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Эксперты в Давосе высоко оценили разработанную Саудовской Аравией инновационную платформу эталонных критериев эффективности стран

Вторник, 30 Января 2018 22:27
Эксперты в Давосе высоко оценили разработанную Саудовской Аравией инновационную платформу эталонных критериев эффективности стран Фото из открытых источников

ДАВОС (DAVOS), Швейцария, 26 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Королевство Саудовская Аравия сегодня завершило проходившую в Давосе предварительную презентацию своего флагманского инструмента для оценки результативности - International Performance Measurement Hub (IPH). 

 

Целью бета-выпуска платформы стало привлечение внимания международного политического сообщества к инструменту для получения конструктивных отзывов от заинтересованных лиц и экспертов. Генеральный директор Adaa - Национального центра оценки эффективности Королевства, - Хусамеддин Аль-Мадани (Husameddin AlMadani) отметил: «Предоставляя учреждениям инструмент для оценки собственной результативности в соответствии с мировыми стандартами, IPH делает их на шаг ближе к решению текущих проблем и реализации будущих планов. За идеей провести предварительную презентацию платформы в Давосе стоит стремление найти партнёров, способных совместно с нами доработать и усовершенствовать этот инструмент».

 

Четырёхдневную презентацию IPH в Давосе посетили почти 500 гостей, включая руководителей международного бизнеса и политических лидеров, глав неправительственных организаций, а также экспертов в информационно-технологической сфере. Гости также приняли участие в разнообразных дискуссиях по вопросам использования данных для стимулирования процессов принятия политических решений в аспектах экономики, инвестиций и развития.

 

Комментируя важность инструмента, Его Королевское Высочество принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд, руководитель Исследовательского центра исламоведения им. короля Фейсала, заявил, что IPH представляет собой «чрезвычайно полезный инструмент для анализа результативности правительственных органов, а также для идентификации исполнителей - хороших и не очень».

 

«Это очень нужный инструмент. Конечно, кто-то может возразить, что подобные данные уже имеются, что в свободном доступе у нас есть большой объём такой информации, - пояснил Тьерри Зомахоун (Тhierry Zomahoun), глава правления и управляющий директор Next Einstein Forum. - Но единой платформы, интегрирующей десятки источников данных в целостной системе, до IPH не существовало».  

 

Кэти Кельвин (Kathy Calvin), президент и главный исполнительный директор платформы ООН, также высоко оценила инструмент: «Я только что заглянула в будущее. Я увидела, как граждане любой стране смогут оценить прогресс своего государства на пути к тому существованию, которого они сами хотят. Этот продукт предоставит нам потрясающие инструменты для отслеживания собственной эффективности - он покажет нам наши недостатки и продемонстрирует возможности для движения вперёд».

 

«Это революционная платформа, и Citi видит в ней колоссальный потенциал, - поделился Джей Коллинс (Jay Collins), вице-президент по обслуживанию корпоративных клиентов и инвестиционно-банковской деятельности Citi. - Те преимущества, что IPH предоставит правительствам и бизнесу, поистине неизмеримы».

 

International Performance Hub (IPH) – это интерактивная платформа, отслеживающая 500 ключевых индикаторов функционирования страны в 12 основных категориях, что позволяет проводить сравнение результатов с показателями более чем 200 других государств мира. На платформе собраны метрические данные от авторитетных международных организаций, включая Всемирный банк и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

 

Разработанный Национальным центром оценки эффективности (Adaa) инструмент International Performance Hub (IPH) представляет собой поистине знаковое начинание, реализуемое под руководством Саудовской Аравии в целях поощрения стран мира к использованию технологий и данных о результативности для отслеживания собственного прогресса в достижении ключевых целей развития. Основная задача IPH заключается в продвижении единообразия, отчётности и прозрачности как в государственном секторе, так и за его пределами.

 

Для получения дополнительной информации о International Performance Hub (IPH) посетите веб-сайт: https://iph.sa.

 

Twitter: @IPH_SaudiArabia | Instagram: @iph_saudiarabia | 

Facebook: https://www.facebook.com/International-Performance-Hub-Saudi-Arabia-570903683258019

 

Дополнительную информацию о Adaa см. на веб-сайте adaa.gov.sa

 

Контактная информация: 

Элисон Пэтч (Alison Patch), +1 949 616 2504, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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