Avaya выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу

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ДУБАЙ, ОАЭ, January 17, 2018/PRNewswire/ -- Начало торгов на бирже NYSE является важной вехой на пути развития Компании

Сегодня Avaya Holdings Corp. (код NYSE: AVYA), глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, начинает торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) ударом в колокол (Opening Bell(R)). По итогам успешного завершения финансовой реструктуризации Avaya открывает новую главу в своей истории с новыми возможностями для инвестирования в технологические инновации и рост.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/629851/Avaya_NYSE_Opening_bell.jpg )

"От имени всей нашей команды хочу выразить благодарность за почётную возможность торжественно отметить день начала торгов на NYSE для Avaya, чья деятельность как никогда будет направлена на достижение ведущей роли цифровой трансформации отрасли, - заявил Джим Чирико (Jim Chirico), президент и CEO Avaya. - Опираясь на собственную историю инноваций и опыт во внедрении масштабируемых решений, наша компания сегодня занимает прочное место в создании корпоративных коммуникации. На сегодняшний день Avaya имеет более 130 000 клиентов в 220 000 точках по всему миру, в число которых входит более 90% компаний из списка Fortune 100, а количество конечных пользователей наших технологий превышает 100 млн."

"Avaya также является крупнейшим специализированным провайдером услуг унифицированных коммуникаций и контакт-центров в облаке. Перед нами открываются поистине беспрецедентные возможности. Мы всеми силами стремимся обеспечивать гибкость, открытость архитектуры и разнообразие вариантов внедрения необходимых нашим заказчикам для победы в конкурентной борьбе и быстрого освоения преимуществ таких новых технологий, как искусственный интеллект, блокчейн и Интернет вещей".

Прямая трансляция церемонии открытия торгов на бирже NYSE состоится на веб-сайте: http://livestream.com/NYSE в 9:30 утра по восточному времени (EST) 17 января. В дальнейшем с записью трансляции можно будет ознакомиться в архиве на той же странице.

Удар в колокол Opening Bell(R) ознаменует начало торгов с акциями Avaya на Нью-Йоркской фондовой бирже 17 января 2018 года под торговым кодом AVYA.

О компании Avaya

Являясь одним из ведущих поставщиков решений в области бизнес-коммуникаций, Avaya предлагает широкое портфолио решений, включая программное обеспечение и услуги для контакт-центров и унифицированных коммуникаций в трех вариантах развертывания - локально, в чистом и гибридном облаке. Компания Avaya создает условия для работы критически важных приложений для коммуникаций, работающих в режиме реального времени и обеспечивающих наиболее важные бизнес-процессы. Развитие технологий Avaya позволяет компании всегда соответствовать требованиям к современным системам коммуникации и предлагать уникальные решения под любые потребности клиента. Более 90% компаний из списка Fortune 100 используют технология и решения Avaya. Подробнее на http://www.avaya.com/ru .

Контактная информация для СМИ:

Иман Горайеб (Iman Ghorayeb)

+971-4-404-8275

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Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/629851/Avaya_NYSE_Opening_bell.jpg

Source:

Avaya Holdings Corp.