Infortrend представляет облачно-интегрированные сетевые видеорегистраторы и предлагает бесплатные лицензии на IP-камеры

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СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 16 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня представила новое встроенное приложение сетевого видеорегистратора (NVR) для устройств линейки GSe Pro, включая монтируемую на стойке модель GSe Pro 3000/1000 и настольную GSe Pro 200. Одновременно обнародовано и акционное предложение на решения NVR - все желающие могут получить бесплатную лицензию на 8 IP-камер и 50% скидку на дополнительные лицензии. Период действия акции - с 1 января по 31 марта 2018 года. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Infortrend.

Объединяя NAS, SAN, и облако в унифицированной системе хранения, устройства линейки GSe Pro представляют собой рентабельные решения с надёжными характеристиками и интуитивным управлением, способные обеспечить защиту ваших данных на рабочем месте или в другой среде и одновременно предоставляющие инструменты интеллектуального мониторинга и видеоуправления для гарантирования безопасности самых ценных активов пользователя. Благодаря интеграции частных и публичных облачных сервисов вроде Amazon S3, Windows Azure, Alibaba Cloud и OpenStack, устройства GSe Pro дают пользователям возможность использовать облако для расширения хранилища данных мониторинга, их архивирования, резервного копирования и анализа. Единая система хранения способна централизованного управлять и контролировать 64 камер более чем 20 ведущих брендов, предоставляя при этом разнообразные функции, включая просмотр в режиме реального времени, запись, воспроизведение и многое другое, что позволяет пользователю осуществлять мониторинг в любое время и в любом месте посредством Интернет-браузеров или клиент-приложения для настольного компьютера.

«Интеграция систем мониторинга и облачных хранилищ - это тенденция будущего. Мы продолжим работать над созданием инновационных решений и функций NVR, удовлетворяющих разнообразные потребности широкого спектра корпоративных клиентов и помогающие им с лёгкостью создавать мощные и надёжные облачно-интегрированные системы видеонаблюдения», - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства Infortrend.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

Контактная информация для представителей СМИ:

Infortrend Technology, Inc.

Уилсон Сун (Wilson Sung)

Тел.: +886-2-2226-0126 8300

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Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov)

Тел.: +886-2-2226-0126 8309

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