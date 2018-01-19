Пятница 19 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Новости компаний» Infortrend представляет облачно-интегрированные сетевые видеорегистраторы и предлагает бесплатные лицензии на IP-камеры

Infortrend представляет облачно-интегрированные сетевые видеорегистраторы и предлагает бесплатные лицензии на IP-камеры

Четверг, 18 Января 2018 22:34
Infortrend представляет облачно-интегрированные сетевые видеорегистраторы и предлагает бесплатные лицензии на IP-камеры Фото из открытых источников

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 16 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня представила новое встроенное приложение сетевого видеорегистратора (NVR) для устройств линейки GSe Pro, включая монтируемую на стойке модель GSe Pro 3000/1000 и настольную GSe Pro 200. Одновременно обнародовано и акционное предложение на решения NVR - все желающие могут получить бесплатную лицензию на 8 IP-камер и 50% скидку на дополнительные лицензии. Период действия акции - с 1 января по 31 марта 2018 года. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Infortrend.

 

Объединяя NAS, SAN, и облако в унифицированной системе хранения, устройства линейки GSe Pro представляют собой рентабельные решения с надёжными характеристиками и интуитивным управлением, способные обеспечить защиту ваших данных на рабочем месте или в другой среде и одновременно предоставляющие инструменты интеллектуального мониторинга и видеоуправления для гарантирования безопасности самых ценных активов пользователя. Благодаря интеграции частных и публичных облачных сервисов вроде Amazon S3, Windows Azure, Alibaba Cloud и OpenStack, устройства GSe Pro дают пользователям возможность использовать облако для расширения хранилища данных мониторинга, их архивирования, резервного копирования и анализа. Единая система хранения способна централизованного управлять и контролировать 64 камер более чем 20 ведущих брендов, предоставляя при этом разнообразные функции, включая просмотр в режиме реального времени, запись, воспроизведение и многое другое, что позволяет пользователю осуществлять мониторинг в любое время и в любом месте посредством Интернет-браузеров или клиент-приложения для настольного компьютера.

 

«Интеграция систем мониторинга и облачных хранилищ - это тенденция будущего. Мы продолжим работать над созданием инновационных решений и функций NVR, удовлетворяющих разнообразные потребности широкого спектра корпоративных клиентов и помогающие им с лёгкостью создавать мощные и надёжные облачно-интегрированные системы видеонаблюдения», - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства Infortrend.

 

О компании Infortrend

 

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

 

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

 

Контактная информация для представителей СМИ:

 

Infortrend Technology, Inc. 

Уилсон Сун (Wilson Sung) 

Тел.: +886-2-2226-0126 8300 

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) 

Тел.: +886-2-2226-0126 8309 

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Яндекс.Дзен

Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

Главное за сутки
Возгорание автобуса в Казахстане унесло жизни более 50 человек Возгорание автобуса в Казахстане унесло жизни более 50 человек Пассажирский автобус марки "Икарус" загорелся во время движения по участку автомобильной дороги Самара - Чимкент, расположенному в Актюбинской области Казахстана. В результате чрезвычайного происшествия погибли пятьдесят два человека (смотрите видео…
Закон о реинтеграции Донбасса принят Верховной Раде Закон о реинтеграции Донбасса принят Верховной Раде Украинская Верховная Рада все-таки приняла законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", известный в прессе как закон о…
Банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет создан в России Банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет создан в России Минфин РФ сообщил, что правительство приняло решение создать опорный банк для расчетов по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Об этом говорится в материалах на сайте министерства. "Опорный банк будет…

Читайте также
Росздравнадзор заявил о запрете применения опасной для жизни модели коронарных стентов Росздравнадзор заявил о запрете применения опасной для жизни модели коронарных стентов Приказ № 9572 о приостановлении применения медицинского изделия «Стенты коронарные баллонорасширяемые «СИНУС» производства ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс», Россия, модель «МО – Sinus 3,0*23 мм» был издан Росздравнадзором 7 ноября 2017…
Александр Невзоров дал комментарий касательно высадки из самолета Алисы Аршавиной Александр Невзоров дал комментарий касательно высадки из самолета Алисы Аршавиной Известный видеоблогер и публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» дал комментарий относительно скандальной истории, главным фигурантом и инициатором которой стала Алиса Аршавина — супруга известного футболиста Андрея Аршавина.…
Ученые: 21 дополнительная минута сна избавит от тяги к сладкому Ученые: 21 дополнительная минута сна избавит от тяги к сладкому Британские ученые поделились секретом, который поможет чрезмерно зависимым от сладкого людям преодолеть свою зависимость. Все очень просто — нужно заменить сладкую еду на сладкий сон. Сотрудники Королевского колледжа Лондона подвели…
Исаак Калина стал участником первого тренинга Школы будущего директора в 2018-м году Исаак Калина стал участником первого тренинга Школы будущего директора в 2018-м году В настоящее время в Москве действует Школа будущего директора, которая на базе МИОО занимается подготовкой кадров для последующего управления столичными образовательными учреждениями. Московский Департамент образования оказывает поддержку функционированию Школы, которая…
Фото
Рояль в кустах: Невероятная часовня на Кипре Рояль в кустах: Невероятная часовня на Кипре

Неправда ли, вид этой кипрской часовни, Апостола Петра и Святой Великомученицы Елены, своими очертан...

Видео

 

Генпрокурор Украины танцует с собакой

Опрос

Какого работодателя Вы выберете?

 

Анекдот дня

— Мама, ты пойдешь на родительское собрание?

— Нет, сынок. Мы на эти деньги лучше в Египет съездим.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Истории успеха
Юзефович Игорь Сергеевич Юзефович Игорь Сергеевич
Игорь Сергеевич Юзефович (род. 12 марта 1968 года, с. Старые Шальвиры, Молдавская ССР, СССР) – российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен, специализирующийся на инфраструктурных проектах в сфере телекоммуникаций и недвижимости. Со-основатель и владелец компании «Экспател». Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU). Кандидат медицинских наук. Биография В…
Рассудов Александр Николаевич Рассудов Александр Николаевич
Дата рождения - 28.07.1974 г. в Санкт-Петербурге (на то время - Ленинград). Будущий депутат родился в простой рабочей семье. Коренной житель Петербурга. Мать трудилась почти всю жизнь обыкновенным библиотекарем, а отец был инженером. Прабабушка Александра Николаевича была ученным и даже в свое время получила степень…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.