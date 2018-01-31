Анжела Миссони: «Мы планируем организовать крупную ретроспективную выставку в доме Missoni»

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Практически в каждой стране среди модных брендов есть знаменитые на весь мир. Одним из известнейших представителей США, например, является Michael Kors («Майкл Корс»), Швейцарии — Akris («Акрис»), Дании — By Malene Birger («По Мален Биргер»). Италия, вероятно, лидирует по числу таких марок, и в первых рядах, конечно, Missoni («Миссони»), прославившаяся своим фирменным зигзагом. В этом году модный дом празднует 65-летие, а в минувшем его креативный директор Анжела Миссони отметила 20-летие пребывания на своем посту. В честь данных событий индийское издание New Delhi Times расспросило ее о прошлом и будущем.

О творческих юбилеях

Журналист Марьелла Радаэлли поинтересовалась, как Анжела Миссони отпраздновала свою личную юбилейную дату, на что она ответила: «Я организовала и провела большую вечеринку в павильоне Fabbrica Orobia в Милане во время миланской недели моды. И особенно я прославляла всех замечательных людей, которые работали со мной все эти годы. Они помогли создать мой глобальный бренд. Будет интересно увидеть свою работу со временем». Дизайнер продолжила: «Журнал Vogue Italia выпустил специальное издание, включающее 80-страничную монографию, посвященную моей работе, в то время как на миланском шоу наши женская и мужская коллекции были показаны вместе».

Марьелла Радаэлли также вспомнила, что Анжела Миссони была удостоена «Награды за жизненные достижения», врученной на премии FGI’s Night of Stars. А дальше спросила, как будет отпраздновано 65-летие компании. «Мы планируем организовать крупную ретроспективную выставку в доме Missoni», — ответила креативный директор, добавив, что 60-летие они были вынуждены пропустить, поскольку в тот год ее брат Витторио, занимавший должность генерального директора, вместе с женой трагически погиб после крушения самолета. Сейчас на его посту Эмилио Карбонера Джани, ранее работавший в Valentino Group и Salvatore Ferragamo S.p.A.

О личном развитии

Марьелла Радаэлли спросила Анжелу Миссони и о том, чему фундаментальному научила ее Розита, основательница семейной компании. «Missoni появилась потому, что мои родители были революционерами в мире моды. Я никогда не забуду этого. Мои родители научили меня никогда не бояться рисковать в отношении новых идей. Риск может привести к тому, что ты станешь более творческим. Я унаследовала от своей матери интеллектуальное любопытство и качество всегда иметь стимул и принимать вызов новых проектов», — поделилась креативный директор.

Журналист также поинтересовалась у Анжелы Миссони, хотелось ли ей когда-нибудь сбежать от творчества. Она сказала нет: «Порой меня критиковали. Они говорили, что я не в полной мере отражаю Missoni только потому, что никогда не боюсь экспериментировать с новыми вещами. Мои родители изобрели что-то чрезвычайно важное и редкое. Изобретение стиля — это редкость в модном бизнесе. Я играю с языком Missoni, так как это система знаков. Но я никогда не боюсь вносить изменения в этот язык, созданный моими родителями. Я прошла несколько этапов, я возвращалась в игру несколько раз. Но вам предстоит преодолевать фазы и потрясения, поскольку мода всегда динамична».

Один из вопросов коснулся того, почему творчество по-прежнему так значимо в жизни Анжелы Миссони, на что дизайнер ответила: «Мне очень интересно все, что меня окружает. Я всегда была очарована искусством, с самого детства я хотела быть среди художников, так что это нечто очень естественное для меня... Искусство и художники всегда были и остаются большим стимулом для меня, точно так же, как мода, которая является зеркалом времени». Современные произведения Анжелы Миссони купить в России предлагает сеть бутиков «Кашемир и Шелк», имеющая и собственный интернет-магазин.