Strike Social начинает принимать Dash в качестве оплаты за цифровые рекламные кампании

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ЧИКАГО, 18 января 2018 года /PRNewswire/ -- Strike Social – № 17 среди самых быстрорастущих частных компаний в Соединенных Штатах, по данным Inc. 500, рада объявить о включении криптовалюты Dash в качестве формы оплаты за цифровые рекламные кампании.

Фирма Strike Social была удостоена чести стать крупнейшей компанией по оптимизации рекламы на YouTube, причем половина ее доходов поступает из Facebook и других цифровых рекламных платформ, таких как Amazon, DoubleClick, Snapchat, Twitter, LinkedIn и Instagram. Strike Social работает с 14 различными валютами, к которым имеют доступ 40 стран за пределами США.

«Трудно выразить, насколько трудоемкой, кропотливой и дорогостоящей для компании является работа с различными валютами», - говорит Патрик МакКенна, председатель и соучредитель Strike Social. «Очень тяжело вести международный бухгалтерский учет. В большинстве случаев, нам приходится нанимать дополнительно местных налоговых специалистов, чтобы помочь нам разобраться с налогами и банковским обслуживанием».

Strike Social понадобилось 4 года для создания четырех иностранных дочерних компаний и 10 различных традиционных банковских отношений в восьми странах. Тем не менее, компания так и не смогла пробиться на некоторые крупные рынки, такие как Бразилия и Индия.

«Добавление криптовалюты Dash, в качестве способа оплаты, открывает нам остальную часть мира. С их незначительными транзакционными сборами, это залог полного успеха для нас и наших клиентов», - добавляет МакКенна.

Ожидается, что в следующем году глобальные расходы на рекламные объявления достигнут 269 миллиардов долларов, достигнув к 2020 году общей суммы в 335 миллиардов долларов. «Мы возьмем все это в Dash, если потребуется», - говорит МакКенна.

Для получения дополнительной информации о Strike Social посетите сайт strikesocial.com.

О Strike Social

Strike Social использует возможности искусственного интеллекта для достижения наилучших результатов в рекламе на YouTube и в социальных сетях. С помощью программного обеспечения и услуг медиа-баинга Strike Social ежедневно проводит 15 000 кампаний для ведущих мировых агентств и брендов, включая Beats, Xbox, Honda, Mattel и KFC. Штаб-квартира международной компании Strike Social располагается в Чикаго. Узнайте больше на странице strikesocial.com.

Контакт для СМИ

Лигия Агильхар

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