Вторник 30 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» АНО «АТР» и Aggreko займутся технологическими проектами по энергоснабжению изолированных поселков на Дальнем Востоке

АНО «АТР» и Aggreko займутся технологическими проектами по энергоснабжению изолированных поселков на Дальнем Востоке

Вторник, 30 Января 2018 10:38
АНО «АТР» и Aggreko займутся технологическими проектами по энергоснабжению изолированных поселков на Дальнем Востоке Фото из открытых источников

АНО «Агентство по технологическому развитию» займется продвижением в России современных технологий энергоснабжения изолированных производств и населенных пунктов. Соответствующее решение – Гибкая мобильная распределенная генерация на дизельном топливе в изолированных регионах – представлено в «Супермаркете технологий» Агентства.

 

Представленная технология позволяет быстро и эффективно решать проблемы энергоснабжения в отдаленных уголках России, в частности, в Дальневосточном федеральном округе. Поставщик технологии – компания Aggreko – предлагает установку на удаленных территориях мобильных модульных энергокомплексов различной мощности, в короткие сроки и без капитальных затрат, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Решение может применяться в населенных пунктах и на промышленных объектах, где отсутствует подключение к центральной сети, либо требуется дополнительная основная или резервная мощность. Также технология может использоваться для модернизации действующих энергоузлов: решение позволяет заменить старое оборудование на новое, снизить стоимость кВт/ч за счет более экономичного потребления дизельного топлива, масла, уменьшения затрат на обслуживание и ремонтные работы.

 

Оборудование Aggreko поставляет в стандартных морских контейнерах, что обеспечивает компактное размещение мобильного энергокомплекса. В состав типовой электростанции Aggreko входят генераторы, топливные ёмкости, мобильный узел подачи топлива, силовой трансформатор, операторский модуль и контейнер с запасными частями. Продвигаемая технология подкреплена гибкой экономической моделью.

 

Технология энергоснабжения Aggreko активно применяется в Российской Федерации. Общая установленная мощность генерирующих объектов компании в России превышает 700 МВА. Один из примеров применения технологии – комплекс энергоснабжения золоторудного месторождения «Голец Высочайший», расположенного в Иркутской области. Здесь в период потребности предприятия работала локальная модульная генерирующая станция Aggreko мощностью 12 МВт, которая в зимний период служила основным источником энергоснабжения, а летом — резервным.

 

Aggreko – глобальная компания, мировой лидер в области оборудования для временного энергоснабжения, нагрева, охлаждения и осушения, имеющий 204 площадки во все мире. Работая с разными проектами, от градостроительства до уникальных коммерческих программ и экстренных гуманитарных миссий, компания использует накопленные знания, опыт и оборудование повсеместно — от крупнейших городов мира до самых отдаленных уголков планеты.

 

АНО «Агентство по технологическому развитию» учреждено Правительством Российской Федерации для содействия российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня. Агентство оказывает партнерам услуги поиска современных технологий в России и за рубежом, продвижения эффективных технологических решений. «Супермаркет технологий» – это реестр готовых тиражируемых технологических решений для российской промышленности, составляемый и продвигаемый АНО «Агентство по технологическому развитию».

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости энергетика

Главное за сутки
В РФ признали фактический разрыв отношений с США В РФ признали фактический разрыв отношений с США Тот факт, что Соединенные Штаты Америки включили в так называемый "кремлевский список" практически все высшее руководство Российской Федерации, говорит о том, что в отношениях США и РФ произошел "фактический разрыв"…
США опубликовали «Кремлевский доклад» США опубликовали «Кремлевский доклад» Минфин США представил "кремлевский доклад", пишет ТАСС. В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Так, в "кремлевский список" включили премьер-министра Дмитрия…
Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Призер Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018, приняла решение отказаться от поездки в Пхенчхан. Причина ее отказа невозможность выступить в командной гонке.…

Читайте также
Ученые: Мастурбация невероятно опасна для здоровья Ученые: Мастурбация невероятно опасна для здоровья Самостоятельное снятие интимного напряжения может быть очень опасным для здоровья и жизни — заявляют ученые, выяснившие, что мастурбация, кроме некоторых положительных эффектов, таит в себе и значительные опасности. "Особенное беспокойство…
Ученые рассказали, какая еда может поднять настроение Ученые рассказали, какая еда может поднять настроение Любители индийской кухни, закажите себе вторую порцию! Потому что ежедневное употребление частого компонента большинства ее блюд этой помогает всегда находиться в хорошем настроении и иметь отличную память. Исследование проведено Калифорнийским…
Станислав Екимов об аугментационной маммопластике как самой востребованной операции в пластической хирургии Станислав Екимов об аугментационной маммопластике как самой востребованной операции в пластической хирургии Аугментация (увеличение) молочных желёз с помощью имплантатов на сегодняшний день является одной из наиболее часто выполняемых и востребованных операций в пластической хирургии. Для увеличения молочных желёз в пластической хирургии применяются…
Исследование: Неблагодарная работа разрушает здоровье Исследование: Неблагодарная работа разрушает здоровье Люди, которые с головой погружаются в работу, однако не получают за это достойного вознаграждения, становятся жертвами хронического стресса, который в итоге просто разрушает их здоровье. Так считают ученые из Нидерландов,…
Фото
Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия

Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшаф...

Видео

 

В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- А что, отец, коммунисты в вашем городе есть?

- Кому и Грудинин коммунист.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.