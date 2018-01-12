Революционный канал оптической связи составит конкуренцию технологии дополненной реальности

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ФОНТЕЙН-ВЭЛЛИ (FOUNTAIN VALLEY), Калифорния, 8 января 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания-новатор в области осветительных технологий SureFire представила ARON - технологический прорыв в сфере оптической связи, потенциально способный расширить возможности наших смартфонов и изменить способ нашего взаимодействия с окружающим миром.

ARON - аббревиатура от Augmented-Reality Optical Narrowcasting (Оптическое адресное вещание с технологией дополненной реальности) - представляет собой принципиально новый коммуникационный канал. Он функционирует, не полагаясь на Интернет или сотовые сети, используя волны инфракрасного излучения для создания независимого, оптического коммуникационного канала беспрецедентной мощности и гибкости.

SureFire представляет свою замечательную новую технологию на выставке 2018 Consumer Electronics Show (CES), проходящей на этой неделе в Лас-Вегасе.

«Вот уже много лет мы занимаемся поиском возможностей для предоставления потребителям средств оптической коммуникации в свободном пространстве, - ответил руководитель программ SupeFire и один из создателей ARON д.т.н. Наркис Шатц (Narkis Shatz). - ARON является первым успешным решением, преуспевшим в демонстрации такой способности».

Выступая одновременно альтернативой и дополнением к радиочастотным волнам, используемым сегодня смартфонами и мобильными устройствами по всему миру, ARON передаёт данные посредством запатентованной комбинации оптических маяков и сигналов.

Технология позволяет отправлять и получать цифровую информацию любой формы, включая видео в высоком разрешении.

Система отличается быстротой, безопасностью и полной конфиденциальностью.

Она в 300 раз более энергоэффективна по сравнению с wi-fi и способна функционировать на солнечной энергии.

При установке на смартфоне или автомобиле система характеризуется невысокой стоимостью внедрения и эксплуатации.

В её основе лежит абсолютно нерегулируемая коммуникационная платформа.

Обладая практически неограниченными возможностями интеграции и персонализации, система повышает качество дополненной реальности так, как неспособна ни одна существующая сегодня мобильная технология.

ARON создана на базе фотофона - научного открытия, названного Александром Грейамом Беллом своим величайшим достижением. Система, разработанная и оптимизированная компанией SureFire на протяжении последних трёх лет, она устанавливает стандарты дальности, скорости передачи данных и миниатюризации, ранее недостижимые в сфере пользовательской оптической связи в свободном пространстве.

ARON впервые открывает доступ к этой революционной технологии потребителям, бизнесу и правительственному сектору, - придавая новое значение идее мобильной связи.

«Создавая SureFire, д-р Джон Мэттьюс (John Matthews) заложил традицию превосходного качества и стремления к созданию современных технологий, - прокомментировал руководитель административного отдела SureFire Джоел Смит (Joel Smith). - Благодаря его прозорливости и прогрессивному мышлению, мы смогли разработать ARON и теперь с нетерпением ждём возможности изучить возможные варианты её использования потребителями».

Для получения более подробной информации посетите aron.surefire.com.

О компании SureFire

Компания SureFire, LLC, расположенная в Фонтейн-Вэлли (Калифорния), является передовым производителем высокопроизводительных портативных фонарей, осветительных приборов, устанавливаемых на средствах вооружения и другого тактического оборудования для всех, кто ежедневно подвергается опасности или нуждается в максимальных показателях качества, инновационности и производительности. Осветительные приборы SureFire используются подразделениями быстрого реагирования и элитными группами спецопераций чаще, чем изделия любых других брендов. SureFire имеет сертификат ISO 9001:2000.

Контактная информация для представителей СМИ:

Джонатан Мадд (Jonathan Mudd)

strat-igence, Inc.

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Видео - https://mma.prnewswire.com/media/625438/ARON_CES.mp4