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Женева, January 18, 2018/PRNewswire/ -- Чистая прибыль банка Union Bancaire Privée выросла на 25% и составила 220,4 млн швейцарских франков

- Размер чистой прибыли за 2017 год составил 220,4 млн швейцарских франков, увеличившись на 25% (или на 44 млн швейцарских франков) по сравнению со 176,4 млн швейцарских франков в 2016 году.

- Благодаря существенному росту корпоративной прибыли Группы улучшилось соотношение административных расходов и операционной прибыли: в 2017 году этот показатель составил 64,1% по сравнению с 67,9% годом ранее.

- Активы под управлением выросли до 125,3 млрд швейцарских франков, что на 5,9% больше по сравнению с концом 2016 года (118,3 млрд швейцарских франков).

Успешные инвестиции

Укрепление финансовых рынков позволило увеличить размер доходов от деятельности до 1 045 млн швейцарских франков против 934,6 млн швейцарских франков в 2016 году. Этот рост также объясняется повышением объема комиссионных на 14,2% в результате значительного увеличения количества активов частных лиц, которые пользуются консультационными услугами и услугами по доверительному управлению активами, а также увеличением процентной маржи на 10,1% (или на 25 млн швейцарских франков) благодаря росту процентных ставок на долларовые активы.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/630157/Union_Bancaire_Privee_Logo.jpg )

Рост объема эксплуатационных расходов оставался под контролем: в 2017 году данный показатель увеличился на 5,5% и составил 669,6 млн швейцарских франков по сравнению с 634,7 млн швейцарских франков в 2016 году. Такой рост в большей степени связан с процессом интеграции банка Coutts в Азии (завершена в апреле 2016 года), в том числе с наймом новых сотрудников в регионе. Увеличение эксплуатационных расходов также объясняется ростом затрат на обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований и крупными инвестициями в цифровые технологии.

Операционная прибыль за вычетом резервов выросла на 41,4% и составила 271,2 млн швейцарских франков по сравнению со 191,9 млн швейцарских франков в 2016 году. Этот рост обусловлен успехом деятельности брокерского и консультационного направлений Группы, который, в свою очередь, основывается на высокой доходности продуктов, разработанных подразделением по управлению активами, и привлекательности новых инвестиционных предложений инновационного характера.

Таким образом, в 2017 году Группа продемонстрировала существенное увеличение показателей рентабельности: размер чистой прибыли вырос на 25% и составил 220,4 млн швейцарских франков по сравнению со 176,4 млн швейцарских франков в 2016 году, а соотношение административных расходов и операционной прибыли снизилось с 67,9% в 2016 году до 64,1%.

По состоянию на 31 декабря 2017 года объем активов под управлением составил 125,3 млрд швейцарских франков, что на 5,9% (или на 7 млрд швейцарских франков) больше по сравнению с предыдущим годом (118,3 млрд швейцарских франков на конец 2016 года). Это увеличение объясняется, главным образом, ростом рынков, чистым притоком денежных средств от корпоративных клиентов (2,5 млрд швейцарских франков) и частных лиц в странах с развивающейся экономикой. Данные позитивные тенденции с лихвой компенсировали отток капитала (преимущественно неевропейского), связанный с дальнейшим ужесточением налогового регулирования.

"Несомнeннo, данные результаты отчасти обусловлены позитивной экономической ситуацией и ростом цен на рынках, нo они, в первую очередь, свидетельствуют об успешности реализованных нами инициатив и инвестиций, которые были осуществлены за последние годы, в частности, в Азии. В 2017 году наша деятельность протекала в благоприятных экономических условиях, подтверждая тезис о здоровье швейцарской банковской индустрии", - отметил Ги де Пиччиотто (Guy de Picciotto), Главный исполнительный директор банка UBP.

Благоприятные фундаментальные показатели

По состоянию на конец 2017 года средства на балансе Группы составили 32 млрд швейцарских франков, что на 1,2 млрд швейцарских франков больше по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год (30,8 млрд швейцарских франков). Коэффициент достаточности основного капитала 1-го уровня (Tier 1) составил 27,4%, что значительно выше минимума, требуемого стандартами "Базель III" и Швейцарской службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Столь осмотрительное управление балансом Банка отражается и в коэффициенте краткосрочной ликвидности, который составил 278,4%, что в 2,8 раза больше минимума, требуемого стандартами "Базель III".

UBP является одним из наиболее капитализированных банков и располагает финансовой базой, необходимой для развития деятельности по управлению активами в интересах частных и корпоративных клиентов.

О банке Union Bancaire Privée (UBP)

Банк UBP входит в число наиболее крупных частных банков Швейцарии и является одним из наиболее капитализированных банков с коэффициентом Tier 1, составляющим 27,4% по состоянию на 31 декабря 2017 года. Банк специализируется на услугах по управлению средствами частных и корпоративных клиентов. Банк UBP расположен в Женеве и насчитывает более 20 филиалов в различных странах мира. По состоянию на 31 декабря 2017 года в банке работает 1 697 сотрудников, и банк располагает активами под управлением в размере 125,3 млрд швейцарских франков.

http://www.ubp.com

Бернаром Шустером (Bernard Schuster), Тел.: +41-58-819-24-70, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Руководитель отдела корпоративных коммуникаций (пресс служба)

Мод Юг (Maude Hug), Группа СМИ и PR-менеджер, Тел.: +41-58-819-75-27, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Нажмите здесь, чтобы загрузить финансовые результаты: https://mma.prnewswire.com/media/630416/Union_Bancaire_Privee_Annual_Results_RU.pdf

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Source:

Union Bancaire Privee, UBP SA