Блокчейн-платформа Finom первой на рынке начинает вторую кампанию по предложению токенов

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ТОЙФЕН, Швейцария, January 17, 2018/PRNewswire/ -- Финансовая блокчейн-компания Finom AG [http://finom.io?utm_source=media_rus&utm_medium=release&utm_campaign=stageII ], разработчик платформы, объединяющей сервисы для майнинга и торговли криптовалютами и токенами, объявляет о запуске кампании по публичному размещению utility-токенов NOM, ориентированной на частных инвесторов и криптосообщество.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/619911/Finom_AG_Logo.jpg )

В ходе первой кампании - публичного размещения security-токенов FIN, которое закончилось 30 декабря 2017 года, - в Finom привлекли более 41 миллиона долларов. При этом $34 млн из этой суммы было инвестировано на предварительной стадии продаж. Всего в размещении приняло участие более 7 000 инвесторов.

"Наш первый опыт размещения токенов стал успешным и показал, что проект действительно востребован: нам удалось привлечь один из крупнейших на рынке объемов инвестиций. Мы увидели большой потенциал utility-токена NOM, который инвесторы получали в виде бонуса при покупке security-токена FIN. Чем шире и активнее применение этого токена в проекте, тем большую ценность он приносит. В результате мы решили сделать токен NOM полноценным средством оплаты внутри платформы. Это потребует изменений в процессе разработки и более тесной интеграции входящих в платформу сервисов", - отмечает CEO Finom AG Кирилл Суслов.

Для достижения этих целей компания проведет дополнительную эмиссию utility-токенов NOM и снизит цену на его первоначальную покупку, чтобы сделать его более удобным средством оплаты даже для небольших транзакций. Новая кампания позволит привлечь больше частных инвесторов из криптосообщества, на которое и ориентирована экосистема проекта.

На рынке это будет первый случай, когда проект начинает отдельную кампанию по размещению для токенов другого типа. Она начнется с 1 февраля и продлится до 3 марта 2018 года.

За время подготовки к новой кампании Finom планирует подвести итоги предыдущей, закончить и представить рынку разработку новых сервисов и функций, заявленных в дорожной карте, а также договориться о размещении токенов на ряде крупных криптовалютных бирж. Токен NOM выйдет на них не позднее 15 марта 2018. Будет пересмотрена экономика токена, White Paper и описание архитектуры платформы, появится bounty-программа и видеоконтент с объяснением работы экосистемы.

Предложение FIN-токенов способствовало формированию единой компании и пула ее акционеров. Цель новой кампании по размещению utility-токенов NOM – расширение архитектуры экосистемы Finom. Участники первой кампании получат льготы: им начислят дополнительные токены NOM, что увеличит их активы, и предоставят специальные скидки на покупку NOM.

Finom работает над созданием первой комплексной блокчейн-платформы с AI помощником, помогающим понять цели и задачи пользователя и предоставить ему необходимые сервисы из одного окна.

Finom [http://finom.io?utm_source=media_rus&utm_medium=release&utm_campaign=stageII ] - финансовая блокчейн-компания, образованная в результате слияния пяти бизнесов: Nanopool [http://www.nanopool.org ], TabTrader [http://www.tab-trader.com ], Cryptonit [https://www.cryptonit.net ], Cryptal [https://www.cryptal.su ] и Beetle.io [http://www.beetle.io]. Сервисами компании пользуются уже 520,000 клиентов из 178 стран мира.

Дисклеймер:

В настоящем пресс-релизе содержатся утверждения, которые, не излагая исторических фактов, представляют собой утверждения прогнозного характера. Эти утверждения могут быть идентифицированы тем фактом, что они не относятся строго к историческим или настоящим фактам и могут включать слова "может", "будет", "следует", "было бы", "верит", "ожидает", "предвидит", "оценивает", "намеревается", "планирует" или другие слова или выражения аналогичного значения. Эти прогнозные утверждения основаны на текущих ожиданиях Finom относительно будущих событий. Следовательно, фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые можно ожидать от утверждений о перспективах. В свете вышесказанного, читатель не должен считать включение прогнозных заявлений в данный пресс-релиз заявлением Finom, что планы и цели корпорации будут достигнуты, и не стоит излишне полагаться на такие прогнозные заявления. Finom не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, будь то в результате получения новой информации, наступления будущих событий или иного, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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Тома Беседина,

PR-менеджер Finom

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