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MediaTek анонсирует платформу UltraHD SmartTV с поддержкой стандартов HDR и контента 120 Гц

Суббота, 13 Января 2018 11:43
MediaTek анонсирует платформу UltraHD SmartTV с поддержкой стандартов HDR и контента 120 Гц Фото из открытых источников

СИНЬЧЖУ (HSINCHU), Тайвань, 9 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания MediaTek, отраслевой лидер в разработке энергосберегающих, высокоэффективных интегрированных систем-на-кристаллах (СнК), сегодня представила набор микросхем MT5598 для телевизоров 4K с поддержкой HDR. МТ5598 представляет собой платформу UltraHD SmartTV премиум-класса с передовыми спецификациями для воспроизведения самого современного - и будущего, - телевизионного и киноконтента в формате UltraHD.

 

В дополнение к поддержке разнообразных технологий HDR от базового до профессионального уровня, многофункциональный чипсет МТ5598 предоставляет производителям телевизоров 4K гибкие возможности совмещения микропроцессора с широким спектром ЖК-панелей, комбинаций фоновой подсветки, лицензионных или бесплатных технологий и локализованных контент-стандартов. Эти стандарты охватывают UltraHD Blu-ray и сервисы потоковой трансляции от Netflix, YouTube, Amazon, VuDu, VQQ, Voole, iQIY и YouKu.

 

MT5598 открывает разработчикам смарт-ТВ доступ к ИИ-новшествам от MediaTek, обеспечивающим возможности голосового управления, расширения аудитории и получения информации о состоянии системы и воспроизводимом контенте. Эти функции в комплексе оптимизируют опыт пользовательского взаимодействия, предоставляя персонализированное, интерактивное реагирование в вопросах управления качеством изображения, выбора каналов и многих других аспектах в зависимости от зрителя, метода воспроизведения и просматриваемого контента.

 

«На протяжении 20 лет MediaTek является лидеров рынка в разработке инновационных наборов микросхем для устройств и систем домашних развлечений, - отметил Эван Су (Evan Su), генеральный директор подразделения домашних дисплеев и специализированных ИС компании MediaTek. -  Наш новейший чипсет для смарт-ТВ принесёт самые современные стандарты онлайн-трансляции и превосходное качество изображения в дома пользователей по всему миру».

 

В дополнение к контенту с поддержкой HDR микропроцессор МТ5598 располагает собственным движком перераспределения динамического диапазона HDR. Это обеспечивает оптимизацию HDR-постобработки контента SDR в дисплеях с поддержкой данной технологии, восстановление цветовой гаммы, насыщенности и динамического диапазона яркости, потерянных изображением формата SDR. В сочетании с движком Picture Quality Engine 13-го поколения, система сверхвысокого разрешения MediaTek Super Resolution System (SRS) избирательно улучшает мельчайшие детали изображения без нарушения его естественности, придаёт резкость очертаниям и обеспечивает возможности оценки параметров и компенсации движения в формате 4K (Motion Estimation and Motion Compensation (MEMC)).

 

Для получения дополнительной информации о MT5598 посетите веб-сайт:  https://www.mediatek.com/products/digitalTv/mt5598

 

О компании MediaTek Inc.

Компания MediaTek Incorporated (код TWSE: 2454) - международный разработчик полупроводников, ежегодно обеспечивающий функционирование 1,5 млрд. устройств с сетевыми возможностями. Мы являемся лидерами рынка в разработке инновационных систем-на-кристаллах (СоК) для мобильных устройств, домашних развлекательных систем, сетевых и IoT-продуктов. Стремление к инновациям обеспечило компании статус пионера рынка сразу в нескольких ключевых технологических сферах, включая энергоэффективные мобильные технологии и современные мультимедийные решения для широкого спектре продуктов - смартфонов, планшетов, цифровых телевизоров, ОТТ-приставок, носимой электроники и автомобильных устройств. MediaTek вдохновляет и предоставляет людям возможность расширить свои горизонты и с лёгкостью достигать своих целей посредством умных технологий. Мы называем эту концепцию «Everyday Genius» и именно она лежит в основе всего, что мы делаем. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.mediatek.com.

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пресс-офис MediaTek: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Кевин Китинг (Kevin Keating), MediaTek, +1-206-321-7295, 10188 Telesis Ct #500, San Diego, CA 92121, USA (США); Джои Ли (Joey Lee), MediaTek, +886-3-567-0766 # 31602, No. 1, Dusing 1st Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30078, Taiwan (Тайвань)

 

 

 

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Петров Сергей Опубликовано в Новости компаний  

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