвёрдой панели ADSDS, обеспечивают высочайшее качество изображения, передавая мельчайшие детали и обеспечивая зрителям потрясающий эффект 4K и 8K UHD. ВОЕ также презентовала ряд недавно выпущенных продуктов BOE iGallery. Эта линейка устройств интегрирует в себе возможности экспозиции, анализа и транзакций с произведениями искусства. Прикладная гамма-технология обеспечивает полноцветную передачу изображения, позволяющую передать естественную текстуру художественного объекта. В сочетании со специальным приложением и облачной базой данных, пользователи могут наслаждаться сокровищами мирового искусства, не покидая стен собственного дома, что создаёт идеальную комбинацию высоких технологий и мира искусств.

Являясь пионером в глобальной индустрии дисплеев, компания ВОЕ первой представила продукты 4K и 8K UHD, осуществила первую в мире прямую трансляцию в формате 8K при помощи дисплеев 8K UHD в ходе Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, расширила прикладное применение подобных продуктов в таких сферах, как медицина и демонстрация объектов культурного наследия, а также ввела в строй первую в мире линию по производству 10.5 TFT-LCD, тем самым сделав массовый выпуск дисплеев 8K UHD реальностью. Специалисты отрасли называют 2018-й «первым годом 8K».

Компания BOE недавно представила свою «Стратегию 8425», что означает «продвижение 8K, популяризацию 4K, замещение 2K и полноценное использование 5G». Стратегия направлена на содействие коммерциализации дисплеев 8K UHD. Как стало известно, ВОЕ уже начала активное сотрудничество с коммуникационными компаниями, телекоммуникационными операторами, кино- и телевизионными продюсерами, производителями широковещательного оборудования и фирмами видеомонтажа по всему миру в целях реализации вышеупомянутой стратегии.

О компании ВОЕ:

Основанная в апреле 1993 года в Пекине компания BOE Technology Group Co., Ltd. является мировым лидером в сфере полупроводниковых дисплеев, а также поставщиком интеллектуальных интерфейсных продуктов и профессиональных сервисов для информационного взаимодействия и здравоохранения в среде Интернета вещей. Ключевые направления деятельности предприятия - производство дисплеев и датчиков, разработка смарт-систем и предоставление медицинских услуг. Дисплейные продукты BOE широко применяются в таких сферах, как производство мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, мониторов, телевизоров, автомобильных дисплеев, цифровых информационных табло, медицинском оборудовании, финансах и носимой электронике. По рыночной статистике за третий квартал 2017 года, компания ВОЕ занимает первое место по доле глобального рынка панелей TFT-LCD для мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков, а также второе место по объёмам производства и реализации панелей для мониторов и телевизионных приёмников. Подразделение смарт-систем разрабатывает интегрированные решения на базе Интернета вещей для нужд различных отраслей, включая розничную торговлю, транспорт, финансы, образование, искусство, медицина и т.д. Деятельность медицинского подразделения ориентирована на обслуживание сферы здравоохранения и медико-биологических услуг путём разработки решений для мобильной медицины, цифровых больниц, регенеративной медицины, а также посредством интеграции ресурсов медицинских парков ВОЕ.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сабрина Ван (Sabrina Wang), департамент по связям с общественностью, тел. +86-010-60965384, email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.