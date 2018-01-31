ТМ Торнадо - официальный лидер по данным Всероссийского бизнес-рейтинга

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Подведены итоги статистического исследования, ежегодно проводимого общественной организацией «Всероссийский бизнес-рейтинг». В рамках комплексной рейтинговой программы (данные РОССТАТа) выявлены победители 2017 года - настоящие лидеры экономики страны.

Одним из них официально объявлен российский бренд CNT «Центр Новые Технологии» (ООО МНПФ «ЦНТ»). Компания занимается разработкой и производством целой серии инновационных продуктов, включая востребованные в России и за рубежом отпугиватели животных «Торнадо».

Награда за вклад в развитие экономики России

За вклад в развитие России на национальном и международном уровнях МНПФ «ЦНТ» присвоена группа «ААА», которая характеризует предприятие как организацию с высшим уровнем надежности. Статус «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2017®» закреплен за компанией официально, на основании данных Федеральной службы государственной статистики. Информация опубликована на сайте «Всероссийского Бизнес-Рейтинга».

Миссия этой общественной организации - создание независимой и прозрачной системы определения, награждения и распространения информации о лидерах российской экономики, их достижениях и продукции. Исследования проводятся по 9 ключевым критериям, в соответствии с общегосударственным стратегическим курсом развития России и в рамках ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

ООО МНПФ «ЦНТ» был вручен сертификат, подтверждающий лидирующие позиции компании в отрасли и качество выпускаемой ею продукции. Именные награды получили руководители и сотрудники победителя. Новый статус подтвердил безупречную деловую репутацию CNT.

С момента вручения сертификата на всей продукции, выпускаемой компанией под брендом «ТМ Торнадо», будет размещаться запатентованный торговый знак «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2017®». Он повысит узнаваемость бренда и уверенность заказчиков в том, что они покупают продукт, заслуживающий доверия.

Официальный представитель CNT «Центр Новые Технологии» уже объявил о намерении предприятия участвовать с продуктами линеек «Торнадо» в тендерах и выходить на новые рынки.

Продукцией бренда давно пользуются мясокомбинаты и молокозаводы, производители сельскохозяйственной продукции, зернохранилища и зернообрабатывающие предприятия, магазины, предприятия пищевой промышленности и многие другие. Для частных лиц подходят недорогие модели малой мощности.

Широко востребованы устройства с возможностью работы от аккумуляторов (крепление с помощью клемм) и прикуривателей. Отгрузка изделий ведется во все регионы России, СНГ, в любые страны мира.

Бренд CNT «Центр Новые Технологии» представлен на рынке России уже более 25 лет, имеет свой штат разработчиков и цеха для производства изделий. Отпугиватели грызунов – лишь одно из направлений деятельности компании. Общая линейка продукции включает уже свыше 50 наименований.

Уникальные излучатели, которые являются продуктом собственной разработки и важнейшим конструкционным элементом отпугивателей «Торнадо», изготавливаются на предприятии. Вся продукция прошла испытания и получила сертификаты соответствия российским и мировым стандартам. Узнать подробнее о продукции и заказать ее можно на официальном сайте компании.

ООО МНПФ «ЦНТ» активно развивает новые направления деятельности. Для этого приобретены в собственность дополнительные помещения, площадью 1500 кв. м, закуплено оборудование последних поколений. Уже начались пуско-наладочные работы. В ближайшее время начнут действовать два новых цеха - металлопродукции и деревообработки.