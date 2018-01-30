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Московская Ярмарка крафтового сыра «СырДвор» вновь откроет свои двери для гурманов и ценителей сыра

Вторник, 30 Января 2018 11:12
Московская Ярмарка крафтового сыра «СырДвор» вновь откроет свои двери для гурманов и ценителей сыра Фото из открытых источников

Московская Ярмарка крафтового сыра «СырДвор» вновь откроет свои двери для гурманов и ценителей сыра.

 

Дата проведения фестиваля: 2-4 февраля

Место: Москва, дизайн-завод Flacon

Вход: свободный! 

 

Ярмарка крафтового сыра "СырДвор" — это возможность окунуться в мир благородных сыров, попробовать и приобрести необычные виды сыра и узнать больше об этом продукте. 

 

Сейчас в магазинах довольно маленький выбор сыров. С одной стороны, это связано с введенными санкциями. С другой – с широким распространением одних видов сыров: Грюйер, Пармезан, Голландский, – и недооцениванием других. 

 

Участники фестиваля

 

На фестивале мы собрали лучших российских сыроваров. И каждый пришедший сможет попробовать и приобрести как мягкие и твёрдые сорта сыра российских производителей, так и иностранные крафтовые сыры.

 

Гости фестиваля познакомятся со всевозможными видами сыров отечественных производителей, попробуют пиво от московской пивоварни DaLi Brewery, мясные деликатесы и различные лакомства. Например, испанскую сладость Туррон от единственного российского производителя Turron de Montserrat.

 

Программа фестиваля

 

Программа фестиваля включает в себя знакомство с многочисленными видами сыров и продуктами отечественных производителей, лекции от сыроваров и вкусные мастер-классы для всех желающих: по приготовлению моцареллы и маскарпоне. 

 

Также в рамках фестиваля пройдёт показ документального фильма "Страсти по сыру" о становлении российского сыроварения и презентация книги Н.В. Верещагина "Дело жизни" — о производстве сыра. 

 

2 февраля (пятница): 

 

11:00–21:00 – Ярмарка сыра 

14:00-14:30 – Лекция на тему сыра

14:00 – Награждение победителя конкурса (Facebook) 

15:00–17:00 – Мастер-класс по изготовлению сыра (Моцарелла)  

 

3 февраля (суббота): 

 

11:00–21:00 – Ярмарка сыра 

13:00-14:00 – Презентация книги Н.В.Верещагина «Дело жизни»

14:00–15:00 – Просмотр документального фильма «Страсти по сыру»

14:00 – Награждение победителя конкурса в (Vk.com) 

15:00–17:00 – Мастер-класс по изготовлению сыра (Маскарпоне)  

 

4 февраля (воскресенье): 

 

11:00–21:00 – Ярмарка сыра 

12:00–13:00 – Лекция на тему сыра 

13:00–15:00 – Кулинарный мастер-класс. Дегустация вина и сыра. 14:00 – Награждение победителя конкурса (Instagram) 

16:00 – 17:00 – Лекция на тему сыра 

 

Записаться на мастер-классы и лекции можно будет в день их проведения непосредственно на фестивале. 

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Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости сыр

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