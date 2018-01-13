MediaTek оптимизирует свою платформу домашних развлечений для поддержки устройств «умный дом» на базе искусственного интеллекта

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ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 8 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания MediaTek, отраслевой лидер в разработке энергосберегающих, высокоэффективных интегрированных систем-на-кристаллах (СнК), сообщила об оптимизации платформы домашних развлечений путём разработки решений, обеспечивающих возможность голосового и визуального управления на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для целого ряда устройств «умный дом». Это стратегическое начинание подкрепляется запуском МТ8695 - СнК 4K в форм-факторе Dongle, - системы-на-модуле (СнМ) МТ8516 и умного дисплея.

Являясь лидером отрасли в вопросах создания СнК интеллектуальных голосовых помощников (VAD) для экосистемы «умный дом», MediaTek поддерживает многочисленные основные голосовые сервисы на базе ИИ, включая: Amazon Alexa; Google Assistant; Alibaba и Baidu. В их число входят бренды как китайского, так и мирового рынка смарт-динамиков.

Основываясь на достигнутом успехе, компания MediaTek расширяет сферу применения своих СнК VAD в различных устройствах «умный дом». Новая СнМ MT8516 предоставит разработчикам и производителям устройств простой способ обеспечения голосовых возможностей в таких форм-факторах, как будильники, средства пожарной сигнализации и прочие бытовые приборы.

MediaTek также предоставляет новое решение для интеллектуальных дисплеев на базе MT8176 и MT8173. Эти СнК поддерживают визуальные возможности на основе ИИ как для домашних развлекательных систем, так и для систем мониторинга.

Рассматривая видеотехнологии в качестве фундамента для «умного дома», MediaTek также запустила МТ8695 - первую в отрасли СнК 12 нм, разработанную для потоковой трансляции в формате 4K в форм-факторе Dongle-устройства. Обладая чрезвычайно низкими характеристиками энергопотребления, это устройство поддерживает основные мультимедийные опции, включая UHD 2160p на скорости 60 кадров в секунду, HDR10 и Dolby Vision.

«Наш опыт и преимущества в сфере создания точек доступа и сетевых решений позволили нам разработать универсальную мультимедийную платформу с поддержкой ключевых возможностей ИИ, охватывающую широкий спектр сетевых устройств и автомобилей, - отметил Джерри Юй (Jerry Yu), корпоративный вице-президент MediaTek и генеральный директор подразделения домашних развлечений. - Располагая обширным послужным списком в области предоставления инновационных решений для брендов систем домашних развлечений по всему миру, мы продолжаем обеспечивать высочайший уровень использования многочисленных устройств, что является ключом к эволюции интерактивных умных домов».

Деятельность MediaTek ориентирована не только на разработку сверхсовременных прикладных процессоров вроде МТ8516, но и на создание сетевых инноваций, включая усовершенствование технологий 802.11ac Wi-Fi, BT5.0 и обеспечение устойчивого сетевого покрытия во всех помещениях дома. Компания разработала полный спектр гибких решений, включая интегрированные СнК с точками доступа и возможностями сетевого взаимодействия, а также отдельные сетевые наборы микросхем.

Для получения дополнительной информации о платформе «умный дом» MediaTek на базе ИИ посетите веб-сайт: https://www.mediatek.com/products/entertainment

О компании MediaTek Inc.

MediaTek Incorporated (код TWSE: 2454) - международный разработчик полупроводников, ежегодно обеспечивающий функционирование 1,5 млрд. устройств с сетевыми возможностями. Мы являемся лидерами рынка в разработке инновационных систем-на-кристаллах (СоК) для мобильных устройств, домашних развлекательных систем, сетевых и IoT-продуктов. Стремление к инновациям обеспечило компании статус пионера рынка сразу в нескольких ключевых технологических сферах, включая энергоэффективные мобильные технологии и современные мультимедийные решения для широкого спектре продуктов - смартфонов, планшетов, цифровых телевизоров, ОТТ-приставок, носимой электроники и автомобильных устройств. MediaTek вдохновляет и предоставляет людям возможность расширить свои горизонты и с лёгкостью достигать своих целей посредством умных технологий. Мы называем эту концепцию «Everyday Genius» и именно она лежит в основе всего, что мы делаем. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.mediatek.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Пресс-офис MediaTek: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; Кевин Китинг (Kevin Keating), MediaTek, +1- 206-321-7295; Джоуи Ли (Joey Lee), MediaTek, +886 3-567-0766 # 31602