Upstream Medical привлекает глобальное финансирование для клинических испытаний новой диагностической платформы

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КРАЙСТЧЕРЧ (CHRISTCHURCH), Новая Зеландия, 15 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Специализированный европейский инвестиционный банк Innovator Capital окажет новозеландской биотехнологической фирме Upstream Medical Technologies поддержку в проведении раунда финансирование серии А для привлечения средств в размере 5 млн. долл. США.

Фирма со штаб-квартирой в Лондоне, специализирующаяся на медико-биологических науках и устойчивых технологиях, планирует привлечь капитал от корпоративных, семейных и профессиональных инвесторов с целью финансирования международного мультицентрового клинического исследования первого продукта Upstream - инновационного комплекта для анализа крови на признаки сердечного приступа.

Upstream разрабатывает диагностическую платформу с использованием сигнальных пептидов. Инновационная разработка позволит на 40 процентов сократить число пациентов, поступающих в стационарные отделения больниц с жалобами на боль в груди. Тест, разработанный компанией из Крайстчерча, способен исключать риск приближающегося сердечного приступа для значительного числа людей, обращающихся за неотложной помощью по причине боли в груди.

Анализ позволяет идентифицировать пациентов, страдающих от нестабильной стенокардии в отличие от болей в грудной клетке, вызванных иными причинами. Такие пациенты относятся к группе высокого риска сердечного приступа и должны получить неотложную медицинскую помощь во избежание развития инфаркта и последующего повреждения сердечной мышцы.

«Наша технология обладает обширным потенциалом применения в глобальной системе здравоохранения», - отметила главный исполнительный директор Upstream д-р Рут Эпплби (Ruth Appleby).

«Предоставляя медицинскому персоналу более достоверные сведения о наличии у пациента риска развития сердечного приступа, мы сэкономим системе миллиарды долларов ежегодных затрат. Быстрый анализ вместо ненужного многодневного пребывания в больнице - это настоящая революция в кардиологии, - добавила она. -

К примеру, в США ежегодно восемь миллионов человек обращаются в больницу с жалобами на боль в груди, но лишь один из восьми фактически находится в группе риска приближающегося инфаркта. Постановка диагноза создаёт настоящую проблему для врачей, что приводит к затратным повторным анализам и помещению пациентов в стационар».

По словам д-ра Эпплби, финансирование серии А позволит провести испытания нового теста с участием 1 000 пациентов нескольких международных клиник. Клинические испытания направлены на получение официальных одобрений технологии в США и Европе.

Президент банка Innoval Capital Мунго Парк (Mungo Park) отметил: «Глобальный потенциал уникального теста Upstream открывает перед инвесторами возможность принять участие в создании инновационной диагностической платформы с потенциалом как кратко-, так и долгосрочного развития и влиянием как на пациентов, так и на всю медицинскую инфраструктуру. Мы весьма впечатлены масштабностью технологии и возможностями для глобального рынка здравоохранения».

Innovator Capital, www.innovator-capital.com

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