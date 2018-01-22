Компания «Мир Магнитов» зарегистрировала свою торговую марку (ТМ) в Роспатенте

27 октября 2017 года компания «Мир Магнитов» начала новый этап своей деятельности, зарегистрировав официальную торговую марку (ТМ). Государственная регистрация товарного знака была произведена Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в соответствии с актуальными законодательными нормами.
На основании проведенной экспертизы, торговая марка «Мир Магнитов» была оформлена для более чем 3.5 тысяч товаров, относящихся к 10 классам МКТУ (Международной классификации товаров и услуг). Теперь вся перечисленная продукция, выпускаемая компанией, будет защищена от подделок товарным знаком.
«Мир Магнитов» — крупнейший в России интернет-магазин, специализирующийся на розничной и оптовой продаже магнитной продукции. Предприятие открылось в 2007 году, сразу начав активно развиваться и расширять ассортимент за счет магнитов различного назначения: как универсальных, так и тематических (поисковые, лечебные, гибкие, для экспериментов, для офиса, школы и т. д.). На сегодняшний день, в каталоге на сайте размещено свыше 7 500 000 единиц товаров, распределенных по 12 основным категориям и десяткам подразделов. Вся эта продукция имеется в наличии на собственных складах фирмы и доступна для оперативной отгрузки.
Компания ежегодно увеличивает объемы обрабатываемых заказов: если в 2015 году ею было принято 40 тыс. онлайн-заявок, в 2016 – 45 тыс., то в 2017 году это число выросло до 55 тысяч. За последние два года она удвоила ассортимент своих изделий. Количество их наименований выросло с 400 до 800. Такая динамика сделала «Мир Магнитов» уверенным лидером рынка, известным не только в России, но и за рубежом. Штат предприятия состоит из 50 человек, каждый из них является опытным профессионалом своего дела и всегда нацелен на 100% реализацию пожеланий клиентов.
Еще одним важным преимуществом фирмы можно назвать ее современный, тщательно проработанный интернет-магазин. Все товары грамотно распределены по ряду соответствующих разделов, что помогает посетителям легко и быстро отыскать необходимое направление. Каталог оснащен удобной системой фильтрации, позволяющей сортировать изделия по целому ряду важных параметров (форма, габариты, цена, сила сцепления, вес, материал, покрытие, рабочая температура и т. д.). Каждый товар снабжен набором качественных фотографий, подробным описанием и точными характеристиками.
Фирма уделяет повышенное внимание сервису доставки своей продукции, строго контролируя его надежность и своевременность. На текущий момент, клиентам доступно более 10 способов доставки заказанных изделий во все регионы России, а также в страны СНГ. «Мир Магнитов» сотрудничает с самыми крупными и известными перевозчиками, что помогает покупателям получить свой заказ максимально быстро и в полной сохранности. С 2012 года действует собственная курьерская служба компании, оперативно доставляющая товары по Москве и Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям.
Деятельность предприятия не ограничивается одной лишь онлайн-торговлей. В Москве, Санкт-Петербурге и Самаре работают фирменные магазины бренда. Эти магазины весьма востребованы среди тех клиентов, которые предпочитают увидеть вживую и пощупать магнит перед его покупкой. Наличие прямых поставок и грамотная логистика позволяют «Мир Магнитов» устанавливать лучшие цены на свои изделия. В интернет-магазине регулярно появляются акции и спецпредложения на те или иные популярные наименования: например, неодимовые магниты – одно из приоритетных направлений продукции компании.
Юридический адрес: 127254, г.Москва, ул.Руставели, д.14 стр.12
Время работы магазина: с понедельника по пятницу 09.00-19.00 и 10.00-16.00 в выходные, интернет-магазина — круглосуточно.
Жалуетесь, что вам холодно? Скажите спасибо, что вы не живете в селе Оймякон! В январе температ...
Петербургские пенсионерки поддержали курсантов клипом Satisfaction
Мой дед в свои 90 лет каждое утро и зимой и летом в одних трусах выходил на пробежку, а потом два ведра холодной воды на себя выливал, мы с бабкой задолбались его лечить.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.