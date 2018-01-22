Понедельник 22 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Компания «Мир Магнитов» зарегистрировала свою торговую марку (ТМ) в Роспатенте

Компания «Мир Магнитов» зарегистрировала свою торговую марку (ТМ) в Роспатенте

Понедельник, 22 Января 2018 11:39
Компания «Мир Магнитов» зарегистрировала свою торговую марку (ТМ) в Роспатенте Фото из открытых источников

27 октября 2017 года компания «Мир Магнитов» начала новый этап своей деятельности, зарегистрировав официальную торговую марку (ТМ). Государственная регистрация товарного знака была произведена Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в соответствии с актуальными законодательными нормами.

 

На основании проведенной экспертизы, торговая марка «Мир Магнитов» была оформлена для более чем 3.5 тысяч товаров, относящихся к 10 классам МКТУ (Международной классификации товаров и услуг). Теперь вся перечисленная продукция, выпускаемая компанией, будет защищена от подделок товарным знаком.

 

«Мир Магнитов» — крупнейший в России интернет-магазин, специализирующийся на розничной и оптовой продаже магнитной продукции. Предприятие открылось в 2007 году, сразу начав активно развиваться и расширять ассортимент за счет магнитов различного назначения: как универсальных, так и тематических (поисковые, лечебные, гибкие, для экспериментов, для офиса, школы и т. д.). На сегодняшний день, в каталоге на сайте размещено свыше 7 500 000 единиц товаров, распределенных по 12 основным категориям и десяткам подразделов. Вся эта продукция имеется в наличии на собственных складах фирмы и доступна для оперативной отгрузки.

 

Компания ежегодно увеличивает объемы обрабатываемых заказов: если в 2015 году ею было принято 40 тыс. онлайн-заявок, в 2016  – 45 тыс., то в 2017 году это число выросло до 55 тысяч. За последние два года она удвоила ассортимент своих изделий. Количество их наименований выросло с 400 до 800. Такая динамика сделала «Мир Магнитов» уверенным лидером рынка, известным не только в России, но и за рубежом. Штат предприятия состоит из 50 человек, каждый из них является опытным профессионалом своего дела и всегда нацелен на 100% реализацию пожеланий клиентов.

 

Еще одним важным преимуществом фирмы можно назвать ее современный, тщательно проработанный интернет-магазин. Все товары грамотно распределены по ряду соответствующих разделов, что помогает посетителям легко и быстро отыскать необходимое направление. Каталог оснащен удобной системой фильтрации, позволяющей сортировать изделия по целому ряду важных параметров (форма, габариты, цена, сила сцепления, вес, материал, покрытие, рабочая температура и т. д.). Каждый товар снабжен набором качественных фотографий, подробным описанием и точными характеристиками.

 

Фирма уделяет повышенное внимание сервису доставки своей продукции, строго контролируя его надежность и своевременность. На текущий момент, клиентам доступно более 10 способов доставки заказанных изделий во все регионы России, а также в страны СНГ. «Мир Магнитов» сотрудничает с самыми крупными и известными перевозчиками, что помогает покупателям получить свой заказ максимально быстро и в полной сохранности. С 2012 года действует собственная курьерская служба компании, оперативно доставляющая товары по Москве и Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям.

 

Деятельность предприятия не ограничивается одной лишь онлайн-торговлей. В Москве, Санкт-Петербурге и Самаре работают фирменные магазины бренда. Эти магазины весьма востребованы среди тех клиентов, которые предпочитают увидеть вживую и пощупать магнит перед его покупкой. Наличие прямых поставок и грамотная логистика позволяют «Мир Магнитов» устанавливать лучшие цены на свои изделия. В интернет-магазине регулярно появляются акции и спецпредложения на те или иные популярные наименования: например, неодимовые магниты – одно из приоритетных направлений продукции компании.

 

Юридический адрес: 127254, г.Москва, ул.Руставели, д.14 стр.12

 

Время работы магазина: с понедельника по пятницу 09.00-19.00 и 10.00-16.00 в выходные, интернет-магазина — круглосуточно.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Новости компаний   Теги Новости бизнес

Главное за сутки
Порошенко вошёл в ТОП 10 самых богатых спикеров форума в Давосе‍ Порошенко вошёл в ТОП 10 самых богатых спикеров форума в Давосе‍ Украинский президент Петр Порошенко вошел в десятку наиболее состоятельных спикеров Давосского форума. Соответствующий рейтинг опубликовал британский журнал The Verdict. По данным издания, состояние страдающего от воображаемой российской агрессии Петра Порошенко…
Курды рассказали о первых жертвах среди гражданского населения в Африне Курды рассказали о первых жертвах среди гражданского населения в Африне Турецкие войска наносят все новые авиаудары по сирийскому Африну, на подступах к которому продолжают разворачиваться ожесточенные бои. По словам Роди Османа, официального представителя Сирийского Курдистана, в результате военной операции, которую…
В Британии признали превосходство армии России В Британии признали превосходство армии России Вооруженные силы Великобритании отстают от армии России. Об этом сообщается в тексте выступления начальника британского генштаба Ника Картера, которое состоится в понедельник, 22 января. Об этом пишет The Telegraph. Картер…

Читайте также
Ученые: Куриное мясо в России оказалось опасным для жизни Ученые: Куриное мясо в России оказалось опасным для жизни "Росконтроль" (некоммерческая организация) подверг проверке продукцию нескольких брендов, выпускающих бедра цыплят-бройлеров. Итоги проверки неутешительны — в курице были обнаружены опасные патогены, антибиотики, а также следы инъекций раствора соли. Благодаря таким…
Ученые определили главную опасность соли Ученые определили главную опасность соли Люди, которые регулярно употребляют в пищу слишком большое количество соли, тем самым в значительной степени вредят своему организму — говорят ученые из США, отмечая, что хлорид натрия бьет по иммунной…
Сеть аптек CVS запретила ретушировать фото моделей в рекламе косметики Сеть аптек CVS запретила ретушировать фото моделей в рекламе косметики Руководство американской аптечной сети CVS объявило войну косметическим брендам, которые создают нереально ретушированные рекламные образы в погоне за маркетинговыми достижениями и несуществующими идеалами. Впрочем, решение CVS, которое на первый взгляд…
Модель выставила девственность на аукцион ради учебы в Кембридже Модель выставила девственность на аукцион ради учебы в Кембридже "Модель", "девственность" и "продажа" — слова, которые довольно часто появляются в новостных заголовках, однако случай восемнадцатилетней модели из Италии, которая собирается распрощаться с девственностью при помощи аукциона, уникальный — девушка…
Фото
Самое холодное место в мире, где живут люди Самое холодное место в мире, где живут люди

Жалуетесь, что вам холодно? Скажите спасибо, что вы не живете в селе Оймякон!   В январе температ...

Видео

 

Петербургские пенсионерки поддержали курсантов клипом Satisfaction

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

Мой дед в свои 90 лет каждое утро и зимой и летом в одних трусах выходил на пробежку, а потом два ведра холодной воды на себя выливал, мы с бабкой задолбались его лечить.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.